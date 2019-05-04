На покупку иномарок в России потрачено более 500 млрд рублей

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ» по итогам 1 квартала 2019 года в России было реализовано 284 тыс. новых легковых иномарок. На их покупку было потрачено 503 млрд рублей, что составляет 90% от всей емкости российского рынка.

Лидирует в этом рейтинге KIA – продукция корейской марки за отчетный период обошлась россиянам в 70 млрд рублей. На втором месте находится японская Toyota (55 млрд руб.), а замыкает тройку лидеров корейский бренд Hyundai с показателем 50 млрд рублей. Кроме этого, жители России потратили 43 и 38 млрд рублей соответственно на покупку новых машин двух премиальных немецких марок – Mercedes-Benz и BMW.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю пяти перечисленных брендов приходится более половины (51%) всех денег, которые россияне затратили на иномарки в январе – марте нынешнего года. Узнать о том, какие из них обладают самой низкой стоимостью на рынке, можно в отдельном материале, подготовленном специалистами сайта «Цена Авто».

Какие иномарки можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».