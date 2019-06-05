Suzuki в августе увеличила скидки для корпоративных клиентов

Компания Suzuki обновила предложения для корпоративных клиентов, которые действуют с 1 августа. Так, при покупке юридическим лицом двух и более автомобилей или в лизинг от одного автомобиля, скидка может достигать 17% (в сравнении с предыдущей 5%-ной выгодой), сообщает пресс-служба японской марки.

В результате минимально возможная цена Suzuki Vitara 2019 года выпуска, учитывая корпоративную программу, в августе составит 999 тыс. рублей. Минимально возможная цена SX4 2019 года выпуска для клиента в августе снизится до 1 млн 069 тыс. рублей. Условия распространяются исключительно на модели Vitara и SX4.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года российские дилеры Suzuki реализовали 2729 автомобилей, что на 27% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Suzuki остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 2136 экземпляров (+29%). Реализация кроссовера Suzuki SX4 с начала года составила 528 автомобилей (-2%).

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