«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022»: как кризис на авторынке скажется на дилерских сетях?

В России на сегодняшний день работает 3,2 тысячи официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, однако по сравнению с началом года их количество сократилось на 17 автосалонов. Что ждет дилерские сети в России в дальнейшем, с учетом прогнозов падения авторынка в 2022 году как минимум на 50%, приостановки поставок автомобилей на неопределенный срок и возможного ухода ряда автопроизводителей из нашей страны? С этим вопросом мы обратились непосредственно к участникам российского авторитейла – номинантам 8-й национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022», торжественная церемония которой состоится 26 мая. Победители Премии будут определены экспертами агентства «АВТОСТАТ» и «АВИТО Авто» из более чем 500 претендентов.

Роман Слуцкий, генеральный директор, ГК «Аларм-Моторс»:

- На мой взгляд, сейчас еще слишком рано давать оценки тем изменениям в количестве официальных дилеров, которые произошли на данный момент с начала текущего года. До конца февраля, скорее, наблюдались предпосылки для увеличения количества дилерских предприятия в связи с продолжавшимся на тот момент активным ростом ведущих китайских автопроизводителей. Сейчас можно уверенно говорить лишь о том, что авторынок РФ постигла драматичная судьба. Уже очевидно, что объем продаж новых автомобилей, брендовый ландшафт рынка и состав игроков в авторитейле обречен на масштабные количественные потери. Март и апрель в данном случае едва ли показательны – они оказались весьма разнонаправленными как по уровню спроса, так и по уровню рентабельности.

Значительная часть дилерских предприятий смогут пережить первый этап кризиса, который, по моим оценкам, растянется примерно до осени. Дальнейшая судьба каждого дилерского предприятия будет зависеть от его индивидуальных особенностей: портфель брендов, кредитный портфель, география бизнеса, глубина клиентской базы. Кроме этого, в кризисной ситуации бывает непросто найти общий язык с партнером по бизнесу, привыкшему к определенному уровню жизни, или, как вариант, с арендодателем (в случае, если дилер сам не владеет недвижимостью).

Сейчас нет смысла рассуждать всерьез о перспективах доходности дилерского бизнеса. Очевидно, кто-то сможет пересидеть, а кто-то утонет. Количество дилерских предприятий, похоже, за год – полтора уменьшится в разы. Есть вера в Китай и надежда на Корею. Есть понимание, что спрос будет сильно смещаться в сторону автомобилей с пробегом, и что самый надежный хлеб для дилера – это качественный сервис. Именно в этих направлениях находятся основные векторы выживания для дилерских предприятий.

Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов, Fresh Auto:

- Тенденция сокращения дилерских центров связана со снижением объемов реализации новых автомобилей. Так, для того чтобы оставаться прибыльным, автосалон должен продавать в среднем более 40 машин в месяц (это число может быть больше или меньше в зависимости от количества брендов, представленных у дилера, и региона). На российском авторынке сейчас наблюдается дефицит по разным причинам: простои заводов из-за отсутствия необходимой для оснащения машин электроники, сбои в логистике в связи с обострившейся геополитической обстановкой, а также приостановка контрактов по поставке новых авто от многих зарубежных брендов. Все это негативно отражается на динамике продаж – за первый квартал текущего года реализовано на 28% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, прибыль дилеров сокращается, и содержать большое количество автосалонов становится сложно.

В прошлом году практически каждый из более чем 3 тыс. дилерских центров в России продавал около 470 автомобилей в год, а если объемы реализации новых машин сократятся на 50%, на каждого дилера придется всего по 20 машин в месяц, чего будет явно недостаточно для того, чтобы содержать сам автосалон и штат сотрудников. Поэтому есть вероятность, что количество дилерских центров в РФ сократится пропорционально снижению уровня продаж. Прежде всего, трудно придется монобрендовым автосалонам-партнерам премиальных брендов. Такие модели, как Mercedes-Benz, BMW, Jaguar Land Rover, Porsche еще не скоро будут поставляться в Россию в прежних объемах. Следующими под угрозой окажутся дилеры, сделавшие ставку на массовый сегмент, но ограничившись также одним автопроизводителем – Volkswagen, Renault и другие. Нелегко придется и группам компаний с большим портфелем партнеров – если в ближайшее время зарубежные поставщики не возобновят отношения с российским авторитейлом, ассортимент и продажи в них значительно сократятся, и содержать разветвленную сеть автосалонов и персонал станет просто не на что.

Чтобы сохранить рентабельность бизнеса, дилерам стоит сделать упор на те бренды, которые пока остаются и регулярно поставляются на российский рынок. Это, прежде всего, китайские Haval, Chery и Geely, а также корейские Hyundai и Kia – они пока не планируют приостанавливать партнерство с Россией. Также перспективными направлениями для получения прибыли сейчас станет продажа автомобилей с пробегом, расширение объемов сервиса и ремонтных услуг, а также автоматизация процессов покупки автомобилей или записи на техническое обслуживание для клиентов. Если говорить о нашей компании, мы изначально сделали акцент на продажу автомобилей с пробегом, а также еще до пандемии оцифровали большинство своих бизнес-процессов. Сейчас же мы наращиваем прибыль за счет уникальных предложений для наших клиентов, и даже в сложный кризисный период смогли увеличить склад до 8 тыс. автомобилей.

Андрей Терлюкевич, генеральный директор, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- По нашей группе сокращения количества дилерских центров нет. Я предполагаю, что реально сокращение числа дилерских центров в стране значительно больше, так как в этот период открылось много дилеров китайских брендов.

После событий 24 февраля продажи в штуках упали примерно в 3 раза. Рентабельность также снижается, но с задержкой. Март, благодаря старым запасам автомобилей и росту клиентской активности в начале месяца, не показателен. Но апрель уже продемонстрировал снижение.

По моим оценкам, текущая дилерская сеть РФ сформирована под рынок новых автомобилей в 2 – 2,5 млн штук. Если поставки автомобилей не нормализуются к осени, то рынок новых автомобилей, скорее всего, не превысит 600 тыс. единиц по итогам 2022 года.

С дилерскими сетями будет масштабная трансформация бизнеса – как и всей экономики страны. Сложно сказать, какие дилеры оказались под наибольшей угрозой, – очень много нюансов (ключевые – долговая нагрузка, портфель брендов, дислокация дилера, наличие оборотных средств, сервисный парк и компетенции в сегменте авто с пробегом). Маловероятно, что дилеры ушедших марок смогут рассчитывать на компенсацию. Опыт ухода GM и Ford в свое время указывает на обратное.

Наиболее перспективными в текущих реалиях являются китайские марки, при условии сохранения поставок автомобилей. Рентабельность автобизнеса будет зависеть от платежеспособности населения и затрат на логистику товаров (запчасти и автомобили). Пока действуют санкции и приостановлены все поставки, выживать будем за счет автомобилей с пробегом и послепродажного обслуживания. О развитии бизнеса или о его возможной иной форме существования можно будет говорить только после наступления какой-либо определенности с нашим рынком.