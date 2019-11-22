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ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
конференции, форумы, семинары и круглые столы по автомобильной тематике, в том числе с участием АВТОСТАТ
|Дата/место
|Наименование
|Организатор
|Контакты
Москва
|Деловой завтрак для финансовых руководителей автомобильной отрасли
|«Просперити Медиа» и портал CFO-Russia.ru
|Дарья Свирская
+7 (495) 971 92 18 (625)
svirskaya@cfo-russia.ru
Москва
|Форум «ForAuto 2020» (Residual Value 2020)
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
Казань
|Международный форум автомобилестроения
TIAF supported by Automechanika
|Мессе Франкфурт РУС, АЕБ
|Дарья Болдырева
daria.boldyreva@
russia.messefrankfurt.com
+7 (495) 649 87 75 (165)
Москва
|8-я ежегодная конференция
"Базовые масла и смазочные материалы России и СНГ"
|GLOBUC
|Гаухар Тулегенова
g.tulegenova@globuc.com
+44 (203) 567 13 47
- мероприятия с участием представителей АВТОСТАТ
По всем вопросам участия в мероприятиях АА "АВТОСТАТ", сотрудничества, взаимодействия, соорганизаторства, информационной поддержки и т.п. обращайтесь к координатору Дмитрию Лавренёву
|По вопросам партнерства на мероприятиях АА "АВТОСТАТ" обращайтесь к руководителю отдела рекламы и партнерских программ Александру Шацкому
по e-mail: ash@autostat.ru,
по тел.: +7 (499) 685-01-51, +7 903 333 0234
|По вопросам участия в мероприятиях АА "АВТОСТАТ" обращайтесь к руководителю направления конференций и спецпроектов Елене Лазаревой
по e-mail: lazareva@autostat.ru,
по тел.: +7 (499) 685-01-51 (20)