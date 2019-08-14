Портфель автокредитов в Совкомбанке в 1 полугодии вырос на 19%

Совкомбанк в первом полугодии 2019 года зафиксировал резкое увеличение доли продаж новых автомобилей в кредит.

Как сообщает пресс-служба Совкомбанк, в отчетный период портфель автокредитов показал наибольший рост среди всех кредитных продуктов Совкомбанка – на 19% до 88,9 млрд рублей. В результате рост доли продаж новых автомобилей составил 235,7% (в сравнении с январем).

«Доля и количество продаж автомобилей с привлечением заемных средств растет, при этом основными факторами роста рынка являются программы государственной поддержки автокредитов (программы «Первый/Семейный автомобиль»), а также активные действия автопроизводителей по продвижению продаж своих брендов с использованием кредитных средств», – говорил ранее агентству «АВТОСТАТ» первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

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