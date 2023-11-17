Какие китайские автомобили стали заменой иномаркам премиум-класса?

С введением антироссийских санкций традиционные премиальные бренды прекратили официальные поставки в нашу страну. Теперь такие автомобили доступны только по параллельному импорту. Какие китайские марки и модели, поставляемые сегодня в Россию, можно считать заменой ушедшим иномаркам премиум-класса, и насколько они отвечают требованиям целевой аудитории премиального сегмента? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.

Александр Ковалев, руководитель пресс-службы ГК «Expocar»:

- Из официально представленных на российском рынке марок можно выделить EXEED, TANK, Hongqi и Voyah. Также статусом премиального автомобиля обладает модель GAC GS8 второго поколения. Среди новых брендов, которые могут появиться на рынке России, можно отметить Exlantix – суббренд EXEED, он производит полностью электрические автомобили. Кроме того, на рынке России вскоре появится марка WEY (входит в состав концерна Great Wall Motor) с кроссовером 05. Не исключено, что на рынке России официально появятся автомобили Luxeed (Chery & Huawei) и Aito (Dongfeng & Huawei).

Многие китайские автопроизводители создают премиальные суббренды, под которыми продаются улучшенные и максимально оснащенные модели массовых брендов. Подобное сравнение можно распространить и на европейские/японские автомобили. Так, Lexus GX – это максимально оснащенная версия Toyota Land Cruiser Prado, а Audi Q3 – «премиальная версия» Volkswagen Tiguan. Такая преемственность – норма автомобильной индустрии. Использование платформ массового сегмента – достаточно популярная практика. Тем не менее, функциональное оснащение и качественные материалы способны вывести автомобиль в статус премиального.

Конечно, большинство китайских марок проигрывает европейским в силе бренда. Тем не менее, в Китае существуют компании с богатой историей и наследием. Среди них можно отметить марку Hongqi или компанию Changan. Сила китайских брендов в том, что они не цепляются за историю и традиции, а предлагают новый подход в развитии автоиндустрии. Именно поэтому Китай стал лидером производства электрических и гибридных автомобилей, а страны Европы, Японии и Кореи отстали от этого тренда.

Ренат Тюктеев, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон»:

- Китайские бренды сегодня активно замещают собой ушедшие из России европейские, японские и корейские марки. Мы, в частности, уже подписали франшизы на 21 салон с китайскими автопроизводителями и продолжаем вести новые переговоры. Зачастую новые бренды садятся на места ушедших производителей. При этом мы не отказались от предыдущих франшиз, поэтому ряд дилерских центров не поменял вывески.

Если говорить о спросе, то клиенты, стабильно покупавшие в прошлом европейские марки, сейчас разделены на несколько групп. Часть присматривается к электромобилям от китайских производителей, таких как Avatr, Zeekr, Lixiang, Lotus. Как правило, это клиенты с верхнеценового европейского сегмента. Вторая часть делает выбор в сторону европейских марок, поставляемых по параллельному импорту из Китая. Здесь выбор ограничивается, как правило, группой Volkswagen-Audi. Третья часть смотрит на официальные поставки из Китая и их «топовую линейку», к примеру, повышенный интерес вызывают бренд Voyah, модель Monjaro от Geely, набирает обороты бренд TANK. И еще одна часть клиентов выбор для себя пока не сделала и ждет развития событий, продолжая эксплуатировать европейские марки.

Китайские автомобили в техническом плане ничем не уступают тем же корейским и даже европейским брендам. Что касается стоимости премиальных и люксовых моделей, то она также конкурентоспособна. В части электромобилей и гибридных силовых агрегатов, «китайцев» можно охарактеризовать как более продвинутых. Над дизайном работают ведущие архитекторы из крупнейших автоконцернов Европы, уровень и быстродействие чипов, экранов, программного обеспечения даже превосходит лидеров немецкой тройки.

Если привести пример, то мы наблюдаем высокий спрос на автомобили Voyah со стороны приверженцев европейских премиальных и люксовых автомобилей. Марка отвечает всем передовым требованиям, с хорошим гарантийным покрытием. В целом ситуация с китайскими автомобилями сегодня напоминает картину, сложившуюся 10 лет назад с корейскими автомобилями – им когда-то тоже на старте не доверяли, однако рынок быстро расставил все по местам.

Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Китайские марки и модели, поставляемые сегодня в нашу страну, – скорее, не замена ушедшим иномаркам премиум-класса, а альтернатива из официально поставляемых c классическим ДВС. Среди них – EXEED, TANK, Voyah, Hongqi. Также покупатели проявляют интерес к электромобилям и гибридам, ввезенным по параллельному импорту, – Zeekr, Li Auto, Aito, Avatr. На подходе официальные новинки от GWM – WEY и ORA.

С точки зрения материалов отделки, дизайна и оснащения китайские марки способны производить автомобили самого высокого уровня. Во многих аспектах они уже являются законодателями моды. TANK, например, предлагает автомобили по уровню отделки, качеству проработки деталей, оснащению и внедорожным характеристикам превосходящие, на мой, взгляды Infiniti и Lexus. При этом стоят автомобили TANK дешевле.

Однако пока китайским производителям не достает исторического контекста «олдскульных» брендов. У них нет линейки мощных ДВС, так как ресурсы и технологии идут в первую очередь в автомобили с альтернативным источником энергии.

Мы видим, как поведение потребителя быстро меняется в соответствии с развитием новых технологий. На мой взгляд, современному поколению важнее инновационность и технологичность в премиальном исполнении, чем морально устаревший продукт с историей.

Евгений Вяткин, директор РОЛЬФ Автопрайм, Лахта, Полюстрово:

- Наиболее востребован на сегодняшний день бренд Voyah (все три модели), а Voyah Free можно считать бестселлером по объему продаж. Модели Voyah в своей нише заменяют отдельные премиальные автомобили. Например, Voyah Passion – BMW 7, Audi 8, Mercedes-Benz E-Class. Voyah Free – BMW Х3, Range Rover Velar, Mercedes-Benz GLS, Lexus RX.

Zeekr 001 также занял свою нишу в люкс-сегменте. Кроме того, представлены на российском рынке Hongqi и TANK. Узкий модельный ряд этих брендов может остановить экспансию.

На сегодня премиальный рынок свободен для новых игроков, и это большой потенциал роста. В ближайшее время ожидается появление в России эксклюзивных новинок BYD U8 и M-Hero.

Если говорить про вывод китайскими автопроизводителями суббрендов в отдельные премиальные направления, есть два примера в истории, которые позволяют с оптимизмом смотреть на этот процесс: Infiniti в Nissan, Lexus в концерне Toyota. Верим в успех вывода суббрендов в России с точки зрения цены, но в традиционном понимании эти бренды не в полной мере соответствуют категории премиум. Нужно время для сепарации премиального нового бренда с материнским массовым. Время на улучшение и развитие продукта до более высокого уровня, так как качество для премиального клиента стоит на первом месте, а это важнейший фактор.