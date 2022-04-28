Виктор Пушкарев, спикер форума «Used Cars Forum – 2022»: рынок автомобилей с пробегом может упасть на 18 – 20%

В отличие от сегмента новых машин вторичный авторынок не зависит от поставок производителей и валютных курсов. Тем не менее, здесь тоже наблюдается дефицит предложений и рост цен. В рамках подготовки VII ежегодного форума «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты» (подробности и регистрация – по ссылке) мы решили узнать, что будет происходить со вторичным рынком в ближайшей перспективе. Об этом рассказал заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» и спикер предстоящего форума Виктор Пушкарев.

- Как будет развиваться вторичный авторынок России в текущих геополитических и экономических условиях, и какие факторы будут на него влиять? Почему продажи подержанных машин сегодня снижаются, учитывая обострившийся дефицит на рынке новых автомобилей, и при каких обстоятельствах они могут показать рост?

- Прежде, чем строить прогнозы, нужно учесть, что текущие геополитические и экономические условия продолжают меняться и еще не дошли до какого-то установившегося и понятного состояния, а следовательно, прогнозирование крайне затруднено. И еще я не стал бы сейчас использовать термин «развитие», поскольку спад рынка вряд ли можно им называть.

Глубокий кризис на рынке новых автомобилей уже наступил, поэтому очевидно, что определенная часть спроса должна с него перейти на вторичный рынок. И этот переход мы в полной мере наблюдали в 2021 году, когда в результате острого дефицита новых автомобилей возник повышенный спрос на подержанные. И при этом на вторичном рынке был достигнут рекордный показатель продаж – почти 6 млн машин. Такой уровень в истории российского рынка достигался лишь однажды – в 2014 году, в котором осенью начался очередной экономический кризис.

Сейчас можно однозначно утверждать, что в условиях начала нового серьезного кризиса, начавшегося в российской экономике в марте текущего года, не стоит ожидать в 2022 году повторения прошлогоднего рекорда. Безусловно, необходимость или желание замены изношенного или устаревшего автомобиля будут, как всегда, поддерживать вторичный рынок, но снижение покупательной способности заинтересованных в замене автовладельцев, неопределенность перспектив в экономике, личной занятости и доходах, а также существенный рост цен подержанных автомобилей будут сильно играть против рынка. Стоит ожидать спада, хотя его глубина будет заметно меньше, чем на рынке новых автомобилей. Наиболее вероятно снижение рынка на 18 – 20%.

- Наблюдается ли на «вторичке» дефицит предложений и насколько он может усугубиться, учитывая увеличение срока эксплуатации автомобилей, а также острую нехватку и рост цен на рынке новых машин? Насколько в этих условиях может активизироваться «серый» импорт подержанных машин из-за рубежа? В частности, получат ли распространение поставки «бэушек» из Китая?

- Хочется сразу ответить, что дефицит хороших и интересных предложений на «вторичке» всегда существовал и будет существовать. К сожалению, мы не располагаем подробной статистикой предложений и можем лишь логически рассуждать, что в условиях экономического кризиса дефицит должен усилиться. Вероятно, этот дефицит может быть частично уменьшен за счет предложений сертифицированных автомобилей с пробегом, однако это тоже возможно в ограниченных пределах.

Импорт подержанных автомобилей из-за рубежа, без сомнения, начнет расти, но его объемы и темпы будут ограничиваться существующими заградительными государственными мерами (пошлинами, техническими требованиями и т.д.). Если, конечно, вдруг Правительство РФ не решит поддержать граждан в трудные времена и не введет временные послабления, которые, в свою очередь, могут улучшить ситуацию на рынке. В распространение поставок «бэушек» из Китая в среднесрочной перспективе я лично не верю, так как оснований для этого, прежде всего, потребительских, пока не видно.

- Как, в свою очередь, дефицит на вторичном авторынке скажется на уровне цен подержанных машин? Насколько в этих условиях продавцы могут повысить ценники на автомобили с пробегом или при отсутствии хороших предложений уровень цен не изменится?

- Как мы уже знаем по предыдущим кризисам, рост цен на подержанные автомобили обязательно следует за увеличением стоимости новых машин, но, как правило, с меньшим темпом и независимо от дефицита. И если за прошедший период марта – апреля рекомендуемые розничные цены новых автомобилей уже выросли на 35 – 45%, то можно ожидать роста средних цен на подержанные не менее, чем на 25 – 30%. В то же время на вторичном рынке существует более гибкое ценообразование, лояльное к покупателям, и позволяющее поддерживать падающий спрос. Поэтому не стоит исключать даже некоторое снижение цен, например, в летний период, тем более что один из ориентиров вторичного рынка – курсы валют – резко снизились и сейчас возвращаются на уровни, близкие к докризисным.

Форум автомобильного бизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты» пройдет 16 июня сразу в двух форматах – офлайн и онлайн. Мы и дальше будем знакомить вас с мнениями его участников. Следите за публикациями на нашем сайте!