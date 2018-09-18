Центробанк сохраняет планы по расширению тарифного коридора в ОСАГО

Банк России сохраняет планы по расширению тарифного коридора ОСАГО на 20% вверх и вниз даже с учетом того, что выплаты в первом полугодии по ОСАГО снизились на 35,8%, сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния. По его мнению, падение выплат снижает риски того, что страховщики будут завышать тариф после расширения коридора.

Ранее ЦБ допускал, что некоторые параметры проекта указания, которое предусматривает, в том числе, расширение тарифного коридора, могут быть скорректированы с учетом последних показателей по результатам ОСАГО, в частности, результатам первого полугодия 2018 года. Об этом говорится в письме ЦБ в комитет Госдумы по финрынку со статистическими данными по ОСАГО, где не учитывались итоги полугодия. Они были опубликованы 7 сентября: согласно данным ЦБ, выплаты по ОСАГО упали на 35,8% до 66,5 млрд рублей. Взносы по ОСАГО снизились на 1,7% до 107,3 млрд рублей, пишет агентство "ТАСС".

"Скорее всего, нет (не отразятся результаты на планируемых параметрах расширения коридора - прим. ред.), мы сейчас заканчиваем расчеты. У нас нет задачи поднять тариф ОСАГО. Мы хотим дать возможность, расширив коридор и изменив набор коэффициентов возраст-стаж, за счет этого сделать тариф более справедливым - за счет того, что у страховщика будет больше свободы пользоваться этим, он будет более индивидуальным", - сказал Габуния.

Изменение параметров расширения коридора не нужно, считает он, так как расширение как раз и дает страховщику "люфт", чтобы с помощью цены адекватно оценивать риски аварийных водителей, которые сейчас недооценены из-за тарифных ограничений, а добросовестным и аккуратным водителям дать возможность платить меньше.

При этом снижение выплат говорит о том, что риски завышения тарифов после расширения коридора стали меньше, считает Габуния. "Наши данные за полугодие показывают, что те риски, которые мы видели в начале года, что при расширении коридора определенный рост тарифа может произойти с учетом негативных итогов 2017 года, чтобы обеспечить балансировку убыточности - сейчас эти риски гораздо ниже. Что показывает то, что средний тариф останется примерно, который есть на сегодня", - сказал он. Ранее сообщалось, что убыток страховщиков от ОСАГО в 2017 году составил 14,8 млрд рублей.

Проект указания ЦБ, который был опубликован для публичного обсуждения в июне, предполагает, что коридор базового тарифа ОСАГО будет расширен на 20% вниз и вверх и составит 2746-4942 руб. вместо нынешних 3432-4118 руб. Кроме того, он предполагает введение более подробного деления водителей по возрасту и стажу, от чего зависит цена полиса. На прошлой неделе зампред ЦБ Владимир Чистюхин сказал, что сначала планы по реформе ОСАГО нужно обсудить в Госдуме и Совфеде, слушания в Госдуме прошли в конце прошлой недели.