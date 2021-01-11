|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
конференции, форумы, семинары и круглые столы по автомобильной тематике, в том числе с участием АВТОСТАТ
|Дата/место
|Наименование
|Организатор
|Контакты
online
|Вручение ежегодной премии «Residual Value 2021»
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
lazareva@autostat.ru
+7 (499) 685-01-51
online
|«ForAuto-2021. Итоги и прогнозы авторынка»
Форум автомобильного бизнеса
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
lazareva@autostat.ru
+7 (499) 685-01-51
online
|«Used Cars 2021»
Конференция «Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты»
Вручение премии «Used car awards 2021»
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
lazareva@autostat.ru
+7 (499) 685-01-51
online
|«FinAuto-2021. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг»
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
lazareva@autostat.ru
+7 (499) 685-01-51
online
|Конференция «Автосервис 2021»
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
lazareva@autostat.ru
+7 (499) 685-01-51
online
|«IT-революция в автобизнесе-2021»
Форум IT-решений в автобизнесе
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
lazareva@autostat.ru
+7 (499) 685-01-51
- мероприятия с участием представителей АВТОСТАТ
|По вопросам участия в мероприятиях АА "АВТОСТАТ" обращайтесь к руководителю направления конференций и спецпроектов Елене Лазаревой
по e-mail: lazareva@autostat.ru,
по тел.: +7 (499) 685-01-51 (20)
|По вопросам партнерства на мероприятиях АА "АВТОСТАТ" обращайтесь к руководителю отдела рекламы и партнерских программ Александру Шацкому
по e-mail: ash@autostat.ru,
по тел.: +7 (499) 685-01-51, +7 903 333 0234