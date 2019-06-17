За 5 месяцев 2019 года продано почти 8 млн электронных полисов ОСАГО

По итогам пяти месяцев 2019 года было заключено 7,7 млн электронных полисов ОСАГО. Всего с 2016 года их было приобретено 35 млн штук, и с каждым годом покупается все больше, сообщает пресс-служба Российского Союза Автостраховщиков (РСА).

Как отмечается, абсолютным лидером продаж за январь-май 2019 года традиционно стали Москва и Московская область: в этих двух регионах было куплено больше 1 млн е-полисов. Второе место заняла Свердловская область с 315 тыс. электронных полисов. Замкнули тройку лидеров продаж через Интернет Санкт-Петербург и Ленинградская область – там совокупно было продано 300 тыс. полисов. На четвертом месте оказалась Новосибирская область (217 тыс. электронных полисов), на пятом – Воронежская область (216 тыс. е-ОСАГО).

«Нет ничего удивительного в том, что люди прибегают к е-ОСАГО все чаще. Причем эта услуга популярна не только в труднодоступных регионах, но и там, где проблем с покупкой ОСАГО в офисе нет. Ведь в современном ритме жизни улучить несколько минут и оформить полис самостоятельно через Интернет намного проще, чем специально для этого изыскивать возможность и ехать в страховую. А еще приятнее иметь дело с ОСАГО станет после окончания реформы по либерализации тарифов, когда они станут индивидуальны для каждого автовладельца и безаварийные водители станут платить за полис меньше», - отмечает шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто.

Как сообщил президент РСА Игорь Юргенс, внесение в Госдуму изменений в законопроект об ОСАГО запланировано Минфином на ближайшее будущее. С внесением поправок тариф, который с января этого года уже стал более дифференцированным, станет еще более индивидуальным, а значит, и справедливым. Определять стоимость полиса будет не регион преимущественного использования транспортного средства, а личные данные водителя. От территориального коэффициента, как и от коэффициента мощности, предполагается отказаться, а их отмену компенсировать дополнительным расширением тарифного коридора, в рамках которого страховщик сможет устанавливать базовый тариф. Возможно также, что «отработанные» коэффициенты будут заменены на новый, отражающий манеру вождения, нарушения ПДД и реальные риски водителя. Тогда хорошие водители будут платить меньше, независимо от региона, отметил Игорь Юргенс.