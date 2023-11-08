Как сервисы такси обновляют свои автопарки?

С уходом из России большинства иностранных автопроизводителей сервисы такси столкнулись с сокращением выбора моделей для обновления своих парков. Какие автомобили стали заменой покинувшим нашу страну иномаркам и насколько отечественные и китайские автопроизводители способны удовлетворить потребности такси на сегодняшний день? С этим вопросом мы обратились к ведущим сервисам такси.

Павел Стенников, руководитель пресс-службы сервиса «Максим»:

- В регионах России от 98% до 100% таксомоторных перевозчиков – это самозанятые водители на личных автомобилях. За пределами Московской агломерации таксопарки уже 15 лет не являются основой отрасли – их мало, они небольшие. Стоимость поездок, которая напрямую связана с уровнем доходов жителей, почти в 6 раз ниже, чем в столице. Экономика региональных таксопарков в принципе не позволяет покупать новые дорогие автомобили и окупать это приобретение по текущим ценам на поездки.

Поэтому сами перевозчики всегда закупали наиболее бюджетные машины и принимали в аренду от частных инвесторов. С началом быстрого роста цен обновление автопарков не просто замедлилось, а практически прекратилось.

Большинство автомобилей, работающих в такси, было куплено еще до пандемии. При интенсивной эксплуатации они начинают выбывать через три года, а заменить их нечем, поскольку рынок новых бюджетных машин в России на деле перестал существовать.

Сейчас региональные таксопарки, которые проводят ротацию автомобилей, закупают в основном российские LADA Granta. Или обращаются на вторичный рынок, где покупают автомобили в том числе под ремонт.

Практики заменять старые знакомые всем иномарки на китайские модели в партнерских таксопарках нет. Основные причины – экономические. Автомобили марок OMODA, Changan, Chery позиционируются в России как комфорт или даже бизнес-класс и стоят 2 – 3 млн рублей. Но фактически выполнять заказы на них будут по тарифу «Эконом», поскольку более 90% пассажиров заказывают поездки именно в этом тарифе и ждут соответствующую цену. Экономика таксопарков не позволяет покупать новые дорогие автомобили и окупать это приобретение по текущим ценам на поездки. А увеличить стоимость кратно не позволяет уровень доходов населения.

Китайские седаны и кроссоверы покупают самозанятые водители. Они приобретают автомобили для личного пользования из своего основного дохода и в свободное время выполняют на них заказы сервиса.

В этом году сервис «Максим» добавил в классификатор моделей, допускаемых к работе по тарифу «Бизнес», 21 китайскую модель. Сейчас лидерами по количеству работающих в этом тарифе автомобилей среди китайских моделей являются Haval F7 и F7x, Geely Emgrand GT, Chery Tiggo 8 и 8 PRO. В количественном выражении китайских машин в тарифе «Бизнес» немного, чуть больше тысячи. Пока лидерами остаются Toyota Camry, Volkswagen Passat, Honda Accord, Mazda6, Hyundai Sonata, Honda CR-V, Ford Mondeo, Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Kia Optima.

Наиболее острая проблема таксопарков сегодня состоит не в том, что покупать, а в том, на что покупать. Из-за инфляции, кратного роста цен на автомобили, их обслуживания и ремонта маржинальность бизнеса снижается, получать прибыль становится сложнее.

Рынок новых бюджетных машин в России отсутствует, перевозчики частично восполняют свой автопарк на «вторичке», которая небезгранична. Это кризисная ситуация, которая ведет к краху и без того слабую экономику региональных таксопарков. И в этой ситуации начинает действовать новый закон о такси № 580. Регионы вводят дополнительные требования к цвету автомобилей и экологическому классу, не учитывая реальность и катастрофическое положение перевозчиков.

Дмитрий Коваленко, управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф»:

- Обслуживание автомобилей типа «солярисов», «рио», «поло» и прочих пока что не катастрофически сложно, но определенно становится дольше и дороже. Таксопарки (и наши, и наших партнеров) переходят на отечественные и китайские автомобили. В основном это LADA, «Москвич», Chery и Haval. Закупаются и другие бренды, но в меньших объемах. Кроссоверы сейчас превалируют среди новых автомобилей, которые закупают автопарки. Видимо, это связано с соотношением цена-качество именно в этом сегменте.

В премиум-сегменте опять же выступают китайские бренды, хотя количество европейских машин еще достаточно велико. Они не подвергаются таким жестким условиям эксплуатации, как автомобили в классе «эконом», поэтому и «живут» дольше.

Китайские автомобили – это не панацея, поскольку их качество, доступность запчастей и гарантийное обслуживание остаются фактором очень непостоянным. Что будет с авторынком и такси дальше, когда буквально кончатся старые машины, прогнозировать сложно. Нормализация этой ситуации – вопрос открытый и еще более сложный...

Пресс-служба Яндекс Go:

- Восстановление после ухода в 2022 году зарубежных автопроизводителей обеспечивается благодаря растущей доле российских автомобилей в общем притоке, а также за счет появления китайских машин в более дорогих тарифах. Например, недавно в Ultima Яндекс Go появились китайские премиальные автомобили концерна Hongqi.

Обновление парка для эконом-сегмента продвигается несколько медленнее, поскольку для его восполнения не хватает новых доступных седанов, в том числе – с автоматической коробкой передач. Однако таксопарки продолжают адаптироваться к новым рыночным условиям. По нашим данным, потребность отрасли в новинках сейчас покрывается примерно на 70%.