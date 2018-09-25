Более половины полисов ОСАГО продается через Интернет

Количество полисов ОСАГО, проданных через Интернет, достигло 53% в общих продажах обязательной «автогражданки». Об этом сообщил директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев на страховом бизнес-форуме «Вызовы года 2018».

«Ожидаем, что [количество электронных полисов] и дальше будет расти, все больше и больше компаний переходят на заключение договоров в таком виде, включая помощь клиентам в заключении договоров в своих офисах», - сказал Евгений Васильев.

Как сообщает пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», возможность купить полис ОСАГО онлайн появилась 1 июля 2015 году. С 1 января 2017 года продажа полисов обязательной “автогражданки” в электронном виде стала обязательной для страховщиков.