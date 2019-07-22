Россияне потратили на покупку иномарок триллион рублей

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ» за 6 месяцев 2019 года в России было реализовано почти 598 тыс. новых легковых иномарок. На их покупку было потрачено 1,06 трлн рублей, что составляет 90% от всей емкости российского рынка.

Лидирует в этом рейтинге KIA – продукция корейской марки за отчетный период обошлась россиянам в 148 млрд рублей. На втором месте находится японская Toyota (119 млрд руб.), а замыкает тройку лидеров корейский бренд Hyundai с показателем 107 млрд рублей. Кроме этого, жители России потратили 87 и 81 млрд рублей соответственно на покупку новых машин немецких премиум-марок – Mercedes-Benz и BMW.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю пяти перечисленных брендов приходится более половины (51%) всех денег, которые россияне затратили на иномарки в 1 полугодии нынешнего года.

Какие иномарки можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».