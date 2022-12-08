Что ждет российский авторынок в 2023 году?

Уходящий год на авторынке прошел под знаком массового ухода западных производителей, тотального дефицита и беспрецедентного роста цен. Какие факторы будут определять рыночную динамику в наступающем 2023 году? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам и экспертам.

Виктор Пушкарев, заместитель начальника отдела аналитики, агентство «АВТОСТАТ»:

- Определять состояние авторынка будет, прежде всего, состояние российской экономики, которая в будущем году будет находиться в режиме серьезной структурной трансформации, причем в условиях беспрецедентных санкций. В проекте бюджета РФ на 2023 год уже отражены прогнозируемые негативные последствия нового экономического кризиса: отрицательная динамика ВВП, падение объема экспорта, снижение реальных доходов населения и т.д. Очевидно, что авторынок, как элемент экономики, будет вместе с ней адаптироваться к новым условиям. В 2023 году вряд ли стоит ожидать существенного роста рынка новых автомобилей. Наш базовый прогноз ориентирован на объем продаж около 630 – 640 тыс. автомобилей.

Оценивать объем отложенного спроса не имеет смысла, как раз потому, что происходит перестройка рынка. Возврат на рынок зарубежных автопроизводителей, остановивших свою деятельность, в новом году точно не произойдет. Спрос, отложенный по причине резкого роста цен, уже можно не брать в расчет, поскольку цены вышли на новые уровни и на прежние уже не вернутся. Спрос на конкретные и дефицитные автомобили начал удовлетворяться за счет параллельного импорта. Одним словом, покупателям теперь придется выбирать из того, что будет предлагать вновь формирующийся рынок, а не ждать лучших времен.

Если российский авторынок сохранит в новом году коренные рыночные принципы, то есть, в его функционирование не будет вмешиваться государство с административными методами управления, то соотношение спроса и предложения будет устанавливаться с помощью известного рыночного регулятора – цены товара. Причем уже в текущем году проблема нехватки автомобилей была решена «взлетом» дилерских цен, и не только по уходящим маркам, но и по оставшимся на рынке. А проблемы ассортимента дилеры теперь решают с помощью параллельного импорта. Полагаю, что потребителям надо принять как данность, что автомобилей по «старым» ценам на рынке уже не будет. Рынок перешел к новой ценовой структуре, и модель LADA Granta снова стала самым дешевым автомобилем, но на новом ценовом уровне.

Уже сейчас очевидно, что ключевыми игроками авторынка в 2023 году выступят российский АВТОВАЗ и китайские автопроизводители, в первую очередь, те, которые уже имеют сильные позиции: Haval, Chery, Geely и их родственные бренды. По нашему базовому сценарию прогноза на 2023 год, марка LADA имеет шансы занять 48 – 50% рынка, а суммарная доля всех китайских марок может превысить 25%. Оценивать и прогнозировать долю параллельного импорта пока проблематично, так как сложно выделять каналы и способы поставок автомобилей из разных стран, но вряд ли в перспективе она превысит 10%. Реальными основаниями для выхода на рынок, на мой взгляд, располагают новые игроки из Китая, поскольку это единственная дружественная страна, располагающая мощной автоиндустрией с современными инновационными технологиями. Однако этим новым игрокам придется столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны уже эффективно действующих соотечественников.

Что касается цен в 2023 году, прежде всего, хочу опять указать, что происходит трансформация ценовой структуры рынка. Резкий скачок цен, произошедший в марте, сгладился к концу лета, и, начиная с августа, на рынке наблюдается стабилизация средневзвешенной цены на уровне чуть выше 2 млн рублей (без дилерских накруток). Причем цена снизилась примерно на 13% по сравнению с периодом апрель – май за счет «вливания» в продажи большой доли относительно дешевых моделей LADA. Таким образом, мы входим в 2023 год со стабильными уровнями цен, и если в дальнейшем не усугубится политическая и, соответственно, экономическая обстановка, то эти уровни сохранятся. Вполне очевидно, что снижения цен в новом году не произойдет, а подорожание автомобилей будет происходить за счет выхода на рынок новых марок, моделей и модификаций. Можно надеяться, что в лучшем случае рост средневзвешенной цены не превысит прогнозируемый показатель официальной инфляции – 5,5%.

Сергей Новосельский, директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский»:

- Продажи следующего года зависят не столько от экономических, сколько от политических факторов. Даже при том, что реальный эффект введенных санкций мы только начнем ощущать в следующем году, особо падать продажам уже некуда. Так что, если никаких дополнительных потрясений вроде второй волны мобилизации, расширения зон действия военного положения или эскалации уровней реагирования в регионах России не будет, то я бы рассчитывал на продажу около 700 тысяч автомобилей в 2023 году. Если же населению придется столкнуться с упомянутыми факторами, то рынок обвалится до 450 – 500 тысяч.

В следующем году наш рынок еще продолжит свое формирование. Продолжится формирование дилерских сетей новых производителей, мы точно увидим передел рынка предприятий в сторону сокращения – точно будут и слияния/поглощения, и закрытия/банкротства. Мне кажется, что тысяч до двух общее количество сеток точно сократится с нынешних трех. И не факт, что все пришедшие или анонсировавшие приход на российский рынок производители останутся или дойдут до нашего рынка. Более того, я не удивлюсь, если в отсутствии геополитических изменений кто-то даже из китайских производителей решит отказаться от присутствия в России. Например, не стоит забывать, что тот же Geely связан с Volvo, Lotus, Aston Martin, London Taxi Company, Daimler и другими, так что Geely вынужден оглядываться на то, как его воспринимают на мировых рынках.

Что касается влияния дефицита на отложенный спрос, то здесь, я считаю, стоит посмотреть на ситуацию несколько под другим углом. Обычно, действительно, в условиях дефицита формируется отложенный спрос, который кормит дилеров в следующие год – два, пока не нормализуется рынок. Но в текущей ситуации потребителям часто было все равно на что потратить деньги – лишь бы не потерять. И многие, не имея возможности купить автомобиль, несли эти деньги в качестве первых взносов для покупки недвижимости. А кто-то банально скупал бытовую технику и все, что мог себе позволить. Кто-то вообще уехал из страны (в относительных цифрах этих людей немного, но на рынок новых автомобилей такой минус в платежеспособном населении тоже влияет). Поэтому я не вижу факторов, которые повлияют на больший рост рынка новых автомобилей.

Нехватка автомобилей у дилеров есть, но их наличие у дилеров новых брендов постепенно выравнивается, и люди начинают предпочитать синицу в руках, а не журавля по параллельному импорту. Я думаю, что предложения новых продуктов будет достаточно. С одной стороны, производители будут постепенно «щупать» наш рынок, чтобы не выбросить на него товарные излишки и не спровоцировать демпинговые войны (к слову сказать, они в некоторых регионах уже начались), с другой стороны – потребители постепенно распробуют новые продукты и начнут все более активно приобретать автомобили совершенно новых для нашего рынка брендов. И если, повторюсь, не случится никаких новых политических потрясений, то рынок постепенно начнет восстанавливаться. Но начало этого восстановления возможно не раньше 2024 года. Грядущий – 2023 год будет годом переходным, и я не очень верю в цифры больше 700 тыс. автомобилей.

Я думаю, что рынок будет распределен примерно 40/60, где 40% займут российские производители (точнее, производитель – АВТОВАЗ), а 60% – иностранные бренды. Хотя, по оценкам самого АВТОВАЗа, рынок составит 800 тысяч, из которых 400 тысяч продаст именно тольяттинский автогигант. Особняком в этих 60% будет стоять «Москвич», но пока планы его локализации непонятны, и считать его чисто российским брендом, строго говоря, нельзя. Прогнозировать, кто еще из иностранных брендов выйдет на наш рынок, я не возьмусь – это может быть кто угодно. Гораздо важнее, кто сможет вывести конкурентный продукт в сегменте бюджетных кроссоверов в диапазоне 1,4 – 1,6 млн рублей. Потому что именно этот игрок сможет в перспективе 1 – 2 лет претендовать на долю таких гигантов, как Hyundai и Kia.

Алексей Подщеколдин, председатель Совета директоров «БН-Моторс»:

- Авторитейл Российской Федерации в настоящее время испытывает беспрецедентное давление со стороны недружественных стран. По количеству введенных санкций Россия опередила такие страны, как Иран, Сирию, Северную Корею и другие. На 1 ноября 2022 года из 60 автомобильных брендов на российском рынке осталось только 14. Три российских (LADA, ГАЗ, УАЗ) и исключительно китайские бренды (Haval, Chery, Geely, EXEED, Changan, FAW, OMODA, GAC, Dongfeng, Great Wall, JAC). Как следствие, после ухода многих зарубежных брендов, рынок новых автомобилей в России сократится минимум на 1,1 млн сделок. Так, в 2022 году вместо привычных продаж автомобилей в размере 1,5 – 1,7 млн единиц, будет продано в лучшем случае 650 тыс. автомобилей.

По самым оптимистичным прогнозам, количество брендов в 2023 году может увеличиться за счет прихода иранского автопроизводителя (Iran Khodro), начала продаж автомобилей бренда «Москвич» и 2 – 3 китайских автопроизводителей. С учетом этого, количество представленных в России брендов вряд ли превысит 17 – 18.

Исходя из предполагаемых продаж брендов, которые остались работать на российском рынке, можно спрогнозировать объем реализации новых автомобилей на будущий год. Так, LADA предположительно увеличит свои продажи до 350 тыс. машин (это результат 2021 года), УАЗ и ГАЗ также останутся на уровне 2021-го (30 тыс. и 50 тыс. шт. соответственно). Китайские марки прирастут порядка на 50% до 170 тыс. машин (в том числе за счет запуска новых брендов), а по параллельному импорту удастся завезти не более 100 – 150 тыс. автомобилей. Таким образом, общий оптимистический прогноз на 2023 год – порядка 700 тыс. новых машин.

Исходя из наших прогнозов на 2023 год, дефицит на рынке будет составлять порядка 1 млн автомобилей. В этих условиях средняя стоимость автомобиля к концу 2022 года составит 2,3 млн рублей (плюс 20 – 25% к 2021 году). При этом реальные доходы населения снижаются и, соответственно, снижается потребительский спрос на автомобили. Китайские бренды, которые в начале года увеличили стоимость автомобилей примерно в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, сейчас предлагают приобрести автомобиль со скидкой до 600 тыс. рублей. По нашему мнению, в будущем году стоимость автомобилей китайских брендов останется на уровне ноября – декабря 2022 года. Что касается российских марок (LADA, ГАЗ, УАЗ), то они, скорее всего, подорожают на 10 – 15%, поскольку у них остаются проблемы с логистикой комплектующих и поиском новых поставщиков. Считаем, что цена на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, будет выше, чем на аналогичные модели, ранее производимые в Россию. Предпосылок для падения цен нет: никаких изменений в части ввозных пошлин и других послаблений не ожидается. Стабилизацию цен на российском авторынке можно ожидать при условии увеличения объемов производства автомобилей на территории РФ до 1,5 млн автомобилей в год (это уровень 2021 года). Плюс дополнительный объем по параллельному импорту – порядка 500 тыс. машин. По нашему мнению, дефицит автомобилей сохранится ближайшие 2 – 3 года, до момента «возрождения производства автомобилей на территории РФ».

Алексей Стариков, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН»:

- В условиях нестабильной ситуации крайне сложно делать прогнозы по продажам новых автомобилей и ценам на рынке на долгосрочную перспективу. Очевидно, что на данный момент нет предпосылок для роста продаж в новом году. Одним из главных факторов, влияющих на динамику рынка, по-прежнему будет дефицит автомобилей, вместе с ним определять состояние российского рынка новых автомобилей будет параллельный импорт. В 2023 году определенно данный канал будет продолжать развитие. В ближайшее время стоимость новых автомобилей не снизится, ожидается, что в начале 2023 года произойдет традиционная индексация цен, в том числе и из-за колебаний курса валют.

Нехватка новых автомобилей на рынке по-прежнему сохраняется, в перспективе ситуация не сильно улучшится. Именно этот фактор сдерживает продажи и влияет на динамику рынка. В текущих рыночных условиях склады дилеров пополняются благодаря хорошей доступности автомобилей китайских брендов и поставкам моделей по каналам параллельного импорта. Таким образом дилеры решили вопрос с остановкой поставок автомобилей брендов, ушедших из России, также анонсировали наличие новых моделей, которые ранее не были представлены в нашей стране. Если говорить о новинках, то мы, например, осуществляем импорт Volkswagen Bora, электромобилей Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-Tron, FAW Bestune NAT, нового Jeep Grand Cherokee, FAW Bestune T99, FAW Besturn B70, Hyundai Bayon. Новинки очень заинтересовали потребителей. Очевидно, что поставки по параллельному импорту не смогут окончательно решить проблему с дефицитом и в полной мере удовлетворить спрос.