Что ждет российский авторынок в 2022 году? | АВТОСТАТ

Что ждет российский авторынок в 2022 году?

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Что ждет российский авторынок в 2022 году?

Уходящий год на авторынке прошел под знаком тотального дефицита и беспрецедентного роста цен. Какие факторы будут определять рыночную динамику в наступающем 2022 году? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам и экспертам.

Виктор-Пушкарев.pngВиктор Пушкарев, заместитель начальника отдела аналитики, агентство «АВТОСТАТ»:

- Сегодня делать прогнозы по авторынку становится всё сложнее – есть несколько факторов, которые оказывают на этот бизнес сильнейшее влияние и при этом их развитие практически невозможно предсказать. К числу таких сложно предсказуемых явлений относится среднегодовая стоимость нефти на мировых рынках. Например, в декабре 2020-го прогноз по этому показателю варьировался в пределах 42 – 48 долларов за баррель. Фактическое значение составляет сегодня 66 – 71 доллар за баррель, что означает отклонение от прогноза почти на 60%. Еще более сложно, если не сказать невозможно, спрогнозировать развитие эпидемиологической ситуации в стране и в мире. Пока что все прогнозы сводятся к тому, что коронавирус будет продолжаться, и никто не знает, как долго.

Тем не менее, в агентстве «АВТОСТАТ» мы подготовили три сценария развития автомобильного рынка в России – базовый, оптимистичный и пессимистичный, а также обозначили основные тренды этого рынка. Согласно базовому сценарию, в 2021 году рынок новых легковых автомобилей может вырасти на 3%, однако уже в 2022 вероятно его снижение в диапазоне от 5 до 7%.

Этому будут способствовать два основных рыночных тренда – продажи и средневзвешенные цены. Если в 2019 и в 2020 годах продажи росли, несмотря на временный провал в 2020-м из-за пандемии, то во второй половине 2021-го наметился устойчивый тренд на снижение продаж. При этом средневзвешенные цены, которые в предыдущие два года росли сравнительно равномерно и умеренно, в этот период показали просто взрывной рост.

Устойчивый отрицательный тренд сформировался также и на рынке автокредитования – если в 2020-м и начале 2021-го наблюдался существенный рост выдачи автокредитов (в штуках), то начиная с мая 2021-го – их число постоянно снижается.

Другие рыночные факторы пока также оказывают негативное влияние на рынок. В их числе проблемы с производством и поставками автомобилей, сохранение экономических санкций от США и ЕС, непонятная ситуация с господдержкой автопрома. Всё это приводит к тому, что, по нашему мнению, в 2022 году в экономике РФ будут преобладать стагнационные процессы, препятствующие восстановлению и росту авторынка.

Денис-Мигаль.pngДенис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов, Fresh Auto:

- На динамику продаж новых автомобилей в 2022 году будут влиять несколько факторов. Во-первых, объемы их выпуска, которые зависят от наличия полупроводников для оснащения авто электроникой и объемов добычи магния, производные которого применяются для изготовления частей кузова машин. Уже сейчас стоимость магния для европейских стран увеличилась на 75% и достигла 9 тыс. долларов за тонну, что, скорее всего, повлияет и на конечную цену автомобилей. С учетом того, что данный металл активно используется в производстве военной техники, авиастроении, при создании алюминиевых и стальных сплавов, вряд ли данного количества хватит и для автомобилестроения. Таким образом, от дефицита магния пострадают абсолютно все производители автомобилей и комплектующих для них – как иностранные, так и отечественные. Кроме того, по прогнозам производителей микросхем, полные объемы их производства и поставок восстановятся не раньше середины 2022 года, в случае, если очередные торговые санкции не будут введены в отношении крупнейших поставщиков полупроводников. Все эти факторы станут предпосылками к сохранению дефицита новых автомобилей в 2022 году.

Скорее всего, в 2022 году продажи новых автомобилей продолжат демонстрировать отрицательную динамику. Факторами, влияющими на это, останутся все тот же дефицит новых автомобилей и рост их стоимости из-за индексации утилизационного сбора и отмены экспортных пошлин на сталь. В условиях повышенного спроса и дефицита транспортных средств автоконцерны стремятся компенсировать свои издержки от урезанного количества проданных машин.

На сегодняшний день дефицит автомобилей у дилеров, возникший из-за сокращения выпуска по причине нехватки микрочипов, наблюдается практически по всем маркам и комплектациям, оснащенным большим количеством электронных опций, независимо от класса. В стандартных комплектациях купить авто практически невозможно – их придется ждать несколько месяцев, и за этот период они могут существенно возрасти в цене. Причем это касается как отечественных машин, так и импортных.

Реализация у дилеров может сократиться на 3% в новом году по сравнению с текущим, а к концу 2021 года продажи просядут на 1% по сравнению с 2020 годом. На мой взгляд, в наилучшем положении в наступающем году окажутся китайские бренды, так как несмотря на дефицит компонентов для оснащения автомобилей электроникой, их продажи растут. Кроме того, автопроизводители КНР удачно выбрали кузов для выпуска своих моделей – внедорожники предпочитают более 50% россиян. Объемы реализованных автомобилей из КНР уже заняли 7% авторынка нашей страны и продолжают наращивать продажи.

Сергей-Новосельский.pngСергей Новосельский, директор по маркетингу и цифровым продуктам, инвестиционная компания «Икс 2» (владеет Автохолдингом «РРТ»):

- Я думаю, что мы увидим снижение рынка с примерно 1,6 млн новых автомобилей в 2021 году до уровня 1,4-1,45 млн новых автомобилей в 2022-м. Реальные доходы населения пока не то что не растут, они снижаются. При этом стоимость автомобилей в 2021 году уже выросла на 18-24%. А в начале 2022-го автомобили будут снова дорожать. Поэтому пока я не вижу ни одного фактора, способного положительно повлиять на рынок. Если говорить о дефиците, я допускаю, что его влияние на ценообразование будет постепенно снижаться. Уже сейчас клиенты перестают переплачивать за автомобили в таких масштабах, поэтому сам по себе дефицит может перестать быть фактором, так драматично влияющим на стоимость. С точки зрения поставок, я думаю, что в условиях дефицита нам еще жить до 3-4 квартала 2022 года.

Конечно, автомобили, собираемые локально, находятся в немного лучшем положении, чем те, которые в России не выпускаются. Однако проблема не в производстве самого автомобиля, а в том, что у заводов сохраняется острая нехватка комплектующих. Пока не нормализуются их поставки на автомобильные производства, говорить о чем-то – бессмысленно.

Что касается цен, я думаю, мы увидим подорожание в пределах 8-10%, причем это может произойти уже в первой половине года. Часть производителей скорректирует цены в январе-феврале, а часть – например, японские бренды – дождутся окончания финансового года (31 марта) и проведут корректировки цен в апреле-мае 2022-го. Если никаких глобальных перемен не произойдет за вторую половину 2022 года, то цены затормозятся на обозначенном уровне – +8-10% к ценам 2021 года.

Владимир-Мирошников.pngВладимир Мирошников, директор по развитию, компания «РОЛЬФ»:

- Мы исходим из базового прогноза, что рынок новых автомобилей в 2022 году повторит результаты 2021 года или превзойдет их не более чем на 5%. При этом основным фактором, который будет определять объем рынка, остается доступность товарных автомобилей. Спрос на новые автомобили по-прежнему высок. Его поддерживают ожидания дальнейшего роста цен и неопределенность ситуации.

Мы видели, что в течение всего 2021 года цены на автомобили постепенно повышались, и по итогам года их рост превысит 20%. Трудно делать прогнозы, на сколько цены вырастут в 2022 году, поскольку на их динамику может влиять целый комплекс факторов. В частности, цены может подталкивать вверх сильная инфляция, рост стоимости сырья и компонентов, а также рост стоимости логистики. Представляется вероятным, что постепенный рост цен, который мы наблюдали в 2021 году, продолжится и в течение всего 2022 года.

В силу дефицита, сохраняющегося на авторынке, мы видим перераспределение продаж в пользу брендов, которые смогли обеспечить лучшую доступность товарных автомобилей. Когда дефицит на рынке пройдет, расклад сил между брендами может вернуться к исходным позициям. Однако сроки окончания дефицита сегодня не может спрогнозировать никто. Также сегодня мы видим перераспределение спроса от новых автомобилей к автомобилям с пробегом.

Андрей-Ольховский.pngАндрей Ольховский, генеральный директор, ГК АВТОDOM:

- Сегодня мы слышим заявления автопроизводителей о том, что ситуация на авторынке будет сложная только в первые три месяца 2022 года, а далее поставки и продажи восстановятся. Но мы понимаем, что за три месяца ситуация кардинально не изменится. Нужно смотреть в будущее чуть дальше, чем те прогнозы, которые мы получаем от наших партнеров.

Вряд ли кто-то из участников рынка может сейчас предсказать будущее, но совокупность событий, которые мы наблюдаем, дает основание прогнозировать ухудшение ситуации с поставками автомобилей. Летом 2021 года нам казалось, что логистические цепочки начинают восстанавливаться, и мы сможем уравновесить спрос и предложение в начале 2022 года. Но теперь ситуация находится совсем в другой крайности. Даже те возможности, которые были летом, уже недоступны как по количеству автомобилей, так и по доступным опциям. По моим наблюдениям видна еще большая разбалансировка в авторитейле, начиная с производства комплектующих и заканчивая передачей автомобилей клиентам.

Основные факторы, которые можно осознать на текущий момент, – это ограничения по полупроводникам, не совсем понятная ситуация с магнием и глиноземом, который потом перерабатывается в первичный алюминий. Также много вопросов к логистике, в особенности контейнерной. Все эти проблемы и потенциальные угрозы создают предпосылки, чтобы производители продолжали системно повышать цены. По моим ощущениям, мы увидим наибольший рост цен во втором квартале следующего года. К сожалению, ограничение спроса или его регулирование может стать частью политики производителей. Автомобили будут менее доступны для наших клиентов.

Я надеюсь, что уровень инфляции будет снижаться, и Центробанк пропорционально снизит ключевую ставку, что позволит нашим клиентам приобретать автомобили в кредит или лизинг. Текущие уровни ставок, которые будут еще выше, существенно ограничивают возможность получения финансовых продуктов большому числу клиентов.

Александр-Шапринский.pngАлександр Шапринский, директор по развитию, ГК «Прагматика», заместитель председателя, Международная Ассоциация Дилеров LADA (МАД):

- По моим прогнозам, 2022 год по объемам будет закрыт на уровне 2021 года – порядка 1,6 млн новых автомобилей. Основными факторами, определяющими рынок, будут наличие комплектующих и бесперебойная работы заводов как на внутреннем, так и на внешнем рынке – от этого будет зависеть, насколько дилеры будут снабжены автомобилями. При этом важно, чтобы дилеры знали свою стабильность в поставке автомобилей – хотя бы в прогнозе квартала. По многим маркам и моделям есть проблемы с комплектующими, и по ним неизвестна возможность производства и наполняемость складом дилеров. В наиболее благоприятном положении в 2022 году будут китайские бренды, так как по прогнозам именно они могут быстро организовать производство электронных изделий для автомобильной отрасли.

Российский авторынок может вернуться к росту только при наличии поставок, соответствующих спросу. А в массовых брендах для того, чтобы вернуться к прежним показателям, также нужна господдержка на кредит. Новые автомобили в 2022 году, по нашим прогнозам, подорожают примерно на 10% при благоприятном развитии событий (нормализации поставок и др.), если же ситуация на рынке будет усугубляться, мы можем увидеть аналогичную ситуацию как в 2021 году.

Отложенный спрос есть, но зачастую клиенты к моменту поставки авто приобретают или автомобиль с пробегом или вовсе тратят денежные средства на другие нужды, продолжая эксплуатировать свой автомобиль дальше. Хотя в нормальной жизни, до пандемии, большинство клиентов всегда пересаживались на новые автомобили.

Источник: АВТОСТАТ

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