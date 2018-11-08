Реформа ОСАГО в России будет способствовать ценовой конкуренции

В России ценовая конкуренция среди страховых компаний, предлагающих услуги ОСАГО, вероятно, усилится в случае дальнейшей либерализации рынка в следующем году, говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Страховщики, имеющие более развитые возможности по андеррайтингу, могут оказаться в более выигрышном положении, поскольку они смогут получить более высокую долю прибыльного бизнеса, в то время как другие страховые компании могут проиграть в конкурентной борьбе, пишет агентство "Финмаркет".

В соответствии с предложениями, которые ЦБ РФ в настоящее время обсуждает с законодательными органами и которые, как ожидается, вступят в силу в 2019 году, страховщикам будет разрешено устанавливать цены в существенно более широком диапазоне с более высоким верхним пределом и более низким нижним пределом "базового тарифа". Более широкий ценовой коридор дает возможность страховым компаниям применять более гибкий подход, чтобы учитывать в ценообразовании такие факторы риска, как региональные различия и история выплат страхового возмещения автовладельцу.

"Мы полагаем, что возможность установления более высоких верхних пределов по ценам обусловит конкуренцию среди страховщиков в высокорисковом сегменте бизнеса. Текущий ценовой потолок вынуждает компании нести убытки по этому виду страхования. Они обязаны принимать данные риски, однако ряд компаний стремятся ограничивать объемы данного бизнеса. Повышение ценового потолка сделает страхование части этого бизнеса прибыльным", - отмечается в сообщении.

В выигрышном положении окажутся компании, имеющие наиболее развитые системы клиентских данных и широкие андеррайтинговые возможности, поскольку они имеют наилучшие возможности определять уровень цен, который обеспечит прибыльность премий.

"Мы ожидаем, что в низкорисковом сегменте конкуренция также усилится. Цены в этом сегменте на сегодня находятся на уровне базового тарифа или близко к нему, и он генерирует значительную прибыль (что компенсирует убытки в высокорисковом сегменте бизнеса). Предлагаемое уменьшение базового тарифа приведет к снижению цен страховщиками с целью увеличения доли рынка при сохранении прибыльности бизнеса. Опять же страховые компании, имеющие наиболее сильные возможности по андеррайтингу, будут иметь конкурентное преимущество", - говорится в отчете Fitch.

С тех пор как в 2003 году страхование автогражданской ответственности в России стало обязательным, ценообразование было в высокой степени регулируемым. Первым заметным шагом в сторону либерализации было введение ценового коридора в 2015 году, который был установлен на уровне 20% от базового тарифа.

"Предлагаемые в настоящее время более низкий тариф и значительно более широкий коридор (80%) стали бы существенным шагом вперед, - отмечают эксперты агентства. - В то же время мы считаем, что полная либерализация является отдаленным сценарием".

Тенденции последнего времени указывают на то, что средние ставки премий по ОСАГО могут начать снижаться. Частота страховых случаев и средний размер убытка ежеквартально сокращались с середины 2017 года, и быстрый переход к онлайновым продажам снижает расходы страховщиков на привлечение клиентов. В то же время ЦБ РФ заявляет, что может рассмотреть увеличение объемов страхового покрытия ОСАГО, что может привести к более высоким убыткам, говорится в сообщении Fitch.

Полный эффект от передачи бизнеса "Росгосстраха", который в прошлом был лидером на рынке ОСАГО, другим страховщикам пока не был полностью оценен. "Росгосстрах" сократил свою долю рынка до 10% на конец июня 2018 года относительно пикового уровня в 42% в рамках реструктуризации после крупных андеррайтинговых убытков. Эти убытки были в значительной степени обусловлены высокой долей регионов, где максимальные премии были недостаточными, чтобы отразить риск. Переданный бизнес по-прежнему демонстрирует более высокие коэффициенты убыточности (хотя эти риски теперь застрахованы другими страховщиками), но они начинают нормализовываться.

На ОСАГО приходится около четверти российского сектора страхования иного, чем страхование жизни, по объему собранных премий. Доля автокаско, которое не является обязательным, составляет около 17%.