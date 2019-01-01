Skoda объявила скидки на автомобили в январе

Компания Skoda разработала спецпредложения на покупку автомобилей марки. С 1 по 31 января 2019 года покупатели Octavia получат приятную выгоду до 182,4 тыс. рублей, а будущие владельцы Rapid – до 143,1 тыс. рублей. При покупке флагманского Superb экономия составит до 225 тыс. рублей, а приобретая первый семейный внедорожник бренда Kodiaq, клиенты получат комплект зимних колес в подарок.

В январе для покупателей Skoda продолжают действовать выгодные проценты по классическому кредиту и кредиту Simply Clever. Так, для модели Octavia предусмотрена сниженная ставка от 3%, для Rapid – от 7,9%, а первоначальный взнос для обеих моделей составляет от 15%. Для внедорожника Kodiaq минимальная ставка останется прежней – 7,9%, а первоначальный взнос – от 30%. Воспользовавшись кредитом Simply Clever, клиенты смогут приобрести флагманскую модель марки Skoda Superb по ставке от 7,9% и с первоначальным взносом от 30%.

Участников программ Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAuto также ждут выгодные условия в новом году. Сдавая собственный автомобиль в трейд-ин или по программе утилизации, клиенты получат выгоду до 70 тыс. рублей при покупке Rapid или Octavia и до 130 тыс. рублей при покупке Kodiaq. Клиенты, которые приобретут автомобили по программе DasWeltAuto, смогут сэкономить до 30 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda в третьем квартале 2019 года планирует начать продажи в России обновленного Superb, мировая премьера которого состоится в мае будущего года. На четвертый квартал запланирован старт российских продаж кроссовера Karoq.