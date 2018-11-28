Средняя премия по ОСАГО в России вдвое меньше европейских показателей

Среднее значение страховой премии по ОСАГО в России составляет примерно 80 евро (6-7 тысяч рублей), тогда как автостраховщики Европы получают в среднем 200 евро за каждый полис (примерно 15 тысяч рублей). Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка ОСАГО в России, подготовленного Финансовым Университетом РФ.

«Средняя премия в России составляет примерно 80 евро (6-7 тысяч рублей). В Чехии она уже около 500 евро (что равно 35,5 тысячам рублей), в Германии – 230 евро (17,3 тысяч рублей). Средняя премия по всей Европе – чуть больше 200 евро. То есть мы по отношению к европейским водителям платим по ОСАГО намного меньше», – констатирует руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового Университета РФ Александр Цыганов.

Он отметил, что частота страховых событий в России при этом находится в том же диапазоне, что и за рубежом. Так, частота страховых случаев в нашей стране по ОСАГО в 2015 году составляла 5,1%, в 2016 году – 6,1%, а во время роста убыточности в конце 2017 года доходила до 7,3%. При этом в Италии, Германии и Словакии этот показатель равен около 7%, в Австрии – более 8%, сообщант пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

«Комбинированный коэффициент убыточности по ОСАГО по итогам первого полугодия 2018 года стабилизировался после роста во второй половине 2016 года и в целом в 2017 году. Самый пик был зафиксирован во втором квартале 2017 года, он составлял 115%. Сейчас этот показатель равен 90%, еще ниже, чем в 2015-2016 годах, когда он составлял 93-96%. Стоит заметить, что убыточность в 92-96% – это нормальный уровень. За рубежом подобные скачки убыточности – это нормальное явление. Именно поэтому, для минимизации ошибок государства, в странах Европы тарифы по ОСАГО делаются свободными. Именно рыночная конкуренция страховщиков дает возможность им самим снижать или повышать тарифы, чтобы выровнять свою убыточность», – пояснил А.Цыганов.

Средняя выплата по ОСАГО в России начала расти в 2015 году. Это было связано, в первую очередь, с увеличением в октябре 2014 года лимитов максимальных выплат по имуществу по полису ОСАГО со 120 тысяч рублей до 400 тысяч рублей, а в апреле 2015 – лимита по жизни со 160 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. В середине 2016 и 2017 годов средняя выплата была максимальной – оно доходила до почти 90 тысяч рублей.

«Свободные тарифы, которые рассчитываются индивидуально для каждого автомобилиста, повысили конкуренцию между страховщиками и помогли безаварийным водителям европейских стран платить за ОСАГО меньше. Уже сейчас мы знаем, что реформа по либерализации тарифов в ОСАГО в России поможет получить скидку для 80% автомобилистов, именное такую долю составляют добросовестные водители», – прокомментировал результаты исследования президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.