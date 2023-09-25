Как ограничения параллельного импорта повлияют на авторынок?

C 1 октября в России меняются правила ввоза машин по параллельному импорту – теперь автомобили марок, официально представленных в нашей стране, можно будет купить только у официальных дилеров. Как это повлияет на ассортимент моделей и динамику российского авторынка в целом? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.

Сергей Новосельский, директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский»:

- Ключевые изменения затронут крупных игроков, ввозящих большие партии автомобилей. Как и предполагалось, государство будет закручивать гайки и постепенно заводить весь параллельный импорт в официальные рамки. Изначально было понятно, что строить бизнес на «серой» схеме ввоза автомобилей (а параллельный импорт – это именно «серая» схема) – идея тупиковая. К этому мы и пришли. По сути, правительство повторяет ту же схему, которую мы проходили в начале 2000-х годов, и заводит автобизнес в цивилизованное русло. Это позволит четко понимать каналы поставок, их объемы, объемы продаж и, соответственно, налогооблагаемую базу. Как бы цинично это ни звучало, но я не вижу серьезных проблем с вводом этих ограничений, учитывая то, что вряд ли объем параллельного импорта превысит 20% от общего объема рынка в 2023 году. Я уверен, что чем быстрее мы введем понятные правила игры и чем быстрее все участники рынка окажутся в максимально унифицированных условиях, тем быстрее рынок в целом сможет выйти на те самые «досанкционные» объемы.

Принципиальный момент – все игроки должны понимать, как будет развиваться рынок, какие будут законодательные ограничения, какова будет экономика работы с брендами, представленными на рынке. Это позволит дилерам нормально планировать свою экономику и свое развитие. Кроме того, данные ограничения подтолкнут и производителей быстрее закрепляться, осваиваться на нашем рынке, выстраивая свой бизнес на долгосрочную перспективу, а не в моменте.

Полагаю, что те 15 – 20% рынка, которые заняты поставками по параллельному импорту, практически полностью будут замещены официальными импортерами и российскими производителями. Конечно, какие-то альтернативы подобной схеме ввоза будут найдены – у нас народ креативный – но не думаю, что это будет как-то мешать автобизнесу вернуться в парадигму официальных дилерских центров, пусть и с новыми вывесками.

Не думаю, что какие-то модели полностью исчезнут с рынка. Пусть в минимальных объемах, но привозить будут все. А говорить по изменению соотношения массового и премиального сегмента я бы вообще не стал как минимум до конца года, пока ситуация хотя бы немного не стабилизируется. С одной стороны, всем привычных Mercedes-Benz, Audi и прочих Range Rover стало на порядок меньше, хотя и их продолжают привозить. С другой стороны, активно поехали Hongqi, Zeekr и другие. Официально выходят новые бренды, как например, JAECOO. Поэтому говорить о каком-то стабильном соотношении массового и премиального сегментов пока преждевременно.

Уровень спроса также значительно не изменится. Думаю, спрос останется плюс-минус на текущем уровне. Другой вопрос, каким будет предложение. Очевидно, что цены на автомобили, не завозимые официально, вырастут. Но насколько – прогнозировать сложно. Понятно, что утильсбор уже никуда не денется, и тем производителям, кто нацелен на серьезное и долгое присутствие на российском рынке, придется инвестировать в ОТТС, а это немалые затраты, которые точно лягут на плечи потребителя. Но все будет зависеть от того, как быстро официальные поставки восполнят выпадение моделей, не сертифицированных, или не поставляемых в страну по инициативе производителей.

Вячеслав Жигалов, вице-президент и исполнительный директор Ассоциации «РОАД»:

- Идея Минпромторга, скорее всего, направлена, наряду с повышением утильсбора, на ограничение конкуренции со стороны китайского автопрома. Мы видим, что отечественные производители эту конкуренцию проигрывают вчистую, а при неизбежном дальнейшем росте цен нашей продукции будет все труднее находить сбыт даже при текущих ограниченных возможностях производства.

Говоря об объеме рынка, мы привычно оперируем только количеством проданных автомобилей. Однако нельзя отрицать, что повышение цен значительно снижает спрос. И если до 2022 года можно было говорить о минимальном равновесном объеме рынка в 1,5 миллиона, то теперь эту планку нужно опустить до 1 – 1,2 млн машин.

Новые меры ускорят сокращение доли поставок по параллельному импорту в общем объеме рынка. Как временная мера переходного периода, параллельный импорт будет неизбежно сокращаться, поскольку не может конкурировать с централизованным импортом и дистрибуцией производителем. Китайские компании не имеют проблем ни с производством, ни с ассортиментом, ни с инвестициями в НИОКР, ни с гибкостью и скоростью принятия решений, и поэтому в пределе могут занять до 90% российского рынка, как бы мы ни болели за наш родной автопром.

В целом все будет стремиться к официально представленному на рынке ассортименту. Китайские марки «параллельно» ввезти будет нельзя, а остальные потеряют спрос естественным образом из-за серьезного роста себестоимости. Значительного роста премиального сегмента в ближайшие год – два ожидать не стоит. Создание импортерской структуры, сертификация, организация дилерской сети – процесс дорогостоящий, и для его окупаемости нужен достаточный объем рынка. Поэтому сначала нужно преодолеть два значительных препятствия – адаптация рынка к новому ценовому уровню и стабилизация цен, а также общее недоверие и непривычка к китайским автомобилям.

Александр Ковалев, руководитель пресс-службы ГК «Expocar»:

- С 1 октября будет ограничен параллельный импорт в Россию автомобилей тех марок, которые не уходили с нашего рынка и представлены на нем официально. Целесообразность данного ограничения объяснима, ведь официальные дистрибьюторы представленных в России брендов не могут выйти на планируемый уровень продаж, в том числе из-за существования параллельного импорта. Так, альтернативой автомобилям марки Skywell стали практически идентичные аналоги, продающиеся в Китае под названием Skyworth. Также параллельный импорт негативно сказывался на продажах автомобилей Voyah, Hongqi, Geely, Chery и других марок.

Логично ожидать, что доля параллельного импорта снизится, но незначительно, ведь все еще разрешен параллельный ввоз на территорию нашего государства автомобилей брендов, не представленных в РФ официально. Речь идет как о марках, ушедших с рынка, так и о брендах, никогда на нем официально не продававшихся. Среди них можно выделить Zeekr, Li Auto, Lotus, а также японские, корейские, европейские и американские марки. В целом параллельно импортируемых моделей все еще будет достаточно, несмотря на ряд ограничений. Долю, которую потеряет параллельный импорт, займут официальные дилеры. Это связано с тем, что страдали от параллельного импорта такие бренды, как Voyah, Skywell и Hongqi.

Изменение модельной линейки будет незначительным – с рынка России пропадут не адаптированные для нашей страны модели официально представленных брендов. У этой тенденции, скорее, будет положительный эффект – российского автолюбителя защитят от не приспособленного для местных условий продукта.

Изменения правил ввоза автомобилей в основном помогут повысить продажи дилерским центрам премиальных марок, официально представленных в России. Раньше клиенты предпочитали экономить и обращались в сторонние компании, прибегающие к параллельному импорту. Теперь ситуация изменится, и у потенциального покупателя не будет «обходного пути», за автомобилем он пойдет к официальному дилеру. Это усилит позиции брендов Skywell, TANK, Voyah, Hongqi и EXEED, официально представленных в России.

Андрей Чекуров, руководитель отдела параллельного импорта сети дилерских центров «Прагматика»:

- Нововведения от Минпромторга касаются ограничения на ввоз автомобилей, официально представленных в России. Лоббирование интересов пришедших китайских брендов носит экономический характер. В настоящий момент наблюдается ценовая конкуренция: к примеру, ввезенный по параллельному импорту Geely Monjaro дешевле «официального» на несколько сотен тысяч рублей, что противоречит правилам ведения бизнеса на территории России со стороны китайских дистрибьюторов. Несмотря на то, что импортеры представленных брендов не могут в полной мере удовлетворить текущий потребительский спрос, потребность упорядочить поставку и торговлю китайскими автомобилями через дилерские сети назрела.

Альтернативные поставщики автомобилей будут переключаться на те марки и модели автомобилей, которые разрешены к ввозу, а значит не представлены официально в России. На первом этапе список автомобилей, которых коснется документ, будет ограничиваться машинами китайских марок. Что касается корейских автомобилей, то в списке Минпромторга данных автомобилей не будет, а значит они разрешены для ввоза.

В целом текущая ситуация глобально не повлияет на изменения рынка: автомобили корейских, японских и европейских брендов будут завозиться на территорию РФ, но при этом интересы китайских брендов будут защищаться новыми правилами поставок.

Владимир Желобов, директор департамента по выкупу ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр»:

- В постановлении правительства «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» №855 от 1 июня было указано, что с 1 октября текущего года в Россию будут поставляться автомобили по параллельному импорту только из недружественных стран. Китай не является таковой ввиду того, что в России представлено достаточное количество китайских производителей, которые официально зарегистрировали свои торговые марки и успешно работают на российском рынке. Безусловно, их беспокоят правила ввоза товаров, по которым они являются правообладателями по параллельному импорту. Сложившаяся ситуация ослабляет позиции китайских дистрибьюторов на российском автомобильном рынке и создает ненужную конкуренцию для них в связи с их затратами на сертификацию и развитие официального бизнеса в России.

Таким образом, ввоз зарубежных автомобилей будет доступен только для физлиц. Возможно, в дальнейшем будут какие-то изменения или расширится список брендов, но пока этого не произошло.

Объем поставок сократится, потом часть брендов станут недоступны для ввоза большому автомобильному бизнесу. На ассортименте это также отразится – он станет меньше.

Однако спрос остается на высоком уровне и рынок демонстрирует положительную динамику продаж. Безусловно, вступление в силу поправок, которые ограничат ввоз автомобилей из Китая по параллельному импорту, не будет стимулировать увеличение этой динамики.

Сергей Буранов, генеральный директор ГК «Башавтоком»:

- Основным изменением является введение новых требований к документам, необходимым для регистрации ввезенных по параллельному импорту автомобилей, а именно – обязательное наличие диагностической карты, которая подтверждает соответствие технического состояния автомобиля требованиям безопасности и экологии.

Целью введения этих изменений является улучшение контроля за качеством и безопасностью автомобилей, ввозимых по параллельному импорту, а также борьба с «серым» импортом. Для этого создается единая база данных, которая будет хранить информацию о диагностических картах и результатах диагностики каждого автомобиля.

Есть мнение экспертов, что введение ограничений на параллельный импорт может привести к увеличению цен на автомобили и снижению конкуренции на российском рынке. Это может отразиться на интересе покупателей к иномаркам и привести к уменьшению продаж, что, в свою очередь, может замедлить развитие российской автомобильной промышленности.

Однако другие эксперты считают, что введение требований к документам и контроль за качеством автомобилей из-за этого будет очень полезным для потребителей, так как это сократит риски покупки ненадлежащего автомобиля и уменьшит количество «серого» импорта. Кроме того, это может заставить отечественных автопроизводителей повысить качество своей продукции и внести инновационные изменения, чтобы конкурировать с иностранными автомобилями.

Таким образом, введение ограничений на параллельный импорт автомобилей в России может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Однако если правительство продвигает эти изменения в интересах потребителей и с учетом развития российской автомобильной промышленности, то это может привести к заметному улучшению качества автомобилей на национальном рынке и укреплению позиций России в мировой автомобильной отрасли.

Вероятнее всего, с 1 октября глобально на российском авторынке ничего не изменится, но у производителей появится запрет на ввоз марок, которые имеют официальное дистрибьютерство в России. Основное подорожание будет связано с тем, что ранее не требовалось получение дорогостоящих сертификатов ОТТС. Оформление данных сертификатов значительно повлияет на закупочную стоимость, в результате автомобиль, ввезенный по параллельному импорту, и автомобиль, продаваемый через официального дилера, уравняются по стоимости. Соответственно, потеряется смысл в ввозе машин по параллельному импорту через перекупов. Доля параллельного импорта изменится однозначно, его заместят официальные импортеры: они могут ввозить и продавать автомобиль без подводных камней, предложить гарантию и прозрачную сделку.

Изменения правил ввоза автомобилей по параллельному импорту могут оказать значительное воздействие на ассортимент моделей на российском авторынке. Мы прогнозируем, что после 1 октября альтернативные каналы поставок постепенно начнут сокращаться. В перспективе «серый» импорт автомобилей, официально представленных в России, станет невыгоден, и параллельными путями в страну будут ввозить только машины ушедших брендов. Под угрозой могут оказаться параллельные поставки автомобилей китайских брендов, которые также поставляются официально. В связи с данными изменениями условий сертификации с октября некоторые марки в принципе могут перестать поставляться в РФ. Какие конкретные модели могут исчезнуть из продажи, трудно предсказать. Однако, вероятно, что модели с низким спросом и высокими издержками могут столкнуться с трудностями на более конкурентном рынке.

Это может привести к увеличению доли массовых моделей на рынке. Покупатели могут столкнуться с более высокими ценами на премиум-автомобили, что может сдерживать спрос. Те клиенты, которые ранее рассматривали премиальные автомобили, могут пересмотреть свои предпочтения в пользу более доступных вариантов.

Важную роль будет играть реакция потребителей на изменения в правилах. Если они увидят большую ценовую привлекательность в одном из сегментов, это может повлиять на их выбор и, следовательно, на соотношение сегментов на рынке.

Итоговое влияние изменений в правилах ввоза на соотношение массового и премиального сегментов будет зависеть от конкретных действий производителей, реакции потребителей и изменений в ценовой динамике на рынке.