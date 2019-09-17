Средняя премия по ОСАГО за 8 месяцев снизилась на 5%

По итогам восьми месяцев 2019 года средняя премия по ОСАГО снизилась по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом на 5,44%. Для легковых автомобилей физлиц за этот же период средняя премия снизилась в целом по России на 3,96%. Это следует из данных АИС ОСАГО Российского союза автостраховщиков (РСА).

“Результаты, которые мы наблюдаем уже 8 месяцев подряд, начиная с 9 января этого года, когда Центральный банк начал реформу тарифов по ОСАГО, не отличаются новизной - средняя премия в целом продолжает снижаться. Мы уверены, что этот тренд продолжится и дальше”, - сказал президент РСА Игорь Юргенс.

Напомним, что в Госдуму внесен проект поправок к закону об ОСАГО, принятие которого позволит провести полноценную реформу тарифообразования в обязательной “автогражданке”. “В результате безаварийные водители, которых у нас большинство, будут платить за полис ОСАГО меньше, а аварийные получат дополнительный стимул менять стиль вождения”, - подчеркнул Игорь Юргенс.