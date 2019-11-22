АВТОСТАТ | Список мероприятий автомобильной тематики

Список мероприятий автомобильной тематики

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
конференции, форумы, семинары и круглые столы по автомобильной тематике, в том числе с участием АВТОСТАТ

Дата/местоНаименованиеОрганизаторКонтакты
13 декабря 2019/
Москва		Деловой завтрак для финансовых руководителей автомобильной отрасли«Просперити Медиа» и портал CFO-Russia.ruДарья Свирская
+7 (495) 971 92 18 (625)
svirskaya@cfo-russia.ru
20 февраля 2020/
Москва		Форум «ForAuto 2020» (Residual Value 2020)АВТОСТАТЕлена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
8-10 апреля 2020/
Казань		Международный форум автомобилестроения
TIAF supported by Automechanika		Мессе Франкфурт РУС, АЕБДарья Болдырева
daria.boldyreva@
russia.messefrankfurt.com
+7 (495) 649 87 75 (165)
19-21 мая 2020/
Москва		8-я ежегодная конференция
"Базовые масла и смазочные материалы России и СНГ"		GLOBUCГаухар Тулегенова
g.tulegenova@globuc.com
+44 (203) 567 13 47
Прошедшие мероприятия в 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 и 2010 годах.

АВТОСТАТ - мероприятия с участием представителей АВТОСТАТ

Дмитрий Лавренёв

По всем вопросам участия в мероприятиях АА "АВТОСТАТ", сотрудничества, взаимодействия, соорганизаторства, информационной поддержки и т.п. обращайтесь к координатору Дмитрию Лавренёву 
по e-mail: dlavrenev@autostat.ru,
по тел.: +7 (499) 685-01-51 (20)

Александр ШацкийПо вопросам партнерства на мероприятиях АА "АВТОСТАТ" обращайтесь к руководителю отдела рекламы и партнерских программ Александру Шацкому
по e-mail: ash@autostat.ru,
по тел.: +7 (499) 685-01-51, +7 903 333 0234
Елена ЛазареваПо вопросам участия в мероприятиях АА "АВТОСТАТ" обращайтесь к руководителю направления конференций и спецпроектов Елене Лазаревой
по e-mail: lazareva@autostat.ru,
по тел.: +7 (499) 685-01-51 (20)

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