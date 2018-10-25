РСА вновь фиксирует снижение средней премии и средней выплаты ОСАГО

За январь – сентябрь 2018 года размер средней премии снизился с 5806 рублей до 5703 рублей в сравнении с данными за 2017 год, средняя выплата оказалась равна 65 тыс. 823 рубля – это на 15% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Российского Союза Автостраховщиков (РСА).

Размер средней премии в сентябре составил 5868 рублей, что на 1,4% меньше, чем годом ранее. Также снижение продемонстрировала и средняя выплата за сентябрь – ее показатель 71 тыс. 494 рубля уменьшился на 7% в сравнении с размером выплаты в сентябре 2017 года.

Предварительные сведения по ОСАГО свидетельствуют о снижении на 15% количества заявленных убытков с 1,88 млн до 1,60 млн штук, если сравнивать данные с аналогичными за прошлый год. Снижение на 14% демонстрирует и количество урегулированных убытков – с 1,84 млн до 1,57 млн.

В январе-сентябре 2018 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 167,16 млрд рублей, этот показатель практически не изменился в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям сократилась на 27% – со 141,80 млрд рублей до 103,56 млрд рублей.

«Уменьшение средней премии связано с двумя факторами. Во-первых, накопилась совокупная “скидка” автовладельцев в системе бонус-малус. Во-вторых, менее заметно на коротком интервале, но весьма чувствительно на длинном, сработала конкуренция между страховщиками. За время резкого сокращения доли рынка ОСАГО с 40% до 9% его прежнего лидера – компании «Росгосстрах» – средняя стоимость полиса обязательной «автогражданки» снизилась примерно на 10%», – сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.