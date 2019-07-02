Lexus объявил скидки на свои автомобили в июле

Компания Lexus объявила специальные цены на премиальные кроссоверы Lexus UX и Lexus NX, а также специальные предложения на приобретение других моделей линейки премиальных кроссоверов и внедорожников Lexus, бизнес-седанов ES и флагманских седанов LS, которые будут действовать с 1 по 31 июля 2019 года.

Так, в июле 2019 года клиенты имеют возможность приобрести премиальный компактный кроссовер Lexus UX по специальной сниженной цене от 1 млн 899 тыс. рублей (обычная цена – от 2 млн 316 тыс. рублей) с учетом выгоды по Trade-in 200 тыс. рублей и дополнительной скидки, сообщает пресс-служба японской марки. Также для всех покупателей Lexus UX в стоимость покупки нового компактного кроссовера, независимо от версии и комплектации, уже включены 3 года технического обслуживания, 3 года использования сервиса «Помощь на дороге» , а также 3 года гарантии на автомобиль.

Премиальные кроссоверы Lexus NX с 1 по 31 июля предлагаются по специальной сниженной цене от 2 млн 149 тыс. рублей (обычная цена – от 2млн 557 тыс. рублей) с учетом выгоды по Trade-in 250 тыс. рублей для лояльных клиентов Lexus и дополнительной скидки. Кроме того, все клиенты, воспользовавшиеся в июле программой Lexus Trade-in при покупке кроссовера NX, получают выгоду 200 тыс. рублей.

В рамках специального предложения в июле 2019 года при приобретении премиального кроссовера Lexus RX или Lexus RX 350L в любой из существующих комплектаций, воспользовавшиеся программой Lexus Trade-in клиенты получают преимущество в 250 тыс. рублей, а для лояльных клиентов Lexus выгода составит 300 тыс. рублей.

Выгода клиентов, приобретающих с 1 по 31 июля с использованием программы Lexus Trade-in флагманский внедорожник Lexus LX в любой из существующих комплектаций, составляет 350 тыс. рублей При приобретении в этот период внедорожника Lexus GX в рамках программы Lexus Trade-in выгода клиентов составит 300 тыс. рублей.

В июле помимо выгоды в 200 тыс. рублей, а для лояльных клиентов Lexus –250 тыс. рублей при использовании условий программы Lexus Trade-in при приобретении бизнес-седана Lexus ES в любой из существующих комплектаций клиент имеет возможность воспользоваться специальными условиями страхования КАСКО – привлекательным тарифом 5,8%.

Все приобретенные в июле автомобили LexusES, NX, RX, GX, LX получают автоматическое подключение к программе Lexus «Помощь на дороге» сроком на 3 года.

Обширный пакет специальных предложений разработан в июле 2019 года для клиентов, приобретающих флагманские седаны Lexus LS. Каждый клиент имеет возможность воспользоваться программой «Персональное предложение» у своего официального дилера Lexus и получить преимущество до 500 тыс. рублей. Все приобретенные Lexus LS автоматически становятся участниками программы «Помощь на дороге» сроком на 5 лет, а также подключаются к программе «5 лет Вашей уверенности» предусматривающей, помимо трехлетней гарантии изготовителя на автомобиль, 2 года постгарантийного обслуживания. Специальные индивидуальные условия предоставляются в июле 2019 года и корпоративным клиентам, приобретающим Lexus LS.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Lexus реализовали 7606 автомобилей (-20%). Это позволило бренду занять третье место в сегменте производителей премиальных автомобилей.

Весь модельный ряд марки Lexus и актуальные цены на него можно посмотреть на сайте «Цена Авто».