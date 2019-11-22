По всем вопросам участия в мероприятиях АА "АВТОСТАТ", сотрудничества, взаимодействия, соорганизаторства, информационной поддержки и т.п. обращайтесь к координатору Дмитрию Лавренёву

по e-mail: dlavrenev@autostat.ru,

по тел.: +7 (499) 685-01-51 (20)