Средняя выплата по ОСАГО в мае выросла на 4,9%

В мае 2019 года средняя премия по ОСАГО в целом по рынку снизилась на 6,7% по сравнению с маем 2018 года, до 5178 рублей. При этом средняя премия для автомобилей физлиц в мае 2019 года составила 5277 рублей, снизившись по сравнению с маем 2018 года на 5,63%. Средняя выплата за май 2019 года составила 66 тыс. 112 рублей, что на 4,9% выше, чем было в мае 2018 года. Это следует из предварительных данных Российского союза автостраховщиков (РСА) по ОСАГО за январь-май 2019 года.

За первые пять месяцев этого года средняя премия по ОСАГО в целом по рынку снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,4% - с 5667 до 5360 рублей. Средняя выплата выросла на 3,5% - с 64 тыс. 056 до 66 тыс. 324 рублей. Количество заключенных договоров ОСАГО за первые пять месяцев 2019 года выросло на 0,7% - с 15,82 до 15,94 млн штук. При этом сумма начисленных премий уменьшилась на 4,7% - с 89,68 до 85,44 млрд рублей, а сумма выплат, напротив, выросла на 10,4% - с 57,14 до 63,09 млрд рублей.

Количество заявленных и урегулированных убытков также выросло: заявленных стало больше на 6,1% (рост с 929,59 до 986,24 тыс. штук), а урегулированных - на 6,6% (увеличение с 891,95 до 951,23 тыс. штук).

Как отметил президент РСА Игорь Юргенс, в мае 2019 года тренд на рост выплат по ОСАГО, продолжавшийся с начала года, начал немного выправляться: в мае 2019 года по сравнению с маем 2018 года общая сумма выплат снизилась на 8,9%. При этом накопительным итогом за период с января по май общий объем выплат все равно заметно вырос.

“Пока не ясно, смогут ли майские результаты превратиться в новый тренд и скорректировать рост убыточности по обязательной “автогражданке”, который мы наблюдаем”, - сказал Игорь Юргенс. В то же время он отметил, что в силу высокой конкуренции между страховщиками тренд на снижение средней цены полиса ОСАГО сохраняется. “Пока конкуренция все еще сильна и, уверен, средняя премия по обязательной “автогражданке” пока расти не будет”, - заявил Игорь Юргенс.