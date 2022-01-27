Список мероприятий автомобильной тематики | АВТОСТАТ

Список мероприятий автомобильной тематики

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
конференции, форумы, семинары и круглые столы по автомобильной тематике, в том числе с участием АВТОСТАТ

Дата/местоНаименованиеОрганизаторКонтакты
16 февраля 2022/
Москва, очно		ForAuto-2022
Авторынок России.
Итоги и прогнозы.		АВТОСТАТАлександр Шацкий ash@autostat.ru
Прошедшие мероприятия в 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 и 2010 годах.

АВТОСТАТ - мероприятия с участием представителей АВТОСТАТ

Елена ЛазареваПо вопросам участия в мероприятиях АА "АВТОСТАТ" обращайтесь к руководителю направления конференций и спецпроектов Елене Лазаревой
по e-mail: lazareva@autostat.ru,
по тел.: +7 (499) 685-01-51 (20)
Александр ШацкийПо вопросам партнерства на мероприятиях АА "АВТОСТАТ" обращайтесь к руководителю отдела рекламы и партнерских программ Александру Шацкому
по e-mail: ash@autostat.ru,
по тел.: +7 (499) 685-01-51, +7 903 333 0234

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