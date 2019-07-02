Skoda объявила спецпредложения на покупку автомобилей в июле

Компания Skoda Auto Россия разработала специалные предложения на покупку автомобилей марки в июле. Так, в этом месяце будущие владельцы моделей Octavia смогут сэкономить до 162 тыс. 400 рублей, а при покупке компактного городского лифтбека Rapid – до 128 тыс. 100 рублей. По-прежнему актуальны предложения на покупку внедорожника Kodiaq и флагмана марки Superb. Выгода на эти модели составит до 206 тыс. 500 рублей и 215 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба чешской марки.

С 1 по 31 июля продолжают действовать специальные предложения по классическому кредиту и кредиту Simply Clever. Для клиентов, выбирающих модели Superb и Kodiaq, предусмотрена ставка от 8,9% с первоначальным взносом от 15%, а ставка для Rapid и Octavia составляет от 3% с первоначальным взносом от 50%. В этом месяце также актуальна специальная акция для новых владельцев моделей Octavia и Kodiaq с тарифом по страхованию КАСКО 3%.

В июле также продлевается программа Утилизация/Трейд-ин. В зависимости от сдаваемого автомобиля, клиенты могут сэкономить до 130 тыс. рублей. Программа актуальна для всего модельного ряда Skoda 2019 года выпуска.

Напомним, по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Skoda реализовали 32774автомобиля, что на 12% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,8% против 4,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda в третьем квартале 2019 года планирует начать продажи в России обновленного Superb, мировая премьера прошла в мае. На четвертый квартал запланирован старт российских продаж кроссовера Karoq.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».