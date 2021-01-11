Список мероприятий автомобильной тематики | АВТОСТАТ

Список мероприятий автомобильной тематики

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
конференции, форумы, семинары и круглые столы по автомобильной тематике, в том числе с участием АВТОСТАТ

Дата/местоНаименованиеОрганизаторКонтакты
27 января 2021/
online		Вручение ежегодной премии «Residual Value 2021»АВТОСТАТЕлена Лазарева
lazareva@autostat.ru
+7 (499) 685-01-51
17 февраля 2021/
online		«ForAuto-2021. Итоги и прогнозы авторынка»
Форум автомобильного бизнеса		АВТОСТАТЕлена Лазарева
lazareva@autostat.ru
+7 (499) 685-01-51
21 апреля 2021/
online		«Used Cars 2021»
Конференция «Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты»
Вручение премии «Used car awards 2021»		АВТОСТАТЕлена Лазарева
lazareva@autostat.ru
+7 (499) 685-01-51
21 июля 2021/
online		«FinAuto-2021. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг»АВТОСТАТЕлена Лазарева
lazareva@autostat.ru
+7 (499) 685-01-51
24 августа 2021/
online		Конференция «Автосервис 2021»АВТОСТАТЕлена Лазарева
lazareva@autostat.ru
+7 (499) 685-01-51
9 ноября 2021/
online		«IT-революция в автобизнесе-2021»
Форум IT-решений в автобизнесе		АВТОСТАТЕлена Лазарева
lazareva@autostat.ru
+7 (499) 685-01-51
Прошедшие мероприятия в 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 и 2010 годах.

АВТОСТАТ - мероприятия с участием представителей АВТОСТАТ

Елена ЛазареваПо вопросам участия в мероприятиях АА "АВТОСТАТ" обращайтесь к руководителю направления конференций и спецпроектов Елене Лазаревой
по e-mail: lazareva@autostat.ru,
по тел.: +7 (499) 685-01-51 (20)
Александр ШацкийПо вопросам партнерства на мероприятиях АА "АВТОСТАТ" обращайтесь к руководителю отдела рекламы и партнерских программ Александру Шацкому
по e-mail: ash@autostat.ru,
по тел.: +7 (499) 685-01-51, +7 903 333 0234

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