e-ОСАГО обеспечили страховщикам половину договоров в 1 квартале 2019

За период с января по март 2019 года страховщики заключили 4,25 млн договоров е-ОСАГО, что на 24% больше, чем годом ранее, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. По его словам, на электронные продажи пришлось около половины всех договоров ОСАГО, заключенных страховщиками в 1 квартале 2019 года. По итогам 1 квартала 2018 года на электронные полисы пришлось 42,5% всех заключенных договоров обязательной «автогражданки», сообщает пресс-служба РСА.

Пятерка регионов-лидеров за год практически не изменилась. Первые четыре места по продажам электронных полисов ОСАГО пришлись на Москву (342,5 тыс. полисов е-ОСАГО), Московскую область (254,6 тыс.), Свердловскую область (171,9 тыс.) и Санкт-Петербург (131,0 тыс.). Пятое место заняла Республика Татарстан (121,6 тыс.), заменив Новосибирскую область, занимавшую пятую строчку рейтинга регионов по продажам электронного ОСАГО по итогам 1 квартала 2018 года.

Напомним, продажи электронных полисов ОСАГО стали обязательными для страховых компаний с начала 2017 года. По итогам 2016 года было продано 197 тыс. полисов е-ОСАГО. Всего с 1 июля 2015 года по конец марта 2019 года было продано 31,7 млн электронных полисов ОСАГО.

Очевидно, что популярность электронных полисов растет. Не вызывает сомнений, что автовладельцы начинают больше ценить их преимущества, среди которых, в первую очередь, экономия времени (не нужно ехать куда-то в офис компании-страховщика и стоять в очередях). Кроме того, при таком «виртуальном» контакте со страховыми компаниями покупателю полиса не приходится отбиваться от навязывания дополнительных услуг. А что касается стоимости, то формально цена ОСАГО ведь не зависит от способа оформления — и электронная (на сайте компании-страховщика, входящего в РСА), и обычная версии документа, оформленного в этой компании, стоят одинаково.