Все модели LADA доступны по госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль»

Автомобили LADA стали участниками госпрограмм льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые были разработаны Минпромторгом РФ и возобновили свою работу с 1 марта 2019 года.

Согласно правилам программ, для приобретения на льготных условиях доступны машины стоимостью до 1 млн рублей, а выгода при покупке автомобиля составит 10% от его стоимости. В программе принимают участие все модели LADA, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

В программе «Семейный автомобиль» могут принять участие граждане, имеющие двух или более несовершеннолетних детей, а в программе «Первый автомобиль» – россияне, приобретающие собственную машину в первый раз. Одним из условий государственных схем субсидирования является то, что выгода в 10% от стоимости модели LADA предоставляется при покупке автомобиля по программе кредитования. Экономия в размере 10% от стоимости может суммироваться с дополнительной выгодой до 40 тыс. рублей, которая предоставляется при покупке LADA Granta, LADA Vesta, а также фургона и универсала LADA Largus по системе Трейд-Ин.

Напомним, что государственные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» были впервые запущены летом 2017 года и действовали до конца мая 2018 года. В период действия программ в 2018-м году (с января по май) 40% покупателей LADA совершали сделки с их использованием.

«Мы считаем, что программы поддержки спроса, введенные Министерством промышленности и торговли c 1 марта 2019 года, окажут позитивное влияние на покупательскую активность и обеспечат сохранение тренда роста российского автомобильного рынка. Эти меры показали свою высокую эффективность в прошедшие годы. Государственные программы, дополненные привлекательными предложениями дополнительной выгоды от LADA, предлагают нашим клиентам исключительные условия для покупки моделей LADA в марте 2019 года», – заявил президента Ив Каракатзанис.