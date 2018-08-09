В 1 полугодии россияне потратили на новые автомобили более 1 трлн рублей

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2018 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 трлн 94 млрд рублей. Это на 23% выше результата годичной давности.

Чуть более 90% от этого объема пришлось на иномарки, которые обошлись жителям нашей страны в 990 млрд рублей. Соответственно оставшиеся примерно 10% - это затраты на приобретение машин отечественных марок (104 млрд руб.).

Россияне по-прежнему тратят больше всего денег на покупку новых автомобилей KIA. Так, с января по июнь нынешнего года этот показатель составил 134 млрд рублей – на 45% больше, чем в 1 полугодии 2017 года. Вторую строчку в рейтинге сохраняет японская Toyota (115 млрд руб.; +15%). На третьем месте располагается отечественная LADA (98 млрд руб.; +30%). Также в пятерку лидеров по затратам жителей нашей страны на автомобили попадает продукция корейского бренда Hyundai (97 млрд руб.; +32%) и немецкого Mercedes-Benz (77 млрд руб.; +7%).

Отметим, что на долю пяти перечисленных марок приходится около половины (48%) всего объема денежных средств, потраченных россиянами на покупку новых легковых автомобилей в 1 полугодии 2018 года.