Гибридные автомобили: каковы их преимущества и недостатки?

В последнее время на российском авторынке стало появляться все больше гибридных моделей, в том числе Chery Tiggo 8 PRO e+, Skywell HT-i, Voyah Free и Dream, хотя еще несколько лет назад такие автомобили в нашей стране практически не продавались. Каковы преимущества и недостатки гибридов по сравнению с машинами с ДВС, а также с чистыми электромобилями для потребителей? С этим вопросом мы обратились непосредственно к участникам авторынка.

Сергей Фирсов, исполнительный директор компании Expocar:

- Конечно же, в первую очередь, такая тенденция обусловлена активным переходом китайских автопроизводителей на гибридные и полностью электрические автомобили. Сейчас модельный ряд многих брендов из Поднебесной заметно трансформируется, и из него постепенно уходят бензиновые машины. Неудивительно, что Китай транслирует эти тренды, постепенно повышая количество экспортируемых гибридных автомобилей. Учитывая, что по итогам первого квартала 2023 года Китай стал самым крупным экспортером автомобилей, можно ожидать распространения данной тенденции не только в России, но и по всему миру.

Другая причина роста популярности гибридных автомобилей – желание автолюбителей опробовать новые, более совершенные технологии. Но пересаживаться на электромобиль многим потенциальным покупателям пока страшно: инфраструктура зарядных станций только развивается. А с гибридным ТС автолюбитель всегда будет знать, что точно доедет до пункта назначения. Гибрид становится переходным звеном для людей, желающих получить новые впечатления от автомобиля. Таким образом, в России постепенно формируется запрос на подобные автомобили.

Пока что рынок гибридных автомобилей в России будет небольшим. Дело в том, что основная часть автомобилей со «смешанными» силовыми установками – представители премиального сегмента. Исключением является Geely Atlas Pro, но его гибридная система представлена самой простой технологией – 48-вольтовым ременным стартером-генератором. Технологии, используемые на Voyah Free, Voyah Dreamer, Skywell HT-i и Chery Tiggo 8 PRO e+, куда сложнее с технической точки зрения. Эти автомобили оснащаются довольно крупной тяговой батареей, которая сама по себе стоит дорого, что и отражается на конечной цене автомобилей.

Скорее всего, рынок гибридных машин будет лишь незначительно превышать долю электромобилей (1%). Тем не менее, данный сегмент также активно развивается, поэтому в течение нескольких лет его доля может значительно вырасти. Гибридные автомобили просты в обслуживании и экономичны, а при выводе на рынок доступной гибридной модели ей могут заинтересоваться агрегаторы такси. Однако из доступных гибридов в России пока ожидается только SWM G03 REEV. В большей степени он привлечет именно частных покупателей. Регионами распространения преимущественно будут Москва и Московская область. Это вызвано тем, что подзаряжаемым гибридным автомобилям также нужны зарядные устройства, и именно в столичном регионе данная инфраструктура развита лучше всего.

Если говорить про преимущества гибридов перед бензиновыми машинами, это экономичный расход топлива, экологичность, более плавный ход, меньшее количество вибраций, лучшая динамика. К тому же у гибрида дольше срок службы тормозных колодок, ведь часть тормозного усилия обеспечивает электромотор во время процесса рекуперации. Из минусов можно отметить более высокую стоимость самого автомобиля за счет применения продвинутых технологий. Также у подключаемых гибридов есть следующий минус: они быстрее и динамичнее бензиновых аналогов до тех пор, пока их батарея не разрядится. После этого они превращаются в те же бензиновые машины, но «обремененные» весом разрядившейся гибридной установки.

Владимир Соколов, руководитель отдела технического обучения и развития модельного ряда «Skywell Россия»:

- Гибриды, особенно подключаемые параллельно-последовательные гибриды, являются самой новой технологией автомобилестроения, поэтому их появление на нашем рынке стало закономерным следствием развития технологий на рынке в целом. Безусловно, ситуация с широкой представленностью этих технологий на китайском рынке также способствует появлению таких автомобилей в России, так как Китай является основным торговым партнером России в области автомобилестроения, и мы заинтересованы в получении новых, технологически продвинутых моделей.

По сравнению с автомобилями с ДВС гибридные машины будут оставаться довольно нишевым продуктом, но при этом уже сегодня емкость рынка подключаемых гибридов стремительно растет. Это обусловлено тем, что гибриды взяли лучшее от всех технологий – и экономичность электромобиля, и дальность хода ДВС. У них нет таких барьеров, которые есть, например, на электромобилях. При этом по сравнению с ДВС клиент может существенно уменьшить расход топлива, особенно при передвижении по городу, поэтому потенциально гибриды могут привлекать ту же аудиторию, что и автомобили с ДВС.

Гибрид универсален, он умеет переключаться между электромотором и ДВС. Например, при обгоне и старте мощность электромотора доступна сразу, что позволяет совершить более эффективный маневр, а при езде на трассе используется ДВС, который более эффективен при стабильно высокой скорости. Единственным недостатком по сравнению с ДВС является стоимость машины, которая из-за наличия дорогостоящей батареи пока остается выше, чем для автомобиля с ДВС. По сравнению с электромобилем потребитель приобретает дальность хода и возможность не зависеть от зарядки. При этом гибриды в среднем дешевле электромобилей из-за более маленькой батареи. Но потребитель в нашей стране теряет некоторые преимущества электромобиля – бесплатную зарядку, парковку и проезд по трассе.

Безусловно, в связи с новизной технологии мы будем в начале ориентироваться на клиентов, которые открыты новым технологиям. Обычно им свойственно проживать в крупных городах – мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург.

Алексей Ледков, директор департамента дистрибуции Voyah:

- Современные тенденции в автопроме, продиктованные Китаем, как самым крупным рынком на планете, дали четкое понимание мировым производителям, что эра традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания планомерно подходит к концу. Более того: Еврокомиссия одобрила соглашение о запрете таких транспортных средств в странах Евросоюза до 2025 года, планомерно переходя к массовому производству электрифицированных и гибридных автомобилей. Забота об окружающей среде выходит на первостепенный уровень, а ускорить переход к полной электрификации как раз и призваны модели с гибридными силовыми установками, изменяющие сознание потребителей в сторону экономичного и экологически чистого транспорта. В мегаполисе, когда автовладельцам постоянно приходится простаивать в заторах, гибридные автомобили позволяют использовать только электродвигатель, что существенно минимизирует затраты на топливо, а вместе с тем не оказывает пагубного воздействия на окружающую среду. К тому же современные «гибриды» создаются с применением высоких технологий и передовых технических решений, направленных на поддержание высокого уровня комфорта, эргономики и безопасности. К примеру, гибридный кроссовер Voyah Free в исполнении EVR оснащен широким спектром опций комфорта и систем безопасности, а также обладает отличной динамикой и увеличенным запасом хода. Фактически являясь электрокаром, модель оборудована бензиновой генераторной установкой, не связанной с ведущими колесами и работающей лишь для генерации энергии, требуемой для поддержания заряда аккумуляторной батареи. Суммарный запас хода Voyah Free EVR Long Range составляет 800 км автономного пробега по циклу WLTP. Нельзя не согласиться, что это весьма завидный показатель.

В ближайшие два года электромобили и гибриды все активнее будут замещать автомобили с двигателями внутреннего сгорания. К примеру, за первый весенний месяц 2023 года в России было реализовано более 700 электрокаров, что соответствует их объему реализации за весь 2021 год. Развивается инфраструктура, причем и за пределами крупных городов, что делает поездку на электричестве эффективнее с точки зрения экономии и минимизирует негативное воздействие на окружающую среду. Мы видим большой потенциал именно в премиальном сегменте электрифицированных и гибридных автомобилей. И в соответствии с намеченными планами, подкрепленными выводом на российский рынок новых продуктов из Китая, объем продаж в этом сегменте в течение ближайших нескольких лет превзойдет показатели в 20 – 30 тыс. реализованных машин в год.

В настоящий момент большая доля всех реализованных гибридных автомобилей на российском рынке приходится на корпоративные продажи. Прежде всего, благодаря возможности оформления покупки в лизинг. Что касается физических лиц, то премиальные электромобили на сегодняшний день преимущественно приобретают состоятельные граждане, имеющие возможность установить зарядные станции, как на территории собственных домов, так и у офисов, где они проводят рабочее время.



Гибридные автомобили напрямую никак не зависят от развития структуры и территориального покрытия зарядных станций, поэтому эксплуатировать подобный вид транспорта можно в любом регионе нашей страны. Пополняется заряд аккумуляторной батареи как во время движения, так и в ходе стоянки, для чего достаточно воспользоваться обычной электросетью.

В отдельных регионах и на определенных участках российских дорог пока все еще наблюдается недостаток зарядных станций, поэтому дальние поездки на электрокарах придется планировать заранее, изучая возможность отклонения от маршрута для подзарядки. С «гибридом» подобных сложностей нет. К тому же благодаря наличию топлива в баке он проедет значительно большее расстояние, чем преодолеет электромобиль. Впрочем, развитие технологий и инфраструктуры в скором времени нивелирует подобные трудности, и разница, связанная с эксплуатацией гибридных автомобилей и электрокаров, окажется менее существенной.



Для максимально эффективного использования гибридного автомобиля его с определенной периодичностью необходимо заряжать. Кроме того, нельзя забывать про техническую диагностику двигателя внутреннего сгорания, входящего в состав гибридной силовой установки. Он, как и любой ДВС, требует надлежащего ухода, своевременной замены моторного масла, фильтров и прочих расходных материалов.

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом»:

- Под гибридным автомобилем принято понимать транспортное средство, которое может приводиться в движение за счет нескольких альтернативных источников энергии. Как правило, помимо привычного двигателя внутреннего сгорания, в таких автомобилях установлен электродвигатель.

В числе преимуществ гибридных моделей – значительная экономия топлива, достигающая 25%, сокращение выброса вредных веществ в атмосферу, а также быстрый разгон и набор высокой скорости автомобиля.

Недостатком гибридных машин в настоящее время является их высокая стоимость, а также дорогостоящий ремонт и обслуживание.

Рост популярности гибридных автомобилей во всем мире связан, в первую очередь, с экономией на топливе. Особенно выгоден гибридный автомобиль для автовладельцев, которым необходимо много ездить. Это объясняется тем, что при долгих простоях батарея гибридных автомобилей разряжается.

В этом году очевидный тренд на увеличение доли китайских автомобилей на российском автомобильном рынке продолжится. Сейчас в Китае производится наибольшее в мире число автомобилей на новых источниках энергии (new energy vehicles – NEV). Это и электромобили, и гибриды, и автомобили на топливных элементах на основе водорода. Индустрия NEV в Китае продолжает набирать обороты за счет быстрого развития технологий и поддержки правительства.

Учитывая планы автопроизводителей из Китая по расширению своего присутствия в РФ, можно предположить, что определенную долю рынка китайские NEV займут в структуре продаж в России уже в этом году.

Игорь Назаров, директор «АВИЛОН Voyah»:

- Активное появление гибридных моделей автомобилей на российском рынке обусловлено рядом факторов. Среди них можно отметить, в частности, развитие соответствующей инфраструктуры в РФ – постепенное расширение сети зарядных станций и т.д. Вместе с тем линейки китайских производителей сегодня очень широко представлены электрическими и гибридными моделями, и инфраструктура у них также хорошо развита.

Потенциал сегмента гибридных автомобилей в России, на наш взгляд, достаточно велик. Если попытаться оценить его рыночную долю, то в среднем она может составлять около 20%. Дальнейшее развитие данного сегмента будет зависеть от того, как та или иная марка «попадет» в рынок, целевую аудиторию, и как продолжит совершенствоваться инфраструктура.

Если говорить о целевой аудитории данных автомобилей, то стоит отметить, что разброс очень велик, в зависимости от модели и потребностей клиента. Например, гибридная версия минивэна Voyah Dream популярна как среди корпоративных клиентов, так и в качестве VIP-версии. В целом большинство клиентов бренда Voyah сегодня – это частные лица. При этом в дальнейшем мы прогнозируем рост спроса на автомобили данного бренда и в корпоративном сегменте.

Если абстрагироваться от какого-либо субъективного мнения, то одно из очевидных преимуществ гибридных автомобилей – возможность двигаться на электротяге. Это большие мощности, и в любом случае вас всегда может подстраховать гибридная ДВС установка. Если сравнивать с электромобилями, то преимущество гибридов в том, что можно не заряжаться от розетки какое-то время. А недостаток – в том, что необходимо будет также заправлять автомобиль бензином.

Если говорить об особенностях эксплуатации гибридных автомобилей в нашей стране, то как таковых нюансов здесь не прослеживается. Единственное, на что следует обратить внимание, – это на правильную эксплуатацию батареи, и заряжать ее нужно вовремя. В целом же гибридная модель – это отличный автомобиль, который принесет удовольствие своим комфортом, мощностью и шумоизоляцией.