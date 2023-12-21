Что ждет российский авторынок в 2024 году?

Уходящий год на авторынке прошел под знаком массового наплыва китайских машин и беспрецедентного роста цен. Какие факторы будут определять рыночную динамику в наступающем 2024 году? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам и экспертам.

Виктор Пушкарев, заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ»:

- Учитывая, что в уходящем году восстановление российского рынка происходило с рекордным темпом (+68%), можно закономерно ожидать существенного снижения роста продаж в 2024 году относительно 2023 года. По нашему базовому сценарию рынок может вырасти примерно на 19 – 20% и достичь объема около 1,25 млн автомобилей. В случае наиболее благоприятных экономических и геополитических условий объем рынка может увеличиться до 1,38 – 1,4 млн машин. Чтобы вернуть уровень продаж на докризисный, необходимо обеспечить такой же докризисный широкий ассортимент марок и моделей и, конечно, докризисный уровень покупательной способности населения. К сожалению, в настоящий период российские покупатели вынуждены приспосабливаться к новым условиям рынка, которые, прежде всего, выражаются в узком ассортименте, обеспечиваемом исключительно китайскими автомобилями, и неадекватно высоких ценах. Вероятно, период адаптации к этим условиям может занять еще 2 – 3 года.

Ожидать стабилизации цен, а уж тем более их снижения, в 2024 году, конечно, не имеет смысла. Рост цен обязательно будет, и, с одной стороны он будет определяться продолжающимися инфляционными процессами в экономике, а, с другой стороны – государственными мерами воздействия на автопром и авторынок с точки зрения их стимулирования. Очевидно также, что автопроизводители будут проводить свою традиционную ценовую стратегию – покрытие всех производственных и логистических расходов и получение максимально возможной прибыли, причем совершенно не верится, что они будут жестко контролировать ценообразование в своих дилерских сетях.

Для грубой оценки динамики цен можно использовать зависимость средневзвешенной цены автомобиля от показателя официальной годовой инфляции. Так, например, в 2022 году инфляция составляла 12%, а рост цены – 29%, в 2023 году эти показатели прогнозируются на уровнях 7,5% и 21% соответственно. И если в бюджете РФ на 2024 год показан прогноз по минимальной инфляции 4,5%, то рост цены может составить уже не менее 10 – 12%.

Отечественные марки LADA и УАЗ в 2024 году вместе могут сохранить за собой около трети российского авторынка. Китайские автопроизводители будут наращивать объемы своих продаж, но динамика их роста резко снизится, так как многие ведущие китайские марки в 2023 году в основном уже близки к уровням насыщения спроса в соответствии с уровнями предлагаемых цен. В целом китайские бренды могут занять не менее 50% рынка. А вопрос о рыночной доле параллельного импорта до сих пор остается открытым в связи с разнообразием каналов и неоднозначности форм его поставок. По моей оценке, эта доля находится в пределах 10% и вряд ли она будет увеличиваться, скорее, наоборот.

С вопросом о новых моделях лучше всего обращаться к автопроизводителям из Китая, которые в уходящем 2023 году просто «завалили» наш рынок новинками, в ряде случаев – с неизвестными и труднопроизносимыми названиями. А потенциал конкретных продаваемых моделей уже понятен, если взглянуть на рейтинг TОП-30, в котором по итогам 11 месяцев появилось 22 автомобиля китайского происхождения, и два из них уже уверенно вошли в первую «пятерку»: Haval Jolion (второе место) и Chery Tiggo 7 PRO Max (четвертое место). А в сегменте SUV модель Haval Jolion теперь вообще лидирует.

По поводу новых игроков я в очередной раз могу лишь повторить свое мнение, что Китай – это единственная из всех дружественных стран, располагающая мощной автоиндустрией с современными инновационными технологиями и способная выходить на внешние рынки с конкурентоспособной продукцией. Выдающиеся экспортные возможности Китая мы сейчас и наблюдаем на российском рынке.

Александр Шапринский, директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика»:

- В 2024 году, по моему прогнозу, будет продано порядка 1,25 млн автомобилей, что составит рост авторынка на 23% по отношению к 2023 году. Факторами увеличения продаж станут: доступность автомобилей, наличие стимулирующих программ от производителей, государственная поддержка авторынка. Для возвращения к показателям 2021 года необходима локализация производства автокомпонентов, а также перезапуск имеющихся производственных мощностей.

Для стабилизации цен необходимы устойчивый курс рубля, стабильная и доступная ставка по кредитованию на протяжении хотя бы квартала, разумный размер утильсбора. В 2024 году подорожание автомобилей возможно на 5 – 10%.

Объем параллельного импорта будет сокращаться, это уже видно по динамике последних трех месяцев. Доля параллельного импорта сохранится на уровне 6 – 7% в структуре продаж новых машин. Предпочтение сейчас отдается автомобилям, официально ввезенным в Россию с гарантийной поддержкой производителя. Распределение сил между китайскими брендами и отечественными производителями останется на уровне 2023 года. В 2024 году появится более 10 новых брендов, в основном это будут китайские марки.

Ренат Тюктеев, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон»:

- Если говорить о прогнозах, то большинство экспертов видят рост до 1,3 млн автомобилей на следующий год. Можно назвать это средневзвешенным прогнозом. Амбициозный взгляд на 2024 год, если сложить все аппетиты китайских автопроизводителей – это около 1,5 – 1,6 млн единиц. Существует и пессимистичный прогноз, по которому ожидается около 1 миллиона проданных автомобилей. Данный прогноз основан на высоких ставках финансирования и снижении покупательской способности, характерным для поздней осени уходящего года.

Возврат объемов на докризисный уровень сдерживают три фактора. Первое – это высокая ключевая ставка, влияющая на кредитную долю и отток клиентов из сектора автомобилей в сектор банковских депозитов. Второй фактор – это ожидание снижения розничных цен, все же помнят, как они росли. И третий фактор – это медленное привыкание к китайским автомобилям. Не все еще готовы пересесть со своих корейских, японских и европейских машин, на это нужно время.

Всем понятно, что китайские бренды продолжат и далее расширять свое присутствие на рынке, активно замещая ушедшие европейские, японские и корейские автомобили. Увеличению спроса на них способствуют такие факторы, как рост дилерской сети, выход большого количества новинок и обновленных актуальных версий, гарантия, поддержки от самих импортеров и дилеров, высокая доступность запчастей.

Спрос же на европейские марки будет сохранять инерцию, но продолжать падать, при этом дистанция в цене будет продолжать расти, вследствие борьбы государства с заниженными инвойсами на таможне и новыми ставками утильсбора. Неплохой рост доли внутри этого сегмента может показать импорт европейских марок из Китая.

Следующий год будет богат и на новинки. Вырастет доля и электромобилей с гибридами. Из новинок можно отметить: у бренда Geely – новый Atlas, у OMODA – электрокроссовер C5 EV, кроссовер JAECOO J8, у Chery – новый Tiggo 9. Уже вышли на рынок новые инновационные бренды с акцентом на электричество – это Rising, WEY, ORA.

Цены на новые автомобили в 2023 году росли с разным темпом, модели премиум-сегмента дорожали сильнее, в среднем рост составил 29%. Массовый сегмент вырос на 22%. В 2024 году продолжения «галопирующего» роста цен мы не предвидим. При этом условий для их снижения в отрасли пока также нет. Таким образом, по ценам на будущий год можно прогнозировать незначительный рост в 2 – 3% за квартал.

Стоит отметить, что следующий год будет знаковым для ряда новых автопроизводителей из Китая. Возможно, мы будем свидетелями ухода с рынка тех марок, которые выбрали для себя краткосрочную экспансию наводнить рынок машинами без существенных вложений в собственный имидж. Отказы от некоторых франшиз уже намечаются в дилерском сообществе, в этой связи рынок продолжит свою стадию формирования.

Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH:

- Объемы реализации новых автомобилей в России в следующем году зависят от таких факторов, как поддержка государства в виде льготных программ, курса валют, ключевой ставки ЦБ и, соответственно, стоимости кредитов, а также от наличия автомобилей и общей экономической стабильности в стране. Однако даже по самым пессимистичным прогнозам можно ожидать от миллиона проданных новых автомобилей в 2024 году. Этот показатель не станет значительным по сравнению с результатами 2023-го, тогда как в досанкционном 2021 году было реализовано 1,5 млн машин.

Китайские автоконцерны, модели которых уже занимают около 60% рынка, в следующем году планируют увеличить продажи в нашей стране до 1,2 млн машин. Учитывая спрос россиян на автомобили из КНР, эти планы нельзя назвать невозможными, прежде всего, по причине расширения ассортимента китайских машин на российском рынке – как в модельных рядах, так и в перечне марок. Например, в 2024 году в РФ ожидается появление отдельного суббренда Chery – Chery Tiggo, в рамках которого будут поставляться автомобили на альтернативных источниках энергии. Также марки JAECOO, Jetour, TANK, Geely, Haval и другие планируют представить на российском авторынке свои новые кроссоверы. Кроме того, в 2024 году в России стартуют официальные продажи китайского кроссовера Avatr 11 и седана Avatr 12, ввоз которых по параллельному импорту осуществляться не будет. При этом спрос на модели, ввозимые в РФ по параллельному импорту, будет снижаться из-за роста цен и блокировок автомобилей со стороны европейских производителей.

Возможно, расширение ассортимента, в том числе – и китайских машин, приведет к снижению цен на новые автомобили в 2024 году или, как минимум, к их стабилизации. Уже сейчас ряд моделей из КНР стали дешевле – например, у марок Chery, Changan, JAC, Haval, Geely и OMODA. В течение всего 2023 года автомобили массового сегмента подорожали на 22%, в следующем году такая вероятность тоже существует. Все будет зависеть от курса валют, а также стабильности геополитики и экономики.