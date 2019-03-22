Средняя премия по ОСАГО продолжает снижаться

За первые два месяца 2019 года средняя премия по ОСАГО для всех транспортных средств снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1% и составила 5 632 рубля. Это следует из предварительных данных Российского Союза Автостраховщиков (РСА) за январь-февраль 2019 года.

Количество проданных полисов ОСАГО в январе-феврале 2019 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% и составило 4,96 млн штук. Общая сумма начисленных премий выросла на 0,8% - до 27,9 млрд рублей.

Количество заявленных страховых событий в январе-феврале 2019 года выросло по сравнению с январем-февралем прошлого года на 15,6% и составило 431 тысячу штук, урегулированных - на 9,3%, до 353 тысяч штук. При этом сумма выплат составила 23,2 млрд рублей, что на 12,7% больше, чем годом ранее.

Средняя выплата показала рост, увеличившись по сравнению с прошлогодним показателем на 3,2% - до 65 тыс. 806 рублей. Как следует из данных АИС РСА, средняя премия в феврале 2019 года снизилась по сравнению с февралем прошлого года и для легковых автомобилей физлиц - на 2,2%, с 5643 до 5519 рублей.

"Наши прогнозы в части снижения размера средней премии по ОСАГО после того, как реформа по индивидуализации тарифов начнет действовать, полностью оправдываются: как следует из оперативных данных РСА, за период с 1 января по 14 марта 2019 года средняя премия по ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уже на 4% - с 5845 до 5606 рублей", - прокомментировал данные статистики президент РСА Игорь Юргенс. Он полагает, что в снижении размера средней премии основную роль играет увеличение конкуренции между страховщиками.

Что же касается увеличения количества заявлений на выплату и среднего размера возмещения, мы видим, что этот тренд в феврале 2019 года несколько замедлился по сравнению с январем. РСА продолжает внимательно следить за ситуацией и по-прежнему не исключает, что она вызвана усилением работы недобросовестных посредников в регионах, сказал президент РСА.