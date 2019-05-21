Средняя премия по ОСАГО с начала года снизилась на 5,1%

По итогам четырех месяцев 2019 года средняя премия по ОСАГО в целом по рынку снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1% - с 5701 до 5411 рублей. Как следует из данных РСА, средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц также снизилась на 5,62%, с 5530 до 5219 рублей.

Как сообщает пресс-служба РСА, средняя выплата выросла на 3,1% - с 64 344 до 66 314 рублей. Количество заключенных договоров ОСАГО за первые четыре месяца 2019 года выросло на 1,7% - с 12,19 до 12,40 млн штук. При этом сумма начисленных премий уменьшилась на 3,5% - с 69,51 до 67,08 млрд рублей, а сумма выплат, напротив, выросла на 15,7% - с 44,86 до 51,90 млрд рублей.

По словам президенрта РСА Игоря Юргенса, снижение средней премии по ОСАГО ожидаемо и, несмотря на возрастающую убыточность, является следствием конкуренции между страховщиками. “Пока конкуренция все еще сильна и, уверен, тренд на снижение средней премии сохранится”, - заявил он.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», средняя стоимость полиса ОСАГО в России для легковых автомобилей с 9 января, когда вступило в силу указание о расширении тарифного коридора вверх и вниз на 20%, а также о реформировании коэффициентов "бонус-малус" и "возраст-стаж", сократилась на 3,8%. Об этом сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин, по словам которого количество регионов, в которых снизилась стоимость полиса, превысило 70. При этом он отметил необходимость реализации второго этапа реформы в ближайшее время. Законопроект Минфина, как ожидается, станет вторым этапом реформы по либерализации тарифов в ОСАГО. Помимо дальнейшего расширения тарифного коридора, он предполагает поэтапное исключение коэффициента мощности и территориального коэффициента при расчете стоимости полиса. При этом будет создан новый коэффициент, который будет рассчитываться на основе аварийности водителя и зависеть от нарушений ПДД, превышения скорости, частых аварий.