В январе выдано более 1 млн электронных полисов ОСАГО

За январь 2019 года было продано 1,288 млн электронных полисов ОСАГО, что на 44% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Российского Союза Автостраховщиков (РСА).

Тройка регионов-лидеров по продажам электронного ОСАГО за год не изменилась: это Москва, Московская область и Свердловская область. В Москве за год количество проданных полисов е-ОСАГО выросло на 67%, в Московской области - на 65%, в Свердловской области - на 37%.

Четвертое место по продажам е-ОСАГО в январе 2019 году занял Санкт-Петербург (годом ранее он занял лишь 10-ую строчку этого рейтинга). В этом городе федерального значения продажи е-ОСАГО за год выросли почти в два раза. На пятом месте оказалась республика Татарстан, причем продажи электронного ОСАГО в республике выросли в рекордные 10 раз. Годом ранее этот регион занимал лишь 68-ую строчку.

«Электронные полисы ОСАГО по-прежнему демонстрируют высокую востребованность у автовладельцев и, как следствие, их продажи демонстрируют высокий рост. Это удобная возможность оформить электронный полис на сайте любого страховщика-члена РСА без очередей и необходимости ехать в офис компании, что, несомненно, привлекает людей, ценящих свое время», – комментирует исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Процедура покупки е-полиса ОСАГО предполагает регистрацию клиентом на сайте компании личного кабинета, заполнения заявления о заключении договора. После этих процедур будет рассчитан размер страховой премии (стоимость не отличается при покупке полиса в офисе страховой компании), и страхователь сможет оплатить заключение договора на сайте с помощью банковской карты. Проверка данных, указанных в заявлении, осуществляется через автоматизированную информационную систему (АИС) РСА. Полис будет направлен страхователю по электронной почте, его следует распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством.