Каковы перспективы кроссовера LADA X-cross 5?

АВТОВАЗ в рамках дилерской конференции продемонстрировал ее участникам новый среднеразмерный кроссовер LADA X-cross 5, который является перелицованной версией китайского FAW Bestune T77. Какие модели станут основными конкурентами новинки и каков ее потенциал продаж? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам и экспертам.

Юлия Бубнова, коммерческий директор ГК «ТрансТехСервис»:

- Мы предполагаем, что кроссовер LADA X-cross 5 будет представлен в ценовом диапазоне от 1,8 до 2 млн рублей, что, возможно, позволит успешно запустить новый автомобиль в линейке LADA. По нашему мнению, развести этот автомобиль с его китайским аналогом потенциально вероятно за счет преимуществ локальной сборки и, конечно, его комплектации.

На российском рынке основными конкурентами для LADA X-cross 5, несомненно, будут все китайские бренды, которые сейчас активно появляются в дилерской сети, а также кроссовер «Москвич 3».

Потенциальный объем продаж LADA X-cross 5 на российском рынке обуславливается планами и производственными мощностями АВТОВАЗа, а также наличием необходимых комплектующих. Успех запуска данной модели зависит от ценового позиционирования, что и будет являться конкурентным преимуществом и позволит привлечь дополнительных покупателей к марке в целом.

Игорь Моржаретто, шеф-редактор Радио «Автодор»:

- То, что производство каких-то моделей FAW будет налажено на площадях бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, в профессиональной среде обсуждается уже несколько месяцев. То, почему в качестве первой модели выбрали именно Т77, понятно: кроссовера С-класса в модельном ряду АВТОВАЗа не было никогда, но ее очень хотели. Во всяком случае, в французском плане Renaulution выпуск такой машины был назначен, кажется, на 2024 – 2025 годы. Сегодня конкурентами LADA X-cross 5 в России могут быть только китайские модели, например, Geely Atlas PRO или Chery Tiggo 7 PRO. Их рекомендованные розничные цены начинаются от 2,7 млн рублей. Соответственно, надеюсь, что по договоренности с китайским производителем, родственная модель с шильдиком FAW с нашего рынка уйдет. А за счет российской сборки и постепенной локализации LADA X-cross 5 будет стоить дешевле своего китайского близнеца (ныне 2,1 – 2,4 млн руб.). Пусть на символическую сумму, но дешевле, что может привлечь некоторое дополнительное количество покупателей. В конце концов, в самом Китае местные массовые модели стоят пусть ненамного, но дешевле своих конкурентов, собранных на предприятиях мировых производителей, и это существенный плюс при выборе авто. Надеюсь, что цена на LADA X- cross 5 будет установлена в районе 1,7 – 2,1 млн рублей. Хотя что-то мне подсказывает, что на деле будет назначена более высокая цена (2 – 2,2 млн руб.). Но и это было бы неплохо!

То есть за эти деньги потенциальный покупатель получает автомобиль классом выше (и размером больше) всего того, что на сегодняшний день предлагает АВТОВАЗ. Таким образом появляется возможность предложить ему перейти на некую новую ступень. Плюс привлечь к марке новую, более молодую аудиторию – тех, кому нужен современный (и не очень дорогой!) автомобиль с АКП, современными системами безопасности и комфорта.

Если цена будет близкой к тому, что я сказал, можно рассчитывать на неплохой уровень продаж – от 5 тыс. штук в первый год до 20 и более тысяч через пару лет.

Сергей Фирсов, исполнительный директор компании Expocar:

- Чтобы понять, в каком ценовом диапазоне будет представлен LADA X-cross 5, достаточно посмотреть на ценовой диапазон автомобилей JAC JS4 и «Москвич 3». Цены импортного JS4 начинаются от 1 млн 990 тыс. рублей. В то же время стартовая стоимость «Москвич 3» составляет 1 млн 970 тыс. рублей. Различия в комплектациях между этими автомобилями минимальны. Такой же принцип может распространиться и на LADA X-cross 5. Он может минимально отличаться от Bestune T77, а его цена будет ниже на символичные несколько десятков тысяч рублей. АВТОВАЗ едва ли заинтересован в разведении этих моделей по ценовым сегментам, ведь продажи Bestune T77 в России незначительны.

Основными конкурентами LADA X-cross 5 станут Chery Tiggo 7 PRO, «Москвич 3», FAW Bestune T77 и прочие компактные кроссоверы. Он может отнять покупателей у упомянутых выше производителей за счет более развитой дилерской сети и локализации, при этом в некоторой степени будет снят вопрос недостатка запасных частей и доступа к сертифицированному гарантийному обслуживанию.

Потенциальный объем продаж LADA X-cross 5 предсказать тяжело. Мощность завода, на котором будет производиться его сборка, составляет 100 тыс. автомобилей в год. Однако машинокомплектов производственному центру едва ли хватит для покрытия всей этой мощности. Скорее всего, речь будет идти о меньших показателях, в районе 20 тысяч. Целевой аудиторией этой модели будут основные покупатели Chery Tiggo 7 PRO и других популярных компактных кроссоверов.

Денис Решетников, руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto:

- На самом деле, принципиальных отличий между LADA X-cross 5 и FAW Bestune T77 нет. Обе модели оснащены 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 160 л.с. и передним приводом, а также роботизированной или механической коробкой передач в зависимости от комплектации. Пока примерная стоимость новинки АВТОВАЗа и ее функционал неизвестны, однако, скорее всего, в отечественном кроссовере будут присутствовать не все опции, которые есть в китайском. Соответственно, цена LADA X-cross 5 будет стоить существенно ниже – хотя бы для того, чтобы стимулировать продажи автомобиля в рамках программ господдержки.

Прежде всего, новинка будет конкурировать с FAW Bestune T77 в основном за счет цены. В принципе она может занять и долю прошлой версии российской модели – LADA XRAY Cross. Целевая аудитория LADA X-cross 5 – мужчины и женщины возрастом свыше 30 лет, с активной жизненной позицией, любящие спорт и путешествия, потому предпочитающие вместительные автомобили.

Александр Шапринский, директор по развитию компании «Прагматика»:

- Ценовой диапазон LADA X-cross 5 будет определен к моменту старта производства данной модели. Конкурентами будут китайские модели-одноклассники. Например, Chery Tiggo 7 PRO, Changan СS35PLUS, Geely Atlas Pro. Конкурентными преимуществами новой модели LADA могут стать цена и оснащение.

Потенциальный объем продаж LADA X-cross 5 зависит от количества произведенных автомобилей. В любом случае, новинка займет достойное место в модельном ряду LADA, увеличив спрос и интерес к российскому бренду. Целевая аудитория LADA X-cross 5 – молодое поколение до 45 лет, которые ценят комфорт и технологии – все это есть в представленном автомобиле. Машина идеально подходит как для путешествий, так и для использования в городской среде.



Алексей Стариков, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН»:

- Российский автомобильный рынок начинает постепенное восстановление после затяжного дефицита: на протяжении нескольких месяцев производители активно анонсируют выход новых моделей, благодаря чему покупатели могут выбрать себе новый автомобиль из более широкого ассортимента, а склады дилеров наполняются. Учитывая популярность в нашей стране сегмента SUV, однозначно, новинка станет востребована на рынке и сможет отнять долю как внутри бренда, так и у конкурентов из китайского сегмента. И дополнительно станет альтернативой одноклассникам ушедших из России или приостановивших свою деятельность брендов. Доступная цена также поспособствует увеличению продаж.

Фото: ГК «Прагматика»