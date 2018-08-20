 АВТОСТАТ | Новый Infiniti QX50 в августе доступен по специальным кредитным условиям

20.08.18 Прочитали 684 раз

Новый Infiniti QX50 в августе доступен по специальным кредитным условиям

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Компания Infiniti объявила о новых кредитных условиях на покупку нового QX50, которые доступны в официальных дилерских центрах марки в России до 31 августа 2018 года.

Так, новый автомобиль Infiniti QX50 2018 года выпуска возможно приобрести в кредит в рамках собственной программы Infiniti Finance по ставке в классическом кредите от 7,5% на 3 года. Кроме того, на новый QX50 действует специальная программа Infiniti Invite, в рамках которой автомобили данные модели можно приобрести с комфортным ежемесячным платежом всего от 17 тыс. руб./мес., сообщает пресс-служба Infiniti.

Как отмечается, по программе Infiniti Invite платежи до двух раз ниже, чем по классическому кредиту. Это позволяет клиентам выбирать автомобиль в более высокой комплектации. Кроме того, программа InfinitI Invite предоставляет возможность обновлять автомобиль каждые 3 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале августа российские дилеры Infiniti начали продажи нового кроссовера QX50 2019 модельного года. Новинка доступна в России в новых эксклюзивных версиях: Pure, Luxe, Sensory и Autograph с 2,0-литровым двигателем мощностью в 249 л.с. (специально для российского рынка) и полным приводом по цене от 2 млн 799 тыс. рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: спецпредложения автокредитование f&i infiniti infiniti qx50

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