Что ждет российский авторынок в 2022 году?

Уходящий год на авторынке прошел под знаком тотального дефицита и беспрецедентного роста цен. Какие факторы будут определять рыночную динамику в наступающем 2022 году? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам и экспертам.

Виктор Пушкарев, заместитель начальника отдела аналитики, агентство «АВТОСТАТ»:

- Сегодня делать прогнозы по авторынку становится всё сложнее – есть несколько факторов, которые оказывают на этот бизнес сильнейшее влияние и при этом их развитие практически невозможно предсказать. К числу таких сложно предсказуемых явлений относится среднегодовая стоимость нефти на мировых рынках. Например, в декабре 2020-го прогноз по этому показателю варьировался в пределах 42 – 48 долларов за баррель. Фактическое значение составляет сегодня 66 – 71 доллар за баррель, что означает отклонение от прогноза почти на 60%. Еще более сложно, если не сказать невозможно, спрогнозировать развитие эпидемиологической ситуации в стране и в мире. Пока что все прогнозы сводятся к тому, что коронавирус будет продолжаться, и никто не знает, как долго.

Тем не менее, в агентстве «АВТОСТАТ» мы подготовили три сценария развития автомобильного рынка в России – базовый, оптимистичный и пессимистичный, а также обозначили основные тренды этого рынка. Согласно базовому сценарию, в 2021 году рынок новых легковых автомобилей может вырасти на 3%, однако уже в 2022 вероятно его снижение в диапазоне от 5 до 7%.

Этому будут способствовать два основных рыночных тренда – продажи и средневзвешенные цены. Если в 2019 и в 2020 годах продажи росли, несмотря на временный провал в 2020-м из-за пандемии, то во второй половине 2021-го наметился устойчивый тренд на снижение продаж. При этом средневзвешенные цены, которые в предыдущие два года росли сравнительно равномерно и умеренно, в этот период показали просто взрывной рост.

Устойчивый отрицательный тренд сформировался также и на рынке автокредитования – если в 2020-м и начале 2021-го наблюдался существенный рост выдачи автокредитов (в штуках), то начиная с мая 2021-го – их число постоянно снижается.

Другие рыночные факторы пока также оказывают негативное влияние на рынок. В их числе проблемы с производством и поставками автомобилей, сохранение экономических санкций от США и ЕС, непонятная ситуация с господдержкой автопрома. Всё это приводит к тому, что, по нашему мнению, в 2022 году в экономике РФ будут преобладать стагнационные процессы, препятствующие восстановлению и росту авторынка.

Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов, Fresh Auto:

- На динамику продаж новых автомобилей в 2022 году будут влиять несколько факторов. Во-первых, объемы их выпуска, которые зависят от наличия полупроводников для оснащения авто электроникой и объемов добычи магния, производные которого применяются для изготовления частей кузова машин. Уже сейчас стоимость магния для европейских стран увеличилась на 75% и достигла 9 тыс. долларов за тонну, что, скорее всего, повлияет и на конечную цену автомобилей. С учетом того, что данный металл активно используется в производстве военной техники, авиастроении, при создании алюминиевых и стальных сплавов, вряд ли данного количества хватит и для автомобилестроения. Таким образом, от дефицита магния пострадают абсолютно все производители автомобилей и комплектующих для них – как иностранные, так и отечественные. Кроме того, по прогнозам производителей микросхем, полные объемы их производства и поставок восстановятся не раньше середины 2022 года, в случае, если очередные торговые санкции не будут введены в отношении крупнейших поставщиков полупроводников. Все эти факторы станут предпосылками к сохранению дефицита новых автомобилей в 2022 году.

Скорее всего, в 2022 году продажи новых автомобилей продолжат демонстрировать отрицательную динамику. Факторами, влияющими на это, останутся все тот же дефицит новых автомобилей и рост их стоимости из-за индексации утилизационного сбора и отмены экспортных пошлин на сталь. В условиях повышенного спроса и дефицита транспортных средств автоконцерны стремятся компенсировать свои издержки от урезанного количества проданных машин.

На сегодняшний день дефицит автомобилей у дилеров, возникший из-за сокращения выпуска по причине нехватки микрочипов, наблюдается практически по всем маркам и комплектациям, оснащенным большим количеством электронных опций, независимо от класса. В стандартных комплектациях купить авто практически невозможно – их придется ждать несколько месяцев, и за этот период они могут существенно возрасти в цене. Причем это касается как отечественных машин, так и импортных.



Реализация у дилеров может сократиться на 3% в новом году по сравнению с текущим, а к концу 2021 года продажи просядут на 1% по сравнению с 2020 годом. На мой взгляд, в наилучшем положении в наступающем году окажутся китайские бренды, так как несмотря на дефицит компонентов для оснащения автомобилей электроникой, их продажи растут. Кроме того, автопроизводители КНР удачно выбрали кузов для выпуска своих моделей – внедорожники предпочитают более 50% россиян. Объемы реализованных автомобилей из КНР уже заняли 7% авторынка нашей страны и продолжают наращивать продажи.

Сергей Новосельский, директор по маркетингу и цифровым продуктам, инвестиционная компания «Икс 2» (владеет Автохолдингом «РРТ»):

- Я думаю, что мы увидим снижение рынка с примерно 1,6 млн новых автомобилей в 2021 году до уровня 1,4-1,45 млн новых автомобилей в 2022-м. Реальные доходы населения пока не то что не растут, они снижаются. При этом стоимость автомобилей в 2021 году уже выросла на 18-24%. А в начале 2022-го автомобили будут снова дорожать. Поэтому пока я не вижу ни одного фактора, способного положительно повлиять на рынок. Если говорить о дефиците, я допускаю, что его влияние на ценообразование будет постепенно снижаться. Уже сейчас клиенты перестают переплачивать за автомобили в таких масштабах, поэтому сам по себе дефицит может перестать быть фактором, так драматично влияющим на стоимость. С точки зрения поставок, я думаю, что в условиях дефицита нам еще жить до 3-4 квартала 2022 года.

Конечно, автомобили, собираемые локально, находятся в немного лучшем положении, чем те, которые в России не выпускаются. Однако проблема не в производстве самого автомобиля, а в том, что у заводов сохраняется острая нехватка комплектующих. Пока не нормализуются их поставки на автомобильные производства, говорить о чем-то – бессмысленно.



Что касается цен, я думаю, мы увидим подорожание в пределах 8-10%, причем это может произойти уже в первой половине года. Часть производителей скорректирует цены в январе-феврале, а часть – например, японские бренды – дождутся окончания финансового года (31 марта) и проведут корректировки цен в апреле-мае 2022-го. Если никаких глобальных перемен не произойдет за вторую половину 2022 года, то цены затормозятся на обозначенном уровне – +8-10% к ценам 2021 года.



Владимир Мирошников, директор по развитию, компания «РОЛЬФ»:

- Мы исходим из базового прогноза, что рынок новых автомобилей в 2022 году повторит результаты 2021 года или превзойдет их не более чем на 5%. При этом основным фактором, который будет определять объем рынка, остается доступность товарных автомобилей. Спрос на новые автомобили по-прежнему высок. Его поддерживают ожидания дальнейшего роста цен и неопределенность ситуации.

Мы видели, что в течение всего 2021 года цены на автомобили постепенно повышались, и по итогам года их рост превысит 20%. Трудно делать прогнозы, на сколько цены вырастут в 2022 году, поскольку на их динамику может влиять целый комплекс факторов. В частности, цены может подталкивать вверх сильная инфляция, рост стоимости сырья и компонентов, а также рост стоимости логистики. Представляется вероятным, что постепенный рост цен, который мы наблюдали в 2021 году, продолжится и в течение всего 2022 года.

В силу дефицита, сохраняющегося на авторынке, мы видим перераспределение продаж в пользу брендов, которые смогли обеспечить лучшую доступность товарных автомобилей. Когда дефицит на рынке пройдет, расклад сил между брендами может вернуться к исходным позициям. Однако сроки окончания дефицита сегодня не может спрогнозировать никто. Также сегодня мы видим перераспределение спроса от новых автомобилей к автомобилям с пробегом.

Андрей Ольховский, генеральный директор, ГК АВТОDOM:

- Сегодня мы слышим заявления автопроизводителей о том, что ситуация на авторынке будет сложная только в первые три месяца 2022 года, а далее поставки и продажи восстановятся. Но мы понимаем, что за три месяца ситуация кардинально не изменится. Нужно смотреть в будущее чуть дальше, чем те прогнозы, которые мы получаем от наших партнеров.



Вряд ли кто-то из участников рынка может сейчас предсказать будущее, но совокупность событий, которые мы наблюдаем, дает основание прогнозировать ухудшение ситуации с поставками автомобилей. Летом 2021 года нам казалось, что логистические цепочки начинают восстанавливаться, и мы сможем уравновесить спрос и предложение в начале 2022 года. Но теперь ситуация находится совсем в другой крайности. Даже те возможности, которые были летом, уже недоступны как по количеству автомобилей, так и по доступным опциям. По моим наблюдениям видна еще большая разбалансировка в авторитейле, начиная с производства комплектующих и заканчивая передачей автомобилей клиентам.

Основные факторы, которые можно осознать на текущий момент, – это ограничения по полупроводникам, не совсем понятная ситуация с магнием и глиноземом, который потом перерабатывается в первичный алюминий. Также много вопросов к логистике, в особенности контейнерной. Все эти проблемы и потенциальные угрозы создают предпосылки, чтобы производители продолжали системно повышать цены. По моим ощущениям, мы увидим наибольший рост цен во втором квартале следующего года. К сожалению, ограничение спроса или его регулирование может стать частью политики производителей. Автомобили будут менее доступны для наших клиентов.

Я надеюсь, что уровень инфляции будет снижаться, и Центробанк пропорционально снизит ключевую ставку, что позволит нашим клиентам приобретать автомобили в кредит или лизинг. Текущие уровни ставок, которые будут еще выше, существенно ограничивают возможность получения финансовых продуктов большому числу клиентов.

Александр Шапринский, директор по развитию, ГК «Прагматика», заместитель председателя, Международная Ассоциация Дилеров LADA (МАД):

- По моим прогнозам, 2022 год по объемам будет закрыт на уровне 2021 года – порядка 1,6 млн новых автомобилей. Основными факторами, определяющими рынок, будут наличие комплектующих и бесперебойная работы заводов как на внутреннем, так и на внешнем рынке – от этого будет зависеть, насколько дилеры будут снабжены автомобилями. При этом важно, чтобы дилеры знали свою стабильность в поставке автомобилей – хотя бы в прогнозе квартала. По многим маркам и моделям есть проблемы с комплектующими, и по ним неизвестна возможность производства и наполняемость складом дилеров. В наиболее благоприятном положении в 2022 году будут китайские бренды, так как по прогнозам именно они могут быстро организовать производство электронных изделий для автомобильной отрасли.

Российский авторынок может вернуться к росту только при наличии поставок, соответствующих спросу. А в массовых брендах для того, чтобы вернуться к прежним показателям, также нужна господдержка на кредит. Новые автомобили в 2022 году, по нашим прогнозам, подорожают примерно на 10% при благоприятном развитии событий (нормализации поставок и др.), если же ситуация на рынке будет усугубляться, мы можем увидеть аналогичную ситуацию как в 2021 году.

Отложенный спрос есть, но зачастую клиенты к моменту поставки авто приобретают или автомобиль с пробегом или вовсе тратят денежные средства на другие нужды, продолжая эксплуатировать свой автомобиль дальше. Хотя в нормальной жизни, до пандемии, большинство клиентов всегда пересаживались на новые автомобили.