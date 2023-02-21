Почему китайские автомобили такие дорогие?

Если сравнивать цены на китайские автомобили в России и Китае в пересчете на рубли, то окажется, что в нашей стране они стоят в 1,5 – 2 раза дороже, чем на домашнем рынке. Причем это касается и моделей, производство которых локализовано на территории Таможенного союза. Чем объясняется такая разница в ценах на рынках России и Китая, и насколько она оправданна? С этим вопросом мы обратились непосредственно к участникам авторынка.

Сергей Климов, член совета директоров, ГК «ДОЛАВТО»:

- Разница в ценах объясняется жадностью китайских производителей и российской таможни. Другого объяснения нет, как нет и оправдания. И те, и другие воспользовались сложившимися обстоятельствами на российском авторынке, и размер превышения реалистичной цены зависит от воли производителей и требований существующего таможенного законодательства. Логично было бы предположить, что наша цена должна отличаться от цены в Китае на размер транспортных издержек плюс таможенные платежи в размере 5-10%. Снижать цены может заставить только рынок.

Продавать более дорогие автомобили всегда выгоднее, чем дешевые, при прочих равных условиях. А так как объемы продаж у производителей из КНР раньше были небольшими, то переход к дорогим моделям был мечтой китайских автомобилестроителей. Думаю, что через какое-то время они обязательно вернутся в более низкий ценовой сегмент. Chery уже диверсифицирует свой модельный ряд. Как только будет заполнена ниша дорогих автомобилей, и другие производители обратят внимание на эконом-сегмент. Кроме уже присутствующих на российском рынке автопроизводителей можно ожидать и появление других брендов из Поднебесной. Думаю, что влияние политических договоренностей будет снижаться.

Роман Слуцкий, генеральный директор ГК «Аларм-Моторс»:

- Существует целая гамма статей издержек в бюджете любого импортера автомобилей или «локализованного китайца», которые едва ли способны в ближайшей перспективе сравнять розничные цены на один и тот же автомобиль на рынках России и Китая. Логистика, таможенные пошлины, утильсбор, сертификация, процентные ставки, валютные риски, система «ГЛОНАСС»... Тем не менее, цена на любом рынке отражает не себестоимость продукта, а баланс спроса и предложения. С постепенным ростом объема и качества предложения на рынке, как со стороны китайских, так и российских автопроизводителей, конкуренция будет расти. На мой взгляд, разница в стоимости идентичных автомобилей на рынках России и Китая с учетом кросс-курса может вскоре приблизиться к коэффициенту 1,3.

Известно, что уже в этом году на российский рынок вернутся компактные и среднеразмерные седаны, о чем уже заявили, как минимум, 6 известных китайских брендов. Полагаю, что этот фактор позволит потенциальному покупателю найти более комфортную ценовую альтернативу моделям SUV. Думаю, что благодаря появлению седанов на рынке снова появятся автомобили с автоматической трансмиссией стоимостью около 1,5 млн рублей. Прежде этот рыночный сегмент был слишком прочно занят локализованными продуктами корейских и европейских компаний – заходить в него не имело большого экономического смысла. Сейчас все иначе – ниша пустая!

Тем не менее, я уверен, что китайские компании уже в самое ближайшее время сосредоточатся не только на относительно бюджетных седанах и кроссоверах. Завоевание российского рынка автомобилей премиум-класса – вот их новая достойная цель! Не стоит сомневаться, что эта цель им по плечу.

Игорь Моржаретто, шеф-редактор Радио «Автодор»:

- Китайские автомобили у нас, действительно, стоят в 1,5 – 2 раза дороже, чем у себя на родине. Но тут несложно провести самый простой расчет. Допустим, вы присмотрели интересную модель в КНР, на внутреннем рынке она стоит (в пересчете на рубли) 1 миллион. Стандартный седан или кроссовер с мотором 1,5 л (150 л.с.). Вы договариваетесь с производителем, и он продает вам партию по оптовой цене. Допустим, по 750 тыс. рублей. Далее простой расчет. При пересечении границы придется заплатить пошлину (15% от стоимости), акциз (55 руб. за 1 л.с.), НДС (20%), утильсбор (178 тыс. руб.) и небольшую сумму за оформление. Итого – 434 тыс. рублей. А во сколько обойдется доставка от Шанхая, скажем, до Москвы (8,5 тыс. км)? Я не знаю. Но за доставку от Владивостока, к примеру (такое же расстояние, но нет границ) просят от 100 тыс. рублей. Словом, с учетом одних «чистых» расходов (а еще надо заложить и непредвиденные!) авто обойдется уже почти в 1,2 млн рублей. Плюс маржа дилера, которая сегодня варьируется в пределах 10-20%. Вот и посчитайте…

В случае, если автомобиль произведен в пределах Таможенного союза, там другой расчет. И конечная сумма получается меньше. Но там есть свои «подводные камни». А если уж сложился такой рынок с такими ценами – кто вам будет продавать товар принципиально дешевле? Скорее, дилер увеличит свою маржу…

При таком раскладе китайским производителям нет никакого смысла даже пытаться завезти сюда дешевые авто – они все рано станут дорогими. И конкурировать с АВТОВАЗом всё равно не получится. Интереснее работать в более прибыльном сегменте рынка, где маржа получается выше (при тех же транспортных расходах). Ситуация может чуть изменится в лучшую сторону с началом серьезного производства китайских авто на наших предприятиях («Автотор», в перспективе – АВТОВАЗ на площадке в Санкт-Петербурге). Тогда на рынке могут появиться автомобили в ценовой нише от 1,5 млн рублей. Но они могут составить конкуренцию разве что моделям LADA Vesta и Largus, которые пока не выпускаются…

Но насколько долго вообще придется удерживать цены хотя бы в нынешних рамках – сказать невозможно. Зависит от курса рубля, а он только с начала этого года потерял по отношению к доллару почти 7%. Плюс логистика всё время дорожает…



Денис Решетников, руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto:

- Большинство китайских автомобилей поставляется в нашу страну по импорту, за исключением моделей Haval, чья сборка локализована в России, и части модельного ряда Geely, которая завозится из Белоруссии. Соответственно, производители обязаны пройти процедуру растаможки своих авто, которая включает в себя получение ПТС, оплату сбора, таможенной пошлины и утилизационного сбора. Это уже увеличивает конечную стоимость для потребителя в 2 – 2,5 раза. И это без учета логистических расходов на доставку автомобилей морем, по железной дороге или автовозом (примерно 150 тыс. рублей до Москвы). Помимо этого, ряд недобросовестных дилеров завышает рекомендованные розничные цены, пользуясь тем, что китайский автопром на сегодняшний день – практически единственная альтернатива отечественным машинам. Например, в феврале 2023 года в некоторых автосалонах России автомобили Geely, Haval и Chery продаются на несколько десятков тысяч дороже. На сегодняшний день предпосылок для снижения стоимости китайских автомобилей нет, однако ситуация может измениться при расширении ассортимента брендов из КНР на российском рынке – чем выше будет уровень конкуренции, тем ниже может оказаться прайс.

Китайские автоконцерны, на самом деле, пытаются занять освободившиеся ниши на авторынке РФ практически во всех сегментах. Они предлагают как доступные кроссоверы, например, Haval Jolion, как альтернативу Kia Seltos, Hyundai Creta, Skoda Karoq, Renault Arkana и Kaptur, который благодаря своей стоимости и уровню локализации даже включен в госпрограмму льготного кредитования, а также премиальные авто – модели EXEED, претендующие на долю Lexus NX и Mazda CX-5. При этом китайский автопром предлагает и варианты в кузове седан: так, в 2023 году в России недавно начались продажи лифтбека Changan Uni-V – конкурента Skoda Octavia, и ожидается появление седана Kaiyi E5, претендующего на долю Kia Cerato, а также Omoda S5 – замена Hyundai Elantra. При этом цены на них ожидаются приемлемые – от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Алексей Подщеколдин, председатель Совета директоров «БН-Моторс»:

- Как уже известно, в 2022 году нашу страну покинули 46 зарубежных автопроизводителей, и в настоящее время наблюдается абсолютное доминирование китайских брендов на рынке РФ. В связи с отсутствием конкуренции не было также и ограничивающих факторов, которые могли бы помешать повышению цен на автомобили.

Чтобы было наглядно, возьмем популярный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO. На 01.01.2022 г. стоимость данной модели составляла порядка 2 млн рублей. После начала СВО цена увеличилась примерно до 3,5 миллионов. В Китае этот же кроссовер стоит приблизительно 1,7 млн рублей (курс юаня на 14.02.2023 г. – 10,82 руб.)! Эти автомобили не отличаются по комплектации и имеющимся функциям. Даже если учитывать стоимость транспортировки авто из Китая в Россию, таможенные сборы и прочие пошлины, цена Chery Tiggo 8 PRO должна быть не более 2,5 млн рублей. Вместо того, чтобы увеличить поставки бюджетных автомобилей и занять освободившуюся от других зарубежных брендов нишу, китайские автопроизводители, наоборот, подняли цены и снизили объемы поставок.

В связи с тем, что покупательская способность населения за прошлый год не выросла, многие не могут позволить себе приобретение автомобиля из ценового сегмента выше 2,5 млн рублей. В настоящее время многие китайские автомобили продаются со скидкой от автопроизводителя до 600 тыс. рублей. По нашим данным, в этом году китайские дистрибьютеры планируют увеличить размер скидки на покупку нового автомобиля. Она будет составлять от 600 тысяч до 900 тыс. рублей.

Также снижение цен на автомобили китайских брендов возможно в случае увеличения производства российских автозаводов и при появлении новых дистрибьютеров на рынке РФ. Повысится конкуренция – снизится дефицит. Удерживать цены на высоком уровне будет нецелесообразно, так как значительно сократятся продажи дорогостоящих автомобилей. Потребитель всегда делает выбор в пользу продукта с более низкой ценой, основываясь на своем бюджете.

В настоящее время китайские бренды представлены на российском рынке только кроссоверами. Таким образом, из-за ухода зарубежных автопроизводителей наблюдается дефицит автомобилей с типом кузова «седан». И автомобилисты покупают то, что есть, причем по высоким ценам. В Китае огромное количество автопроизводителей, которые могли бы закрыть этот дефицит, пока российские заводы не нарастят объемы производства. Такие компании, как SAIC, Roewe, GAC и другие. Однако существует множество бюрократических барьеров, тормозящих приход новых автопроизводителей на российский рынок: таможенные пошлины, сборы, сертификация автомобилей и т.д. На всё это нужно время, но, думаю, уже к концу 2023 года 2-3 новых бренда появятся на территории России.