Портфель автокредитов в Совкомбанке в 1 полугодии вырос на 19%

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АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Совкомбанк в первом полугодии 2019 года зафиксировал резкое увеличение доли продаж новых автомобилей в кредит.

Как сообщает пресс-служба Совкомбанк, в отчетный период портфель автокредитов показал наибольший рост среди всех кредитных продуктов Совкомбанка – на 19% до 88,9 млрд рублей. В результате рост доли продаж новых автомобилей составил 235,7% (в сравнении с январем).

«Доля и количество продаж автомобилей с привлечением заемных средств растет, при этом основными факторами роста рынка являются программы государственной поддержки автокредитов (программы «Первый/Семейный автомобиль»), а также активные действия автопроизводителей по продвижению продаж своих брендов с использованием кредитных средств», – говорил ранее агентству «АВТОСТАТ» первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Полный список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто».  

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автокредитование f&i финансы

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