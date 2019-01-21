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АВТОВАЗ объявил скидки на автомобили LADA 2018 года выпуска

АВТОВАЗ объявил скидки на автомобили LADA 2018 года выпуска

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

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АВТОВАЗ в январе предлагает специальные условия на автомобили LADA с ПТС 2018. Предложение совмещается с программой автокредитования LADA Finance, говорится в сообщении АВТОВАЗа. Выгода при покупке автомобиля может составлять от 30 тысяч до 185 тыс. рублей в зависимости от выбранного автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года 32% автомобилей LADA в России были приобретены с использованием собственной программы автокредитования – LADA Finance. Собственная программа автокредитования LADA Finance – это оптимальные и гибкие условия, доступный первоначальный взнос и привлекательные процентные ставки.

Всего в 2018 году АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 360204 автомобиля LADA – это на 16% больше по сравнению с показателем годичной давности. Рыночная доля LADA в отчетный период составила 20%, что является лучшим показателем за последние 7 лет.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз спецпредложения f&i

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