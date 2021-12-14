Каковы предварительные итоги авторынка в 2021 году?

Уходящий год на авторынке прошел под знаком тотального дефицита. Какие еще факторы определяли состояние российского авторитейла в 2021 году? Какие марки и сегменты были в наиболее благоприятном положении, а какие понесли наибольшие потери? С этими вопросами мы обратились к ведущим автомобильным дилерам нашей страны.

Юлия Овчинникова, директор по развитию, ГК «КЛЮЧАВТО»:

- У нас нет иллюзий относительно 2021 года в связи со сложившейся на рынке ситуацией с дефицитом автомобилей. Несмотря на то, что весь год рынок показывал рост продаж относительно 2020 года, сравнивать с ним не совсем корректно, поскольку пандемия внесла свой вклад в автомобильную сферу – остановились цепочки поставок и производств. То есть этот рост был обусловлен низкой базой для сравнения. Относительно же 2019-го, допандемийного года, мы ожидаем небольшое снижение объема продаж автомобилей.

Что касается возможного результата 2021 года «без дефицита», то на этот вопрос нет однозначного ответа. Это многофакторная модель. С одной стороны, не было бы дефицита, не было бы и ажиотажного спроса. С другой стороны, никто не отменял отложенный спрос с прошлого года. Также не стоит забывать о клиентах, которые приняли решение из-за дефицита покупать авто с пробегом вместо новой машины. Однозначно можно сказать только одно: ключевой задачей производителей стало бы восполнение потерь 2020 года, что привело бы к наращиванию поставок автомобилей и значительному увеличению планов продаж для дилеров.

Рано или поздно проблема с микрочипами будет решена, поставки новых автомобилей нормализуются. Соответственно, усилится борьба дилерских центров за клиентов. И выигрывать будут те игроки, которые смогут обеспечить первоклассный клиентский сервис для покупателей как в офлайне, так и в онлайне.



За время пандемии на автомобильном рынке сформировался высокий отложенный спрос. Прежде всего, он связан с дефицитом новых автомобилей, сложным экономическим положением в стране, усугубившимся санкциями и нестабильностью рубля, что повлекло за собой снижение уровня жизни. И на фоне постоянного удорожания автомобилей клиенты начали откладывать покупку до лучших времен. Особенно явно это проявляется у потребителей автомобилей бюджетного сегмента – их аудитория наиболее остро реагирует на экономические изменения. Значительная часть отложенного спроса на текущий момент уже реализована. Но в любом случае остались клиенты, которые откладывают свою покупку на неопределенный срок из-за повышения цен на автомобили.

За последний год цены на новые автомобили сильно выросли. Основными причинами такого роста являются инфляция, колебания курса валют, сохраняющийся дефицит микрочипов и его последствия – нехватка автомобилей. В ближайшее время снижения уровня цен точно не предвидится. Цены будут продолжать расти до тех пор, пока не достигнут предела. Никто из импортеров не знает, где этот уровень. А значит, все будут повышать цены, пока спрос не начнет резко снижаться.

В 2021 году в наиболее благоприятном положении оказались автомобили массового сегмента. Самыми популярными по типу кузова стали седаны, за ними идут кроссоверы и хэтчбеки. Если говорить о конкретных моделях иномарок, то в целом по стране выросли продажи по наиболее популярным моделям таких брендов, как Kia, Hyundai, Renault, Toyota и пр. Есть бренды, по которым произошло снижение объемов продаж. Это, опять же, связано с сохраняющимся дефицитом микрочипов и его последствиями – нехваткой автомобилей.

Что касается прорыва ведущих китайских марок, то спрос на них растет благодаря их технологичности, оптимального соотношения цены и качества, наполненности комплектаций, а также яркого и привлекательного дизайна. К тому же китайские автопроизводители не столь подвержены влиянию общего дефицита электронных компонентов в сравнении с другими брендами. Это связано с тем, что они устойчивы в плане производства и поставки комплектующих и имеют меньше проблем с доступностью автомобилей, чем другие бренды.

Мы ожидаем, что через 3 – 5 лет китайские бренды увеличат долю присутствия на российском рынке. Существующая на данный момент проблема, препятствующая высокому росту, – стереотип в умах людей. Многие до сих пор склонны верить, что китайские автомобили – это некачественно, недолговечно и ненадежно. Если китайцам удастся сломать этот стереотип, мы в скором времени увидим их значительный рост на автомобильном рынке России.

Алексей Стариков, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей, АГ «АВИЛОН»:

- На протяжении всего 2021 года продажи на российском автомобильном рынке зависели от доступности автомобилей. С января по декабрь дилеры получали разные объемы поставок, но этого не было достаточно для удовлетворения и без того высокого покупательского спроса, так как часть автомобилей передавалась оформившим предзаказ и давно ожидающим свой автомобиль клиентам – в свободной продаже имелось не так много предложений. Таким образом, доступность автомобилей сказывалась на итогах каждого месяца и в целом отразится на результатах года. От этого же фактора будет зависеть развитие рынка в 2022 году: предположительно, ситуация с дефицитными автомобилями будет не сильно отличаться от текущей ситуации – дефицит автомобилей будет сохраняться, а цены на рынке продолжат рост.

Дефицит в наибольшей степени отразился на моделях, в комплектации которых входят различные инновационные опции – камеры кругового обзора, панорамные крыши, мультимедийные дисплеи и многое другое. Именно эти опции по ряду марок недоступны для заказа. Стоит отметить, что как на автомобили массового сегмента, так и на премиум-модели сроки ожидания заказанных автомобилей увеличены.

За два года у россиян сформировался серьезный отложенный спрос, он до сих пор не реализовался до конца по причине отсутствия автомобилей: мы видим высокую заинтересованность клиентов в покупке, но автомобилей не хватает, свободные комплектации очень быстро находят своего владельца. Трудно прогнозировать сроки стабилизации ситуации: пока производители не будут получать необходимый объем комплектующих и микрочипов для выпуска автомобилей, они не смогут в полной мере удовлетворить спрос. Очевидно, что в 2022 году дефицит в автопроме сохранится и продолжит оказывать влияние на рынок.

Цены на автомобильном рынке в этом году росли из месяца в месяц, на фоне этого и в ожидании очередного повышения клиенты спешили с покупкой, чтобы успеть приобрести новый автомобиль до следующей индексации. Главным фактором данной тенденции является дефицит автомобилей и комплектующих. Во-вторых, стоит учесть общемировой рост цен на сырье, металлы и логистику. Дополнительное влияние на повышение стоимости оказывали колебания курса валют, индексация и обновление модельного года.

Алексей Шибаков, руководитель направления продаж новых автомобилей, ГК «Автомир»:

- В ноябре, по данным АЕБ, в России было реализовано 125 466 новых автомобилей, что на 20,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Однако в годовом выражении результат января – ноября 2021 года все же остается положительным: 1 млн 439 тыс. 045 проданных автомобилей (без учета марок BMW и Mercedes-Benz), что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период 2020 года. Если декабрь не преподнесет сюрпризов, то я рассчитываю на итоговую цифру около 1 млн 649 тыс. 800 единиц. Одним из основных факторов, влияющих на состояние рынка в 2021 году, несомненно, был дефицит автомобилей по большинству брендов. Отложенный спрос, безусловно, сократился, но по некоторым маркам по-прежнему сохраняется повышенный интерес клиентов к самым популярным и востребованным моделям.

Андрей Терлюкевич, генеральный директор, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Скорее всего, оптимистичные прогнозы на конец 2021 года, которые строили большинство участников российского рынка по итогам второго квартала, не оправдаются. Объем продаж новых автомобилей пятый месяц подряд сокращается: за июль – ноябрь их реализовано на 17,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Дефицит микросхем и сокращение выпуска новых автомобилей, перебои в логистике и регулярное увеличение производителями стоимости машин, сходящих с конвейера – основные причины сокращения авторынка по итогам года.

На сегодняшний день отложенный спрос уже прибавил к продажам текущего года 5 – 7%. Сейчас по-прежнему предложение существенно отстает от потребности россиян в новых автомобилях, и эта тенденция продолжится в следующем году. С учетом того, что дефицит микросхем сохранится как минимум еще год, новых автомобилей будет также недостаточно. Фактор нехватки полупроводников для сборки автомобилей был усилен традиционным сезоном отпусков автоконцернов в августе, когда многие производства ушли в плановый корпоративный отпуск и мощности практически простаивали. Таким образом, за счет повышения цен автоконцерны рассчитывают компенсировать издержки от простоя, а также от сужения модельного ряда новых авто. Больше всего это заметно в премиальном сегменте – цены на некоторые модели увеличились до 20%, например, популярные модели Mercedes-Benz, Jeep, Cadillac прибавили в цене в среднем 18%.

При этом продажи китайских автобрендов в течение года на фоне общей негативной динамики авторынка России уверенно растут, авто из Поднебесной пользуются большим спросом. Это говорит о том, что китайские заводы не испытывают серьезного дефицита комплектующих, а значит, их экспансия на российском рынке будет развиваться дальше. Отсутствие дефицита популярных китайских кроссоверов, постоянное обновление модельного ряда и максимальное удержание роста цен – предпосылки для лидерства китайских брендов по продажам на российском рынке. Остановить увеличение доли китайского автопрома в российском авторитейле могут только, пожалуй, перебои в логистике – когда производители, локализованные в России, столкнутся с дефицитом комплектующих и снизят объемы выпуска.