Какой автомобиль купить за миллион рублей?

В ценовом диапазоне до 1 млн рублей на рынке новых автомобилей вариантов практически не осталось, если не считать несколько моделей LADA. А вот на «вторичке» за эту цену можно найти достаточно интересные предложения. Какой автомобиль стоимостью до миллиона рублей лучше купить в текущих рыночных и экономических условиях? С этим вопросом мы обратились непосредственно к участникам авторынка. А многие другие актуальные темы автомобильной отрасли будут обсуждаться на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве.

Кирилл Иванов, директор по выкупу и продажам автомобилей с пробегом ГК Wagner Auto:

- Потребитель всегда стоял перед выбором: новый автомобиль или с пробегом. В текущих условиях немаловажно учитывать доступность запасных частей и возможности сервиса. В некоторых регионах могут возникнуть сложности. В таком случае практичней будет приобрести автомобиль LADA.

Безусловно, в ценовой категории до 1 млн рублей можно подобрать отличный вариант на вторичном авторынке. На первом этапе важно четко определить критерии подбора. Автомобиль с пробегом стоимостью до миллиона предпочтительнее выбирать в диапазоне от 3 до 5 лет, там действительно есть интересные предложения. Обязательно необходимо проверить авто на возможную эксплуатацию в такси, дабы избежать сюрпризов в дальнейшем использовании. Что касаемо кредитов, пока оптимальных ставок на автомобили с пробегом у банков нет.

Из надежных вариантов можно подобрать подержанный автомобиль класс В: Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Kia Rio или Hyundai Solaris. Отмечу, что стоимость техобслуживания на данные иномарки чуть дороже, чем на отечественные автомобили. Хотя сотрудники «гаражных» сервисов давно оказывают полный комплекс услуг по моделям Polo, Rapid, Rio, Solaris.

Юрий Савичев, руководитель направления продаж автомобилей с пробегом ГК «Автомир»:

- В настоящее время, если говорить о бюджете покупки автомобиля до 1 млн рублей, то, на мой взгляд, очевидно, что выбор должен быть сделан не в пользу нового автомобиля, а в сторону покупки автомобиля с пробегом, так как рынок сильно поменялся и вариантов покупки нового автомобиля в указанный бюджет практически не осталось. На вторичном рынке необходимо внимательно подходить к вопросу, где и у кого покупать, поскольку существует риск покупки авто с юридическими обременениями или скрытыми техническими, кузовными дефектами. Рекомендую производить покупку исключительного у официального дилера, таким образом вы смоете нивелировать множество рисков при покупке.

В бюджете до 1 млн рублей не рекомендую покупать «премиальные» немецкие, европейские, американские марки старше 10-13 лет. Выбор лучше сделать в пользу зарекомендовавших себя с точки зрения надежности и низкой стоимости обслуживания корейских (Kia Ceed, Rio Sportage, Hyundai Solaris, Sonata, Santa Fe) и японских (Mitsubishi ASX, Outlander, Nissan Tiida, Teana, Toyota Camry, Corolla) марок.

Отвечая на вопрос «стоит ли брать автокредит для покупки автомобиля», тут необходимо понимать все запросы клиента перед покупкой. Если в бюджете до 1 млн рублей не удается найти тот автомобиль, который отвечает всем вашим ожиданиям, то автокредит в данном случае будет оправданным решением для покупки нужной машины. Существует множество интересных условий и кредитных программы от банков-партнеров при получении автокредита.

Александр Сурков, директор направления «Автомобили с пробегом» ГК «Прагматика»:

- На данный момент в ценовой сегмент до 1 млн рублей попадают подержанные автомобили Volvo S60 2012-2013 годов выпуска с пробегами 120 тыс. км и выше, Volkswagen Passat, Jetta и Tiguan тех же годов и чуть моложе, Mercedes A- и B-класса 2011-2013 годов выпуска (пробеги за редким исключением 120 тыс. км и выше), китайские автомобили Chery Tiggo 3 и 5, 2015-2017 годов выпуска (пробеги 50-150 тыс. км).

В данном диапазоне актуальны для приобретения будут автомобили с небольшим пробегом, такие как Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Sandero и Duster 2016-2019 годов выпуска, а также автомобили LADA 2018-2022 годов выпуска (пробег 50-100 тыс. км). Эти автомобили достаточно распространены, по ним у дилеров есть кузовные запчасти, а у самих машин нет «детских» болезней.

При покупке автомобиля владельцу нужно думать, как и где он будет его обслуживать. Автомобиль с пробегом следует покупать только у проверенного дилера, с продленной гарантией, с возможной максимальной комплектацией и с минимальным пробегом для сохранения эксплуатационных качеств.

Денис Решетников, руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto:

- С учетом того, что на сегодняшний день в дилерские центры АВТОВАЗа поставляются упрощенные версии Lada Granta, Niva Travel и Niva Legend, а более оснащенные модели стоят дороже миллиона рублей, лучше рассмотреть ассортимент вторичного рынка. За эту стоимость можно приобрести модель с более высоким техническим оснащением. Например, Kia Optima по цене от 980 тыс. рублей, Mazda6 стоимостью от 800 тысяч. Лучше отдавать предпочтение зарекомендовавшим себя маркам – Toyota, Honda и Nissan, которые славятся своей надежностью, а также выбирать варианты с оптимальным соотношением возраста и пробега. Для современных автомобилей 6-7 лет пробег в 200 тыс. км практически равнозначен капитальному ремонту двигателя, а для авто, выпущенных 15-20 лет назад, и 370 тыс. км пробега – не показатель плохого технического состояния. Если автомобиль нужен срочно и среди ассортимента вторичного рынка попался хороший вариант, то стоит рассмотреть возможность приобрести его в кредит. Так как ликвидных моделей в сегменте авто с пробегом в 2023 году становится всё меньше из-за нехватки новых автомобилей.