У офиса «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» сменился адрес

Сменился адрес столичного офиса «Лизинговой компании «КАМАЗ». Теперь он располагается в официальном представительстве КАМАЗа в Москве, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В филиале «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» по ул. Верхняя Радищевская, д.17/2, строение 1, станция метро «Таганская», клиенты могут получить консультации по приобретению автотехники «КАМАЗ» и оборудования для сервисных центров в лизинг по программам от производителя. Более того, представитель компании может выехать к покупателю в офис, а также совместно с ним – в дилерский центр «КАМАЗ» для подбора программы по приобретению техники в лизинг совместно с поставщиком.

Напомним, что появление представительства «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» в столице России связано с реализацией Лизинговой компанией «КАМАЗ» стратегии в области организации своего присутствия во всех крупных городах Российской Федерации.

Сегодня «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» предоставляет обновленную продуктовую линейку: единый продукт от КАМАЗа «Лизинг от производителя», предложение по аренде изъятой из лизинга техники и специальный продукт для дилерской сети КАМАЗа «Лизинг оборудования». Кроме того, Лизинговая компания «КАМАЗ» ввела систему «Электронный лизинг», которая позволяет значительно ускорить обмен документами между лизинговой компанией и клиентом, вне зависимости от его географической принадлежности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года лизинговая компания «КАМАЗ» передала в лизинг 2246 автомобилей «КАМАЗ», тем самым почти в два раза перевыполнив план. Сумма новых договоров лизинга в отчетный период составила 15,7 млрд рублей, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. До конца года компания рассчитывает реализовать более 2500 машин. По состоянию на 1 октября 2018 года объем лизингового портфеля «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» составляет 22,4 млрд рублей.