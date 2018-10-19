Первый этап реформы ОСАГО стартует в 2019 году

Банк России ожидает вскоре завершить консультации по поводу первого этапа реформы в ОСАГО (расширение тарифного коридора на 20% вверх и вниз, изменение коэффициентов "возраст-стаж" и "бонус-малус"), надеется, что новые нормы заработают с 2019 года, сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Я очень надеюсь, что мы завершим консультации и до конца года вопрос будет решен. Мне бы хотелось, чтобы нормы со следующего года заработали. Но, как я уже неоднократно говорил, мы рассматриваем всю проблему в комплексе, мы рассматриваем не только наши нормативы, но и те изменения в законодательство, которые необходимо принять в рамках второго этапа как минимум. И нам очевидно, что нужно и с Минфином, и с рядом других коллег дообсудить. Потому что те парламентские слушания, которые прошли по теме ОСАГО, они были для нас очень полезными. Нам поступило большое количество предложений, ряд из них мы поддерживаем, некоторые их них дискуссионные, по некоторым возражаем. Нам надо все эти позиции согласовать", - сказал Владимир Чистюхин, которого цитирует агентство "Финмаркет".

"Это часть большой программы по постепенному изменению тарифной политики в рамках ОСАГО. Когда точно мы завершим эти обсуждения, наверное, тяжело сейчас говорить, потому что наш принцип здесь - подойти очень аккуратно, потому что тема социально чувствительна, и разъяснить позицию, сделать ее более справедливой. Я пока не могу назвать точный срок", - заявила, в свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Также В.Чистюхин не исключил, что в законопроект Минфина, который станет вторым этапом реформы по либерализации тарифов в "автогражданке" и предполагает поэтапное исключение коэффициента мощности и территориального коэффициента при расчете стоимости полиса в 2019-2020 годах, постепенное дальнейшее расширение тарифного коридора на 30-40% вверх и вниз, а также увеличение лимитов выплат по ОСАГО до 1-2 млн рублей, может быть внесена инициатива по сокращению действия полиса "автогражданки" до одного дня.