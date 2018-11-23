 АВТОСТАТ | Выплаты по ОСАГО за 10 месяцев сократились на четверть

23.11.18 Прочитали 469 раз

Выплаты по ОСАГО за 10 месяцев сократились на четверть

Выплаты по ОСАГО за 10 месяцев сократились на четверть

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

59 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Объем начисленных премий по ОСАГО за январь-октябрь 2018 года составил 187,26 млрд рублей, этот показатель практически не изменился в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс в ходе "круглого стола" "Актуальные вопросы надзора, контроля и регулирования в страховании".

Сумма выплат по страховым случаям сократилась на 25%, со 154,9 млрд рублей до 116,75 млрд рублей, пишет агентство "Финмаркет". Средняя премия за 10 месяцев снизилась с 5,8 тыс. рублей до 5,7 тыс. рублей в сравнении с данными за аналогичный период 2017 года, средняя выплата была равна 66,257 тыс. рублей - это на 14% меньше, чем годом ранее.

Размер средней премии в октябре снизился на 2,6%, до 5,7 тыс. рублей. Также сокращение продемонстрировала и средняя выплата за октябрь - её показатель в 69,8 тыс. рублей уменьшился на 6% в сравнении с размером выплаты годом ранее.

"Предварительные сведения по ОСАГО свидетельствуют о снижении на 13% количества заявленных убытков с 2 млн до 1,8 млн, если сравнивать данные с аналогичными за прошлый год. Снижение на 12% демонстрирует и количество урегулированных убытков - с 2 млн до 1,76 млн", - отметил глава союза.

Размер средней премии снизился из-за того, что каждый год увеличивается совокупная "скидка" для автовладельцев в рамках системы "бонус-малус", отметил президент РСА. Он также пояснил, что снижение средней премии является также результатом конкуренции между страховыми компаниями. Они имеют сейчас возможность устанавливать тариф самостоятельно в рамках тарифного коридора, который составляет 10% вверх и вниз от базовой цены полиса ОСАГО, утвержденной Банком России.

"Снижение как количества убытков, так и суммы выплат вызвано главным образом успехами в борьбе с мошенничеством и недобросовестными полулегальными практиками в ОСАГО. Во-первых, по результатам совещаний, проводимых в регионах, правоохранительные органы начали принимать активные меры по борьбе с такими явлениями. Во-вторых, практика урегулирования убытков в натуральной форме лишает "автоюристов" возможности получать со страховых компаний дополнительные деньги из-за судебных "накруток"", - сказал И.Юргенс.

Он также отметил, что снижение средней выплаты наблюдается после довольно продолжительного роста, и утверждать, что средняя выплата не начнет опять расти, пока преждевременно.

И. Юргенс пояснил, что из-за того, что при натуральном возмещении период урегулирования убытка длиннее, чем при выплате деньгами (только на ремонт автомобиля отводится 30 дней), такие убытки позже попадают в отчетность. Это создает впечатление снижения количества убытков, сказал он.

, источник: www.autostat.ru

Теги: осаго автострахование f&i

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Geely Emgrand 7 доступен со скидкой в кредит и по трейд-ин

вчера, 15:29

Все новости

Статьи на тему

Как ездишь, так и платишь («Российская газета»)

10 ноября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Рынок автострахования в России в 2017 году

21 мая 2018

Вся инфографика