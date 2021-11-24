Как на рынке электромобилей скажутся отмена нулевых пошлин и рост утильсбора?

В Евразийской экономической комиссии рассматривается предложение продлить нулевые пошлины на импорт электромобилей в страны ЕАЭС до 2024 года, однако Россия выступила против этой инициативы. Кроме того, Минпромторг предложил с начала 2022 года почти в 9 раз повысить утилизационный сбор на ввозимые в Россию новые легковые электромобили и почти в 4 раза – на подержанные электромобили старше трех лет. Как данные меры повлияют на объемы продаж электромобилей, и как это скажется на планах автопроизводителей по выводу новых электрических моделей в нашей стране? С этими вопросами мы обратились непосредственно к участникам авторынка.

Татьяна Горовая, директор по взаимодействию с государственными органами, «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»:

- Российский рынок электромобилей находится в стадии формирования, ранее установленная нулевая ставка ввозной таможенной пошлины внесла весомый вклад в увеличение продаж электромобилей в России – с января по октябрь 2021 года количество проданных новых электромобилей на 118% превышает число таких автомобилей, реализованных за весь 2020 год. Возврат пошлины на уровень 15% и планируемое повышение утилизационного сбора на электромобили повлечет за собой существенное увеличение их стоимости и замедление роста рынка. Такой негативный эффект от планируемых государством мер не позволит активно развивать инфраструктурные проекты, так как ввиду отсутствия рынка окупаемость инвестиций в инфраструктуру существенно снизится. В особенности предлагаемые меры отразятся на пополнении рынка именно доступными массовыми моделями электромобилей, ведь на них негативный эффект от повышения ставок пошлины и утилизационного сбора отразится наиболее сильно.

Замедление роста рынка электромобилей из-за новых мер также негативным образом скажется и на планах автопроизводителей по локальному производству, так как им придется не только производить электромобили при недостатке необходимых локальных автокомпонентов и технологий, но и создавать рынок, а возможно, и инвестировать в инфраструктуру. Принимая во внимание анонсированные планы по запуску электромобилей в массовое производство в России начиная с 2024 года, можно говорить о замедлении роста рынка электромобилей и задержке в локализации новых технологий, связанных с электротранспортом.

Нам бы очень хотелось начать продажи электромобилей в России, при том, что Nissan Leaf является наиболее популярной массовой моделью среди ценителей этого сегмента, а Nissan Ariya – наиболее совершенная с точки зрения новейших технологий модель в линейке электромобилей Nissan. Безусловно, при принятии решения о продажах и производстве моделей, компания руководствуется наличием рынка, развитостью инфраструктуры и готовностью покупателей к новым технологиям. К сожалению, меры направленные на повышение пошлины и утилизационного сбора на электромобили, существенно замедлят вывод большинства электрических моделей на рынок России.

Владимир Мирошников, директор по развитию, компания «РОЛЬФ»:

- Рынок электромобилей в России находится на стадии формирования, его объемы на несколько порядков уступают продажам в Китае, Европе, Америке. В ближайшее время его взрывной рост маловероятен, поскольку главным препятствием остается слабое развитие инфраструктуры зарядных станций.

Усилия Минпромторга направлены на стимулирование производства электромобилей на территории России. Однако на сегодняшний день не стоит ждать от этих мер эффекта, поскольку при текущих объемах рынка электромобилей локализация их производства экономически нецелесообразна ни для одного их ведущих мировых автоконцернов. Российские производители также на сегодняшний день не выпускают электрических моделей, которые могли бы заменить автомобили с традиционным ДВС.

Отмена нулевых пошлин и повышение утилизационного сбора напрямую отразится на розничных ценах импортных электромобилей, и их увеличение тоже не будет способствовать росту продаж. Впрочем, на сегодняшний день основные игроки представлены в верхнем ценовом эшелоне премиум-класса, их аудитория не настолько чувствительна к ценам, как в популярных брендах.

Сергей Королев, директор по продажам, Jaguar Land Rover Россия:

- Развитие электрифицированных технологий – это глобальный тренд, и Jaguar Land Rover решительно поддерживает его. В этом году наша компания представила новую стратегию Reimagine, в основе которой – электрификация автомобилей Jaguar и Land Rover с использованием двух разных архитектур. С 2025 года Jaguar будет выпускаться исключительно на электрической модульной платформе, а в 2024 году Land Rover представит первый полностью электрический Range Rover.

Кроме того, Jaguar I-Pace стал первым премиальным электрическим кроссовером, официально представленным в России, и уже успел хорошо зарекомендовать себя. В ближайшие годы следует ожидать возрастающий интерес к более инновационным и экологичным моделям, не уступающим при этом в роскоши и комфорте автомобилям с традиционными силовыми установками. Будет здорово, если Россия активно поддержит общемировой тренд по развитию электротранспорта и продолжит совершенствовать необходимую инфраструктуру. Безусловно, нулевые пошлины могли бы этому поспособствовать.

Что касается Jaguar Land Rover, наша компания нацелена к 2039 году достигнуть нулевого объема углеродных выбросов на всех этапах производства и по всей цепочке поставок, поэтому рассчитывает, что к 2030 году 100% продаж Jaguar будут составлять электромобили, а у Land Rover около 60% проданных транспортных средств будут оснащены силовыми установками с нулевыми выбросами.

Александр Шапринский, директор по развитию, ГК «Прагматика»:

- Ввоз электромобилей и сейчас не отличается большими масштабами, повышение утилизационного сбора и отмена нулевых пошлин станут дополнительным ограничивающим фактором для развития данного направления. Это приведет к росту цен и значительному падению спроса, поскольку бензиновый аналог (новый автомобиль) будет стоить, если не дешевле, то столько же, как и электромобиль с пробегом.

Между тем, вряд ли автопроизводители откажутся от продаж новых электромобилей в нашей стране, поскольку есть устойчивый спрос на премиальный сегмент: именно эти автомобили в основном ввозятся в Россию. При этом локальное производство электромобилей на территории России получит дополнительную возможность для развития.

Томас Штэрцель, генеральный директор, компания Porsche Russland:

- Мы считаем, что многократное повышение утилизационного сбора на электромобили не способствует реализации анонсированных правительством планов по развитию электромобильности и зарядной инфраструктуры. Данное повышение и непродление нулевой ввозной таможенной пошлины на электромобили немедленно отразится на конечной стоимости для покупателей и, соответственно, приведет к замедлению роста продаж на автомобильном рынке. Мы всегда открыты к диалогу и надеемся, что предложенные изменения не будут приняты.