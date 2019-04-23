Количество выданных автокредитов в России выросло на 14%

В 1 квартале 2019 года россияне приобрели в кредит 191,6 тыс. автомобилей. Этот результат на 13,7% больше, чем за тот же период прошлого года и практически соответствует докризисному показателю (в 1 квартале 2014 года – 194,1 тыс. шт.). К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по результатам обработки данных 4 200 кредитных организаций.

Также стоит отметить, что на долю выданных автокредитов пришлось 59,2% от общего объема российского рынка новых легковых машин в январе – марте. И этот результат оказался на 7,7 процентного пункта выше, чем год назад. По словам исполнительного директора аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергея Удалова, рекордный уровень доли автокредитов в структуре продаж объясняется возобновлением в марте госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль») на всей территории страны.

Более подробная информация о рынке автокредитования в России по итогам 1 квартала 2019 года содержится в специально подготовленном пресс-релизе.