Как определить реальный пробег подержанного автомобиля?

Не секрет, что многие автомобили на вторичном рынке имеют скрученный пробег. Какие риски для покупателя он может в себе таить и как можно выявить корректировку одометра? С этими вопросами мы обратились к экспертам автомобильного рынка.

Айрат Нурутдинов, руководитель, Мегамолл автомобилей с пробегом «ТрансТехСервис»:

- Выявление скрученного пробега зависит от производителя. У большинства производителей в истории остаются следы скрутки. Однако опытный корректировщик может «замести следы» везде. Если пробег был скорректирован только на спидометре, то путем подключения к специальному сканеру можно обнаружить факт скрутки по датчикам давления в шинах, датчикам ABS, по коробке передач или по двигателю (на некоторых марках).

Есть косвенные признаки, по которым можно понять, что пробег скручен. Например, по кузову или по резине. Бывает такое, что машина свежая, проехала около 30 тыс. км, но при этом резина более свежая или, напротив, более старая. Это должно наводить на определенные мысли. Также стоит обратить внимание на износ рулевого колеса, сидений, ручки КПП и тормозных дисков.

Существуют специальные базы, куда попадает вся информация об автомобилях (о ремонтах, ДТП, продажах на «Авито» и так далее). Сложно отследить пробег, если машина не заезжала к «официалам», так как неофициальные мастерские не фиксируют никакой ремонт. Редко заезжают к «официалам», например, владельцы российских машин. Однако в «ТТС» ни один автомобиль со скрученным пробегом не остается не распознанным. Все благодаря нашим профессионалам и множеству специальных программ и устройств – уже на этапе приема мы выявляем неточности в пробеге, и такие автомобили, конечно, не продаем.

Столкнуться со скрученным пробегом можно на любом авто. Единственное, автомобили среднего ценового сегмента чаще используются в такси, поэтому у них вероятность скрученного пробега может быть чуть выше. По брендам разделения и вовсе не существует. Владельцы автомобилей премиальных марок тоже грешат скруткой.

Дело в том, что многие делают это по старой привычке, не учитывая тот факт, что сегодня digital-технологии позволяют выявлять даже малейшие отклонения, особенно у официального дилера со всеми его техническими возможностями. Можно сказать, спрос рождает предложение. Например, в год машина в среднем проходит около 30 тыс. км. Однако покупатели смотрят 5- или 6-летнюю машину и хотят, чтобы ее пробег был не более 50 тыс. км. Это невозможно. Если вы выбираете 10-летнюю машину, то пробег ее будет около 200 тыс. км. Многие это понимают, но все равно не готовы мириться с этой цифрой и хотят авто с маленьким пробегом. Покупатели охотнее поверят цифре в 100 тыс. км на спидометре.

В этом смысле оптимален автомобиль возрастом до трех лет. Цена меняется с учетом того, что машина покинула автосалон и эксплуатировалась. Многие хотят купить машину у более взрослой аудитории автовладельцев, которые реже пользуются своим авто и не наездили большой пробег.

Риск для покупателя автомобиля со скрученным пробегом заключается в том, что новый владелец не знает, какой реальный пробег машины и какие регламентные работы пора провести. Он думает, что еще может спокойно ездить, однако уже пора что-то ремонтировать или менять масло или еще что-то. Также уменьшается ресурс двигателя.

Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов Fresh Auto:

- Определить вмешательство в работу одометра можно несколькими способами. Показателями большого количества пройденных километров станут тормозные диски: средний срок их службы составляет 70 – 110 тыс. км в зависимости от материала изготовления, интенсивности эксплуатации и класса автомобиля, обычно они меняются вместе с колодками. Если фаска диска велика, а диск меньше 10 мм, то пробег составляет не меньше 100 тыс. км в случае, если они новые – еще больше.

Индикатором большого пробега станут шины – на каждой покрышке указана неделя и год их выпуска. В среднем комплекты для обоих сезонов эффективны не больше 25 – 40 тыс. км пробега в зависимости от интенсивности эксплуатации. Примером послужит автомобиль 2019 года – резина на нем должна быть либо почти изношена, либо новой. Если шины новые – значит, выше пройденный километраж или эксплуатация была интенсивная, что наверняка негативно отразилось на техническом состоянии авто.

Узнать реальный пробег возможно также по документам на автомобиль: в ПТС указана дата производства, а в сервисной книжке – даты выполненных технических работ, требуемые при определенном пробеге. Если автомобилист не вел записи о ТО, то, скорее всего, проводил их на несертифицированных СТО, не делал в срок или не обслуживал машину вовсе. Это достаточное основание отказаться от приобретения такого автомобиля. Впрочем, и сервисная книжка не всегда является гарантией вовремя пройденного ТО, ведь автовладелец мог приезжать к дилеру уже со скрученным пробегом. Проверить, проходилось ли сервисное обслуживание автомобиля в срок, можно по состоянию горловины воронки, в которую заливается масло. Светлый металл – признак того, что масло менялось вовремя, обгоревший – свидетельство обратного.

Более 60% автомобилей на вторичном рынке имеют скрученный пробег. Наиболее часто это встречается на машинах, цена которых не превышает полмиллиона рублей. Это представители массового сегмента, поскольку в отличие от премиальных моделей, они не оснащаются сложной электроникой, которая фиксирует количество пройденных километров ежедневно. Однако даже дорогие иномарки не застрахованы от вмешательства в показания одометра: если информация о километраже удалена со всех блоков, которыми оснащено авто, вмешательство в пробег не обнаружит даже компьютер.

Выгодным вложением средств в покупку автомобиля будет приобретение авто в возрасте 4 – 7 лет с пробегом 80 тыс. км. При таких показателях владелец машины может продать ее за 70% первоначальной стоимости. В том случае, если за этот период эксплуатации пробег в два раза меньше, можно установить цену на 10 – 15% выше, чем средняя по рынку.

Ирина Цыганкова, директор департамента, РОЛЬФ Автомобили с пробегом:

- Выявить следы корректировки спидометра можно, прежде всего, в ходе качественной диагностики автомобиля. По мере увеличения пробега узлы и агрегаты автомобиля изнашиваются, и при проверке автомобиля это становится ясно. Кроме того, у современных автомобилей данные о пробеге записываются в нескольких блоках управления, и бывает так, что злоумышленники корректируют данные только в некоторых из них.

В некоторых случаях выявить «скрученный» пробег можно с помощью онлайн-сервисов, которые выдают информацию в привязке к VIN-номеру. Также подтвердить данные одометра можно, если сохранились документы об обслуживании автомобиля. Неслучайно автомобиль, который проходил регулярное техническое обслуживание у дилера, всегда ценится выше – благодаря прозрачной истории.

С корректировкой пробега можно столкнуться на автомобиле практически любого класса, возраста и ценовой категории. Главное значение для покупателя автомобиля с пробегом должен иметь все же не пробег, а состояние автомобиля. Если автомобиль аккуратно эксплуатировался и своевременно обслуживался, то даже при большом пробеге он может иметь хорошее техническое состояние. Таким образом, при покупке автомобиля с пробегом очень важна качественная диагностика, которая позволяет выявить технические проблемы автомобиля, а зачастую и определить «скорректированный» пробег. Здесь имеет значение и опыт эксперта, который проводит диагностику, и наличие качественного оборудования. Дополнительным фактором уверенности в беспроблемной эксплуатации автомобиля будет продленная гарантия на автомобиль. К примеру, «РОЛЬФ» дает собственную гарантию на автомобили с пробегом, купленные в компании.

Владислав Хайновский, заместитель генерального директора по продажам автомобилей с пробегом, ABTODOM:

- С подозрительными автомобилями нужно работать детально и скрупулезно. Чтобы выявить корректировку пробега, в первую очередь необходимо внимательно изучить ПТС автомобиля, отметить, оригинал это или дубликат, при каких условиях была замена ПТС, какое количество владельцев было у автомобиля и какие были сроки владения, имеется ли явное наличие перекупщика в цепочке перепродажи авто. На наличие перекупщиков указывает запись в ПТС собственника без постановки автомобиля на регистрационный учет (как физического лица, так и юридического с небольшими сроками владения), осуществление продажи «договора на договор», игнорируя проведение регистрационных действий в ГИБДД. Также роль играет общее состояние салона автомобиля: обивка руля (перешивали или нет), педальный узел автомобиля, состояние обшивки центральных стоек в местах крепления ремней безопасности и сам ремень, подлокотники и состояние сидений. Все эти факторы косвенным образом указывают на то, что к проверке подлинности пробега нужно отнестись самым серьезным образом.