 АВТОСТАТ | Более половины полисов ОСАГО продается через Интернет

25.09.18 Прочитали 520 раз

Более половины полисов ОСАГО продается через Интернет

Более половины полисов ОСАГО продается через Интернет

Количество полисов ОСАГО, проданных через Интернет, достигло 53% в общих продажах обязательной «автогражданки». Об этом сообщил директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев на страховом бизнес-форуме «Вызовы года 2018».

«Ожидаем, что [количество электронных полисов] и дальше будет расти, все больше и больше компаний переходят на заключение договоров в таком виде, включая помощь клиентам в заключении договоров в своих офисах», - сказал Евгений Васильев.

Как сообщает пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», возможность купить полис ОСАГО онлайн появилась 1 июля 2015 году. С 1 января 2017 года продажа полисов обязательной “автогражданки” в электронном виде стала обязательной для страховщиков.

, источник: www.autostat.ru

Теги: осаго автострахование f&i

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