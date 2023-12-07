Почему снижаются цены на китайские автомобили?

Китайские автомобили в России становятся доступнее. Причем речь идет не только о запуске спецпредложений, но и о прямом снижении розничных цен, как у Chery и OMODA. Почему некоторые автомобили из КНР подешевели и чем обусловлена эта тенденция? С этим вопросом мы обратились непосредственно к дилерам и автопроизводителям.

Роман Слуцкий, генеральный директор ГК «Аларм-Моторс»:

- Ноябрь стал холодным душем для российского авторынка. Наконец, для всех профессиональных игроков стало очевидно, что рынок не в состоянии поддерживать ранее достигнутые рубежи объемов продаж и тем более расти в условиях текущей ставки ЦБ. Ситуация усугубилась еще и тем, что именно к четвертому кварталу этого года большинство дистрибьюторов китайских брендов сформировало на рынке весьма значительные запасы автомобилей. Огромный объем предложения новых автомобилей на рынке на фоне охлаждения спроса сформировал в моменте высокое давление на ценовые предложения, а также невиданные ранее затраты на продвижение. Уверен, что сложившееся в настоящий момент затоваривание на фоне снижения спроса станет сигналом для китайских компаний для переосмысления своих планов по продажам на следующий год.

В ноябре ведущие дилерские группы страны провели много совместных консультаций с представителями китайских брендов в поиске баланса интересов. Как результат, уже сегодня мы наблюдаем, что дистрибьюторы ключевых китайских брендов отказались в декабре от погони за позиции в рейтинге продаж в пользу оздоровления ситуации на рынке. В этой связи, я полагаю, уровень ценовых предложений в декабре сохранится на уровне ноября. В январе – феврале по практике всегда можно найти более привлекательные условия покупки автомобиля, чем в конце года, однако покупателю придется мириться с совсем небольшим ассортиментом и соглашаться на то, что по разным причинам не купили в декабре.

В дальнейшем цены могут вернуться к сильному росту при существенном изменении курса рубля. В целом на 2024 год мы ожидаем сохранения уровня ценовых предложений на уровне октября 2023 года.

Илья Петров, директор розничных продаж АГ «Авилон»:

- Цены на большинство китайских брендов стали для покупателя немного ниже. Однако это не является каким-либо массовым снижением и объясняется совокупностью факторов. Во-первых, на стоимость повлияла дополнительная поддержка от самих марок (таких, как, например, Changan, TANK, EXEED, Geely), либо были усилены уже действующие поддержки. Во-вторых, на данный показатель повлияли и акции от самих автодилеров. Можно ожидать, что данная тенденция будет сохраняться в отрасли до конца текущего года.

Откладывать покупку нового автомобиля на долгий срок не стоит, так как в дальнейшем он может стоить дороже. На текущий момент предпосылок для снижения цен в отрасли в целом нет. Наоборот, по-прежнему сохраняется тенденция на дальнейшее подорожание. Один из основных драйверов – это ситуация на валютном рынке. Отмечу, что стоимость китайских брендов в целом повышается гораздо сдержаннее, нежели цены на параллельный импорт. Давать прогноз в конкретных цифрах по ценам на 2024 год пока непросто, поскольку, повторюсь, это зависит от ряда факторов, и особенно от ситуации с курсом валют.

Александр Ковалев, руководитель пресс-службы ГК «Expocar»:

- Ряд автопроизводителей снижает цены на автомобили в конце года, потому что большая часть клиентов ожидает от дилеров дополнительные скидки или другие подарки. По этой причине дистрибьюторы заранее снижают цены, формируя привлекательное предложение. Ряд компаний корректирует цены в сторону уменьшения и в то же время убирает прямые скидки на автомобили. Таким образом, на деле стоимость автомобилей меняется несильно. Тем не менее, существует небольшая вероятность того, что после новогодних праздников прямые скидки вернутся, а стоимость автомобилей не будет скорректирована в сторону увеличения. И факторами для этого могут стать укрепившийся курс рубля и растущая конкуренция между производителями.

Тенденция увеличения цен все еще сохраняется из-за волатильности рубля, инфляции и дефицита на рынке. Тем не менее, недостаток предложения активно компенсируется, а это дает возможность предположить, что динамика роста стоимости автомобилей будет не такой выраженной. И все же цены на автомобили будут расти и дальше.

Виктор Нащанский, директор брендов OMODA и JAECOO в России:



- В любом бизнесе существует множество факторов, которые влияют на снижение цены. К автопроизводителям применимы следующие: курс валют, сокращение спроса на продукцию, рост предложений со стороны других производителей, снижение расходов на логистику и производство. За последние три месяца все вышеперечисленные факторы оказали влияние на цену автомобилей. Большинство автопроизводителей решили вопросы с логистикой, курс национальной валюты стабилизировался за счет своевременных действий правительства (в среднем 12,5 рубля за юань). Мы также видим растущий объем предложений со стороны всех автопроизводителей на рынке. Одним из важнейших факторов является господдержка, которая ускорила распродажу автомобилей как отечественного, так и импортного производства. Большинство импортеров отреагировало изменением ценовой политики.

Мы в OMODA и JAECOO изначально серьезно относимся к формированию ценовой стратегии и с момента старта продаж стараемся объективно оценивать эффект любых факторов, которые могут повлечь за собой изменение цены нашего автомобиля на вторичном рынке. Что касается изменения цен на автомобили OMODA, то на модель С5 они не менялись и это сейчас не планируется. Корректировка может произойти только за счет внедрения новых опций или изменения комплектаций. Модель S5: снижение на 30 тыс. рублей – по сути, это перемещение прямой скидки клиенту, которая предоставлялась с момента запуска модели дилерами.

По вопросу изменения цен после Нового года: мы однозначно ожидаем роста цен в январе в связи со сменой модельного года. В декабре выгоды традиционно достигли максимальных значений. Все скидки сейчас направляются на финансирование банковских инструментов, а любое изменение стоимости автомобилей будет направлено на поддержание тактических инструментов.

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом»:

- Массового снижения розничных цен на автомобили не ожидается, такой практики за последние годы на российском авторынке не было. Цены на китайские автомобили 2023 года сформировались в 2022 году. В тот момент курс юаня поднимался до 18-ти. Сейчас курс 12,37 рубля за юань. Подняв цены, производители не снижали их вслед за курсом. Однако возможность снижения конечной стоимости для покупателя реализуется за счет программ поддержки продаж.

По нашим прогнозам, в 2024 году российский рынок новых автомобилей вырастет в пределах 20% и составит 1,3 – 1,4 млн штук. Рост рынка будет происходит в основном за счет увеличения объема продаж китайских брендов. В 2023 году Россия стала крупнейшим импортером автомобилей, произведенных в Китае. Доля китайских машин в российском автоимпорте выросла с 10% в 2021 году до 92% в 2023-м. Если тренд на увеличение импорта автомобилей из КНР сохранится, то в 2024 году возможен переизбыток предложения со стороны китайских брендов и возникновение конкуренции между ними. Других возможных предпосылок для снижения цен сегодня не наблюдается.

Сергей Садовенко, директор по продажам марки Chery в России:

- На наше ценообразование в значительной степени оказывает влияние курс валют. В последние месяцы он стабилизировался, что дает возможность увеличить размер выгод по различным маркетинговым программам.

Хочу обратить внимание на то, что мы предпочитаем управлять конечной суммой в чеке потребителя не за счет изменения розничной цены, а за счет маркетинговых программ. В последний месяц этого года сошлись два фактора – желание и возможность, – которые позволили сделать максимально интересные условия для покупки автомобилей.

С августа автомобильный рынок вышел на плато и находится в пределах 110 тыс. новых легковых машин в месяц. Декабрь, по нашим прогнозам, будет в таком же диапазоне (плюс/минус 3%), и, завершая год, мы хотим гарантированно удержать свою позицию лидера рынка среди иностранных брендов.



Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр»:

- С начала 2023 года стоимость автомобилей на российском рынке выросла на 18%. Осенью цены поднялись до максимального уровня, что привело к незначительному сокращению спроса. Сейчас некоторые китайские бренды снизили стоимость машин на фоне укрепления курса рубля, но пока это краткосрочная тенденция.

Весомых предпосылок для снижения розничных цен на китайские автомобили ожидать не стоит. Отложенный и реальный спрос на машины остается высоким, но сейчас покупателям доступны различные новогодние акции и скидки от официальных дилеров и программы поддержки производителей.