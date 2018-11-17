Каждый третий новый автомобиль Mitsubishi продается в кредит от АО МС Банк Рус

АО МС Банк Рус по итогам десяти месяцев 2018 года реализовал в кредит 11402 автомобиля Mitsubishi, что более чем в 2 раза превысило показатель аналогичного периода 2017 года. При этом доля новых автомобилей Mitsubishi, продаваемых в кредит, составила 34%, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус.

Наиболее популярной моделью Mitsubishi, приобретаемой в кредит с помощью заемных средств Банка, остается кроссовер Outlander. За десять месяцев 2018 года с помощью кредитования от АО МС Банк Рус продано 8018 таких автомобилей, что почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

Однако в последние месяцы популярность набирает новинка 2018 года – компактный спортивный кроссовер Eclipse Cross. В текущем году с помощью кредитов АО МС Банк Рус было куплено 485 таких автомобилей или 22% от всех проданных автомобилей данной модели. Теоретически продаж и выданных кредитов по Eclipse Cross могло быть и больше, но на данный момент все ввезенные в страну автомобили уже распроданы.

За отчетный период АО МС Банк Рус продемонстрировал рекордный прирост кредитного портфеля. На конец октября его размер составил более 19 млрд рублей, что обеспечило прирост в 126% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Как отмечается, в значительной степени такой рост обусловлен высокой востребованностью у покупателей автомобилей специального кредитного продукта с остаточным платежом «Плати Легко!». За десять месяцев 2018 года на «Плати легко!» пришелся 41% от общего количества кредитных продаж Mitsubishi. В абсолютном выражении продажи автомобилей по данной программе выросли почти в 3 раза (с 1618 шт. до 4622 шт.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года в России продан уже 35441 автомобиль Mitsubishi, что вдвое выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи выросли на 49% и составили 19544 машины.