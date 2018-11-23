Выплаты по ОСАГО за 10 месяцев сократились на четверть

Объем начисленных премий по ОСАГО за январь-октябрь 2018 года составил 187,26 млрд рублей, этот показатель практически не изменился в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс в ходе "круглого стола" "Актуальные вопросы надзора, контроля и регулирования в страховании".

Сумма выплат по страховым случаям сократилась на 25%, со 154,9 млрд рублей до 116,75 млрд рублей, пишет агентство "Финмаркет". Средняя премия за 10 месяцев снизилась с 5,8 тыс. рублей до 5,7 тыс. рублей в сравнении с данными за аналогичный период 2017 года, средняя выплата была равна 66,257 тыс. рублей - это на 14% меньше, чем годом ранее.

Размер средней премии в октябре снизился на 2,6%, до 5,7 тыс. рублей. Также сокращение продемонстрировала и средняя выплата за октябрь - её показатель в 69,8 тыс. рублей уменьшился на 6% в сравнении с размером выплаты годом ранее.

"Предварительные сведения по ОСАГО свидетельствуют о снижении на 13% количества заявленных убытков с 2 млн до 1,8 млн, если сравнивать данные с аналогичными за прошлый год. Снижение на 12% демонстрирует и количество урегулированных убытков - с 2 млн до 1,76 млн", - отметил глава союза.

Размер средней премии снизился из-за того, что каждый год увеличивается совокупная "скидка" для автовладельцев в рамках системы "бонус-малус", отметил президент РСА. Он также пояснил, что снижение средней премии является также результатом конкуренции между страховыми компаниями. Они имеют сейчас возможность устанавливать тариф самостоятельно в рамках тарифного коридора, который составляет 10% вверх и вниз от базовой цены полиса ОСАГО, утвержденной Банком России.

"Снижение как количества убытков, так и суммы выплат вызвано главным образом успехами в борьбе с мошенничеством и недобросовестными полулегальными практиками в ОСАГО. Во-первых, по результатам совещаний, проводимых в регионах, правоохранительные органы начали принимать активные меры по борьбе с такими явлениями. Во-вторых, практика урегулирования убытков в натуральной форме лишает "автоюристов" возможности получать со страховых компаний дополнительные деньги из-за судебных "накруток"", - сказал И.Юргенс.

Он также отметил, что снижение средней выплаты наблюдается после довольно продолжительного роста, и утверждать, что средняя выплата не начнет опять расти, пока преждевременно.

И. Юргенс пояснил, что из-за того, что при натуральном возмещении период урегулирования убытка длиннее, чем при выплате деньгами (только на ремонт автомобиля отводится 30 дней), такие убытки позже попадают в отчетность. Это создает впечатление снижения количества убытков, сказал он.