С начала года в России продано более 10 млн электронных полисов ОСАГО

По итогам семи месяцев 2018 года продано 10,5 млн полисов е-ОСАГО, что превышает объем продаж за весь предыдущий 15-годовой период продаж электронных полисов. По сравнению с показателем за январь-июль 2017 года продано в 3,5 раза больше полисов, сообщает пресс-служба РСА.

Лидерами по продажам электронных полисов ОСАГО стали Москва (0,88 млн шт.), Московская область (0,68 млн шт.), Свердловская область (0,41 млн шт.), Санкт-Петербург (0,37 млн шт.) и Новосибирская область (0,31 млн шт.). Во всех регионах-лидерах продажи полисов е-ОСАГО за январь-июль 2018 года выросли в 3-10 раз по сравнению с прошлым годом.

Напомним, продажи электронных полисов ОСАГО стали обязательными для страховых компаний с начала 2017 года. По итогам 2016 года было продано 197 тыс. полисов е-ОСАГО. Всего с 1 июля 2016 года по конец июля 2018 года было продано 19,4 млн электронных полисов ОСАГО.