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ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
конференции, форумы, семинары и круглые столы по автомобильной тематике, в том числе с участием АВТОСТАТ
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Москва, очно
|ForAuto-2022
Авторынок России.
Итоги и прогнозы.
|АВТОСТАТ
|Александр Шацкий ash@autostat.ru
- мероприятия с участием представителей АВТОСТАТ
|По вопросам участия в мероприятиях АА "АВТОСТАТ" обращайтесь к руководителю направления конференций и спецпроектов Елене Лазаревой
по e-mail: lazareva@autostat.ru,
по тел.: +7 (499) 685-01-51 (20)
|По вопросам партнерства на мероприятиях АА "АВТОСТАТ" обращайтесь к руководителю отдела рекламы и партнерских программ Александру Шацкому
по e-mail: ash@autostat.ru,
по тел.: +7 (499) 685-01-51, +7 903 333 0234